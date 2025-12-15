  • Новость часаДмитриев: Россия выиграет суд против ЕС и вернет активы
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Как Европа будет воевать с Россией, если будет

    По Европе бродит призрак войны с Россией, и даже называется время ее начала – 2030 год. Но что может измениться к этому времени? Во-первых, французы и англичане могут попытаться обзавестись тактическим ядерным оружием, чтобы попытаться реализовать сомнительную идею «ограниченной ядерной войны».

    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов США пытаются завоевать Венесуэлу без войны

    Трамп не может игнорировать возможную реакцию России и Китая, которая обязательно будет, учитывая их интересы в Венесуэле и вложенные в нее суммы. Разумеется, ни Москва, ни Пекин не будут воевать за Венесуэлу напрямую, но ведь и в Корее, и во Вьетнаме напрямую не воевали.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Декабристам не хватило компетентности

    Трудно представить, что сделали бы радетели народной свободы, окажись в их руках Россия в случае успеха восстания. Замечание Ленина – «страшно далеки они от народа» – и сегодня кажется справедливым. Но заговорщики также были далеки и от государственного управления, и от понимания истории.

    15 декабря 2025, 12:39 • Новости дня

    Минобороны сообщило о перехвате 16 украинских дронов над Россией

    Силы ПВО уничтожили 16 беспилотников над пятью регионами России за четыре часа

    Tекст: Мария Иванова

    В результате работы российских сил ПВО за четыре часа были ликвидированы 16 украинских беспилотников, большая часть из которых была сбита над Калужской и Московской областями.

    Силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 16 украинских беспилотников над несколькими регионами России, сообщает Telegram-канал Минобороны.

    Инциденты произошли в промежутке с 8 до 12 часов по московскому времени.

    Среди сбитых целей пять дронов были уничтожены над Калужской областью, еще четыре – в Московском регионе, при этом три из них направлялись непосредственно на Москву. Три беспилотника сбиты над Брянской областью, два – над Белгородской, еще два – над Тульской областью.

    Министерство обороны уточняет, что все уничтоженные аппараты были самолетного типа.

    Ранее в понедельник сообщалось, что средства ПВО уничтожили 21-й беспилотник, летевший на Москву.

    До этого Минобороны сообщило о перехвате 16 украинских дронов за один час.

    Силы ПВО сбили за минувшую ночь 130 украинских беспилотников над регионами России и акваторией Каспийского моря.

    14 декабря 2025, 19:10 • Новости дня
    Эксперт: Торг Зеленского за отказ Украины от НАТО смешон на фоне позиции Трампа

    Политолог Ткаченко: Зеленский торгом о членстве в НАТО предлагает США заведомо неприемлемую тему дискуссии

    Эксперт: Торг Зеленского за отказ Украины от НАТО смешон на фоне позиции Трампа
    @ Angelo Canconi/Zuma/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Владимир Зеленский предлагает Дональду Трампу заведомо неприемлемую тему для обсуждения в рамках мирного урегулирования конфликта. То есть Украина проводит смешную, до боли неумелую дипломатию в рамках контактов с США, сказал газете ВЗГЛЯД Станислав Ткаченко. Ранее Зеленский заявил, что Украина готова отказаться от членства в НАТО ради гарантий безопасности от Штатов.

    «Слова Владимира Зеленского о том, что Украина якобы готова отказаться от членства в НАТО в обмен на гарантии безопасности по типу пятой статьи альянса от США, напоминают крайне плохую дипломатическую уловку. Скорее всего, он накануне переговоров пытается навязать представителям американской делегации собственную повестку обсуждения», – говорит Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Такие уловки иногда используются в мировой дипломатии, но все же: Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Украину в НАТО никто не ждет. Тогда откуда же с такой американской позицией здесь взять предмет для торга? Зеленский в крайне смешном виде предлагает Вашингтону заведомо неприемлемую тему дискуссии», – полагает он.

    «Кроме того, США точно не пойдут на то, чтобы давать Киеву какие-либо односторонние гарантии безопасности. Собственно, не были к этому готовы Штаты еще и пять лет назад, из-за чего в самом начале СВО на Украину в срочном порядке вылетал экс-премьер Британии Борис Джонсон, который объяснил Зеленскому, что Запад не станет влезать в войну, но окажет ничем не обязывающую материальную помощь ВСУ», – напоминает собеседник.

    «Если же представить, что Штаты пойдут на предложение, озвученное Украиной, то это будет означать лишь одно: прямое военное столкновение Америки и России становится практически неизбежным. Вашингтон это прекрасно понимает и ни за что не пойдет на поводу у Киева», – рассуждает эксперт.

    «Соответственно, задача США на переговорах в Берлине: сместить дискуссию в нужное конструктивное русло. Что действительно важно обсудить, так это условия постепенного дипломатичного перехода Украины в сферу влияния России. Для этого необходимо проговорить новые территориальные реалии, ограничения потенциала и численности ВСУ, а также механизмов контроля над армией республики в дальнейшем», – заключил Ткаченко.

    Ранее Владимир Зеленский прибыл в Германию для обсуждений гарантий безопасности Украине с американской делегацией. Примечательно, что он заявил якобы о готовности отказаться от членства Киева в НАТО, но при условии, что США предоставят республике гарантии безопасности по типу пятой статьи альянса, пишет Financial Times.

    Данный пункт подразумевает поддержание коллективной обороны: любой член объединения, который подвергнется нападению, может рассчитывать на поддержку (вплоть до вступления в конфликт) со стороны других участников блока. Белый дом до сих пор не отреагировал на предложенную Зеленским идею.

    Тем не менее, по его словам, работа над мирным планом продолжается. Он уточнил, что его итоговая версия наверняка «не будет такой, которая всем понравится», поскольку она будет выстроена на основе компромиссов.

    14 декабря 2025, 15:40 • Новости дня
    Рар: Развод США и ЕС произошел из-за России

    Политолог Рар: Берлин неожиданно возглавил процесс эмансипации ЕС от США

    Рар: Развод США и ЕС произошел из-за России
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Европа слишком увлеклась конфликтом на Украине. Из-за этого Брюссель не сумел вовремя переосмыслить собственную роль на современной международной арене, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что десятилетия эпохи Pax Americana (Американского мира) закончились как для Германии, так и для всей Европы в целом.

    «Берлин неожиданно возглавил процесс эмансипации ЕС от Америки. США потеряли стратегический интерес к Старому Свету и теперь ориентируются на АТР. Фридрих Мерц на этом фоне предлагает союзу новый путь, которому, однако, пока не понятно – будут ли следовать другие члены объединения», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Интересно, что развод Штатов и ЕС произошел из-за России. Америка не станет воевать с Москвой из-за Украины, а Германия, Франция, Британия и Бельгия не хотят, чтобы Киев вошел в орбиту РФ. Соответственно, когда Мерц говорит о собственных интересах, он намекает на переосмысление геополитических приоритетов, необходимость чего в ЕС не замечалась в контексте конфликта на Украине», – завершил Рар.

    Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что десятилетия эпохи Pax Americana (Американского мира) закончились как для Германии, так и для всей Европы в целом. «США сейчас очень агрессивно реализуют собственные задачи, а это значит, что нам тоже следует отстаивать наши интересы», – цитирует его издание Tagesspiegel.

    На этом фоне канцлер призвал не верить, что после ухода Дональда Трампа политика Штатов значительным образом изменится. «Не верьте, что это краткосрочное явление», – сказал он, добавив, что с новым президентом США ситуация, вероятно, может ухудшиться. В сложившейся ситуации, однако, для Берлина важно «как можно дольше» сохранять НАТО.

    Таким образом, Мерц считает, что сегодня «в мировых и экономических центрах власти» происходят «тектонические сдвиги». Их масштаб станет понятен лишь со временем, однако уже сейчас понятно: Германии «нельзя увязнуть во внутренних дебатах». «Однажды нас не спросят, поддерживали ли мы систему пенсионного обеспечения годом больше или годом меньше», – подчеркнул он.

    Что действительно же будет интересовать потомков, по мнению канцлера, так это в полной ли мере действующее правительство внесло вклад «в сохранение свободы, мира, открытого общества и рыночной экономики». На развитии последней Мерц сделал особый упор: «Мы не можем ставить защиту окружающей среды выше сохранения нашего промышленного ядра».

    По его оценке, забота об экологии долгие годы замедляла развитие ФРГ. Теперь же Германии предстоит вернуть конкурентоспособность. Важные перемены ждут и военную службу: канцлер поддержал идею введения добровольного призыва в армию молодежи, но если этого окажется недостаточно, стране предстоит придать данным мерам и обязательный характер.

    Яркое выступление Мерца удивило внешних наблюдателей. Так, сенатор Алексей Пушков назвал слова канцлера «признанием крупного геополитического сдвига, в которые не все еще верят, но который надвигался достаточно давно». «Процесс запущен. Как говорил Черчилль, «это еще не конец и даже не начало конца, но, возможно, это конец начала», – пояснил он.

    Напомним, в обновленной стратегии национальной безопасности США отмечается, что Европа сталкивается с угрозой «стирания» собственной идентичности на фоне проблемы нерегулируемой миграции. Также в документе выражаются опасения по поводу будущего демократии в ЕС, где активно преследуются представители правых партий.

    На этом фоне Штаты постулируют, что они готовы играть более активную роль в делах континента, в том числе путем культивирования сопротивления нынешнему пути Европы. Кроме того, в стратегии подчеркивается, что именно Брюссель на сегодняшний день препятствует урегулированию конфликта на Украине.


    14 декабря 2025, 13:50 • Видео
    Любая власть Британии будет русофобской

    Лидер британской Партии реформ Найджел Фарадж перешел на сторону русофобов и теперь угрожает России, как обычный британский политик. В частности, он назвал американские условия мира для Украины неприемлемыми. Фараджа подменили?

    15 декабря 2025, 01:57 • Новости дня
    Военкор сообщил об ударах ФАБами по мосту в Затоке Одесской области

    Военкор Поддубный сообщил об ударах ФАБами по мосту в Затоке Одесской области

    Военкор сообщил об ударах ФАБами по мосту в Затоке Одесской области
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Военные эксперты высказались о применении ВС России фугасных авиабомб (ФАБ) с унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК) по объектам в Одесской области, включая мост в Затоке.

    По словам военкора Евгения Поддубного, российские ФАБы с УМПК были применены для  для удара по железнодорожному и автомобильному мосту в Затоке в Одесской области. Он отмечает, что сооружение качественно строили еще советские инженеры, поэтому мост непросто разрушить даже крылатыми ракетами.

    «А разобрать его нужно. Конструкция имеет очень большое значение для снабжения украинских боевиков. По мосту проходит один из логистических маршрутов при доставке оружия для ВСУ с территории соседней Румынии», – написал он в Telegram-канале.

    Военкор уточнил, что пока точных данных о состоянии моста после прилета «умного чугуния» нет, «но начало, как говорится, положено».

    В том же ключе оценил работу российских военных эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин, указав на жалобы противника на массированные налеты «Гераней» для ударов по инфраструктуре в Одесской области и на дальнобойные корректируемые авиабомбы с реактивными двигателями.

    «Сегодня сразу несколько штук прилетело по Затоке. Хорошо было бы, если бы хотя бы 3-4 попали по мосту в Затоке», – отметил Рожин в Telegram.

    По его мнению, ухудшение ситуации в Одессе и Одесской области связано для ВСУ как с системностью, так и интенсивностью воздушных ударов. Эксперт считает, что при продолжении атак в дальнейшем можно ожидать «усиливающегося кумулятивного эффекта, особенно применительно к энергетической инфраструктуре».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, компания ДТЭК заявила о крупном повреждении энергообъекта в Одесской области.

    14 декабря 2025, 15:24 • Новости дня
    Ушаков: Россия будет резко возражать против неприемлемых требований Киева
    Ушаков: Россия будет резко возражать против неприемлемых требований Киева
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия выразит резкие возражения в случае появления в новом плане по урегулированию конфликта на Украине неприемлемых для Москвы положений, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

    «Мы пока их не видели (новых документов – ред.). Но если будут соответствующие поправки, то у нас будут очень резкие возражения, поскольку мы очень четко изложили нашу позицию, которая вроде была вполне понятна американцам», – отметил Ушаков в беседе с журналистом «России 1» Павлом Зарубиным, передает РИА «Новости».

    Он также подчеркнул, что Россия имеет претензии ко многим пунктам, если они появятся в новых предложениях.

    Накануне Киев представил США свой вариант плана по урегулированию, исключив из него вывод войск из Донбасса и отказ от курса на вступление в НАТО.

    Напомним, Ушаков заверил, что по действующей Конституции вся территория Донбасса считается российской.

    Ушаков также отметил, что Москва пока не ознакомилась с обновленным вариантом мирного плана США по Украине и сомневается, что он устроит российскую сторону.

    14 декабря 2025, 20:16 • Новости дня
    Мерц после приветствия покинул встречу делегаций США и Украины в Берлине

    Tекст: Ольга Иванова

    Канцлер Германии Фридрих Мерц после краткого приветствия вышел с переговоров с участием американской делегации и Владимира Зеленского в Берлине, оставив обсуждение своему советнику.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц неожиданно ушел с переговоров между американской делегацией и Владимиром Зеленским в Берлине, передает РИА «Новости» со ссылкой на материалы агентства DPA.

    Агентство ссылается на источники в правительстве Германии, которые сообщили, что после короткого приветствия Мерц покинул встречу. Его советник по вопросам внешней политики и безопасности Гюнтер Зауттер остался в качестве модератора беседы.

    Напомним, Зеленский прилетел в Германию, где ожидает встречи с американской переговорной группой для обсуждения гарантий безопасности для Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские посланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Берлин для нового раунда переговоров о мире на Украине. Уиткофф на этих выходных планирует встретиться с европейскими лидерами и украинским президентом, чтобы обсудить разногласия по мирной сделке.

    14 декабря 2025, 13:57 • Новости дня
    Ушаков: Миллион процентов, что у Зеленского ничего не получится ни с Крымом, ни с НАТО
    Ушаков: Миллион процентов, что у Зеленского ничего не получится ни с Крымом, ни с НАТО
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Помощник президента Юрий Ушаков выразил абсолютную уверенность в невозможности возврата Крыма и вступления Украины в НАТО, отметив принципиальную позицию России.

    Ушаков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» заявил, что «ничего из этого у него не получится», комментируя мечты Владимира Зеленского о возвращении Крыма и вступлении Украины в НАТО, передает Telegram-канал «Вести». По словам Ушакова, в отношении Крыма «это железобетонно, миллион процентов, что не получится». Он также добавил: «А насчет НАТО – я думаю – тоже миллион процентов, что не получится».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, советник президента России Юрий Ушаков назвал неконструктивным мирный план Европы по ситуации на Украине. Он также заявил, что гибель отдыхающих на пляже в Крыму является убийством.

    15 декабря 2025, 04:11 • Новости дня
    Уиткофф после пяти часов переговоров в Берлине сообщил о весомом прогрессе
    Уиткофф после пяти часов переговоров в Берлине сообщил о весомом прогрессе
    @ IMAGO/Handout Bundesregierung/Gu/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф после пятичасовых переговоров в Берлине сообщил о весомом прогрессе в обсуждении мирного плана из 20 пунктов.

    «Встреча в Берлине между президентом [Владимиром] Зеленским, специальным посланником [Стивеном] Уиткоффом, Джаредом Кушнером и делегациями Соединенных Штатов и Украины продолжалась более пяти часов. Представители провели углубленные обсуждения, касающиеся мирного плана из 20 пунктов, экономических вопросов и многого другого. Был достигнут весомый прогресс, и они встретятся снова завтра утром», – написал Уиткофф в соцсети Х.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американские посланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Берлин для нового раунда переговоров о мире на Украине. При этом канцлер Германии Фридрих Мерц после краткого приветствия вышел, оставив переговоры своему советнику.

    Вице-премьер Италии в тот же день призвал ЕС не мешать диалогу Москвы, Киева и Вашингтона.

    15 декабря 2025, 10:47 • Новости дня
    Каллас пожаловалась на «растущие трудности» с изъятием активов России
    Каллас пожаловалась на «растущие трудности» с изъятием активов России
    @ OLIVIER MATTHYS/EPA/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Глава европейской дипслужбы Кая Каллас отметила увеличивающиеся серьезные трудности в попытках стран Евросоюза согласовать экспроприацию российских активов для финансирования Украины.

    По словам Каллас, достичь согласия между странами Евросоюза по экспроприации российских активов становится все сложнее, передает ТАСС.

    Каллас заявила, что обсуждение ограничено несколькими днями, но возможность принятия «репарационного кредита» сохраняется.

    Она заявила, что ЕС должен принять в конце недели план финансирования Украины. По ее словам, наиболее реальным является «репарационный кредит», но получить согласие стран ЕС «все более сложно»

    Каллас также отметила, что вариант финансирования Украины за счет выпуска евробондов для Евросоюза не сработает. Она пояснила, что подобная инициатива требует единогласного одобрения всех стран, но такой поддержки нет. По словам дипломата, единственным возможным вариантом остается схема экспроприации российских активов при поддержке квалифицированного большинства, которая и обсуждается в Брюсселе.

    Урсула фон дер Ляйен назвала экспроприацию замороженных российских активов ключевым для Евросоюза.

    Франция поддержала предоставление Украине так называемого репарационного кредита, но не стала включать в эту схему замороженные российские активы в частных банках страны.

    Венгрия заблокировала вариант финансирования Украины посредством выпуска евробондов на сумму 90 млрд евро.

    Япония отказалась использовать замороженные российские активы для займа Киеву.

    Власти Евросоюза рассчитывают через суд подтвердить законность блокировки российских активов и собираются заморозить их на неопределенный срок.

    Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Банка России к европейскому фонду Euroclear на сумму 18,1 трлн рублей.

    14 декабря 2025, 13:32 • Новости дня
    Мерц: Россия не остановится после победы на Украине
    Мерц: Россия не остановится после победы на Украине
    @ IMAGO/Revierfoto/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что, одержав победу на Украине, Россия может не остановиться на достигнутом.

    Как пишет Politico, Мерц заявил: «Как и Судетская область не была достаточна для Гитлера в 1938 году, так и Путину не хватит только Украины». По словам политика, если Украина падет, российский лидер не остановится.

    В ближайшие выходные в Берлине немецкие, британские и французские официальные лица обсудят предложения по завершению конфликта на Украине. Также ожидается встреча спецпосланника США Стива Виткоффа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

    Подготовка ведется к саммиту с участием Мерца, лидера Британии Кира Стармера, президента Франции Эммануэля Макрона и Зеленского. Саммит намечен на понедельник и посвящен обсуждению путей прекращения «агрессии России против Украины».

    Ранее генсек НАТО Марк Рютте подчеркнул важность повышения оборонных бюджетов европейских стран для обеспечения их готовности к возможному конфликту с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Сергей Лавров и отметил, что Россия полностью готова к возможному военному столкновению с Европой и может ответить немедленно. Москва заявила о готовности юридически закрепить гарантии ненападения на страны ЕС и НАТО на взаимной основе.

    15 декабря 2025, 09:57 • Новости дня
    Украина отвергла предложение Трампа о создании демилитаризованной экономической зоны в Донбассе

    Tекст: Ольга Иванова

    В ходе обсуждений мирного плана для Украины возникли острые разногласия между США и европейскими странами, особенно из-за предложения создать демилитаризованную экономическую зону на освобожденных территориях, пишет Politico.

    Судьба освобожденных территорий вызывает споры при обсуждении нового плана по урегулированию кризиса на Украине, передает Politico.

    Речь идет о 20-пунктной поправке к плану, подготовленной Киевом и союзниками из Европы и направленной на рассмотрение в Вашингтон на прошлой неделе. Детали документа не раскрываются, окончательных решений пока нет, однако ключевым остается вопрос будущего этих территорий.

    По информации французского источника, который попросил сохранить анонимность из-за чувствительности вопроса, США настаивают на территориальных уступках со стороны Киева, что вызывает недовольство у европейских партнеров. Также этот чиновник сообщил, что президент США Дональд Трамп предложил создать демилитаризованную «свободную экономическую зону» после вывода всех войск, где могли бы работать американские предприятия. Однако Украина этот вариант уже отклонила.

    Согласно позиции европейских лидеров, обсуждение статуса территорий невозможно без предоставления Киеву четких гарантий безопасности. В ближайшее время стороны надеются продвинуться в переговорах по мирному соглашению на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и американскими представителями в Берлине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил о значительном прогрессе по мирному плану из 20 пунктов по итогам переговоров в Берлине.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский предложил отказаться от стремления Украины вступить в военный альянс НАТО.

    14 декабря 2025, 15:39 • Новости дня
    В Гуляйполе бойцы ВСУ массово сдались в плен под угрозой заградотрядов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские военные возле Гуляйполя в Запорожской области сдаются в плен ВС России, испугавшись своих заградотрядов, которые стреляют по ним при попытке покинуть позиции, сообщили в российских силовых структурах.

    Украинские военные возле Гуляйполя в Запорожской области сдаются в плен российским силам из-за страха перед заградотрядами, которые обстреливают их при попытке покинуть позиции, передает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

    Собеседник агентства рассказал: «Военнослужащие 38-й отдельной мотострелковой бригады 35-й армии группировки «Восток» в ходе штурма очередного опорного пункта взяли в плен группу из пяти военнослужащих ВСУ в районе Гуляйполя». По его словам, украинские бойцы добровольно складывают оружие из-за низкого морального состояния, больших потерь, слухов о заградотрядах и отсутствия перспектив удержать оборону города.

    Военнослужащие группировки «Восток» информируют противника о возможности сдаться в плен, используя радиосвязь, звуковещание и листовки, которые сбрасывают с помощью беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Яблоково в Запорожской области. Освобождение Яблокова обеспечило продвижение российских военных к Гуляйполю. Вооруженные силы Украины покинули Ровнополье в Запорожской области.

    14 декабря 2025, 18:01 • Новости дня
    Зеленский сообщил о возможности отказа от вступления Украины в НАТО

    Tекст: Ольга Иванова

    Украина рассмотрит возможность отказа от претензий на членство в НАТО в обмен на надежные гарантии безопасности от США и Европы, сообщил Владимир Зеленский.

    Киев готов отказаться от требований о вступлении в НАТО при условии предоставления Соединенными Штатами и Европой достаточных гарантий безопасности, заявил Владимир Зеленский, передает Politico. Как сообщил украинский президент, «мы говорим о двусторонних гарантиях безопасности между Украиной и США, аналогичных статье 5, а также гарантиях от европейских партнеров и других стран, таких как Канада, Япония и другие».

    По данным Financial Times, Украина и лидеры европейских стран обсуждают мирный план, подготовленный США и включающий в себя в том числе территориальные уступки России. Зеленский отметил, что пока не получил ответа от Белого дома на свои предложения по корректировке этого соглашения.

    В воскресенье, как пишут западные СМИ, представители Германии, Британии и Франции обсуждали возможные варианты завершения конфликта на Украине накануне встречи лидеров этих стран.

    Напомним, Зеленский прилетел в Германию, где ожидает встречи с американской переговорной группой для обсуждения гарантий безопасности для Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские посланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Берлин для нового раунда переговоров о мире на Украине. Уиткофф на этих выходных планирует встретиться с европейскими лидерами и украинским президентом, чтобы обсудить разногласия по мирной сделке.


    14 декабря 2025, 14:00 • Новости дня
    Уиткофф и Кушнер прибыли в Берлин для переговоров по Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Американские посланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Берлин для нового раунда переговоров о мире на Украине, сообщило Associated Press.

    Как пишет AP, представители президента США Дональда Трампа – специальный посланник Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер – были замечены в центре города утром в воскресенье.

    Владимир Зеленский в субботу вечером подтвердил, что представители Украины, США и Европы проведут в ближайшие дни серию встреч в Берлине. «Самое важное – я встречусь с представителями президента Трампа, также будут встречи с нашими европейскими партнерами, с многими лидерами, для обсуждения основы мира – политического соглашения по окончанию войны», – заявил Зеленский.

    По данным AP, дискуссии осложняются глубинными разногласиями: речь идет о статусе восточной части Донецкой области, находящейся под контролем российских сил, и о предоставлении Украине гарантий безопасности. Зеленский подчеркнул, что нынешний шанс существенный и имеет значение для каждого украинского города, а также для достойного мира и гарантий того, что Россия не вернется на Украину с «третьим вторжением».

    Накануне WSJ сообщила, что Стивен Уиткофф на этих выходных встретится в Берлине с европейскими лидерами и украинским президентом, ключевой темой станут разногласия по мирной сделке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр армии США Дэн Дрисколл был исключен из переговорного процесса по Украине по решению главы Пентагона Пита Хегсета.

    Владимир Зеленский планирует отправиться на переговоры в Берлин с лидерами Британии, Германии и Франции 15 декабря.

    15 декабря 2025, 02:23 • Новости дня
    Вице-премьер Италии призвал ЕС не мешать диалогу Москвы, Киева и Вашингтона

    Вице-премьер Италии Сальвини призвал не мешать диалогу Москвы, Киева и Вашингтона

    Вице-премьер Италии призвал ЕС не мешать диалогу Москвы, Киева и Вашингтона
    @ Domenico Cippitelli/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Министр транспорта и инфраструктуры, вице-премьер Италии и глава итальянской правоконсервативная партия «Лига» Маттео Сальвини резко раскритиковал Евросоюз, который мешает дипломатическому решению украинской проблемы.

    «Европа и раньше не участвовала в этом процессе, а теперь, как мне кажется, бойкотирует мирный процесс, возможно, потому что у [президента Франции Эммануэля] Макрона, [британского премьера Кира] Стармера и других лидеров проблемы внутри собственных стран, и им приходится выносить на первый план французские или британские проблемы. Однако мы не воюем с Россией, я не хочу, чтобы мои дети воевали с Россией», – приводит слова Сальвини агентство Askanews.

    Политик напомнил: когда у державы есть 6 тыс. ядерных боеголовок, диалог, о котором всегда говорит Святой Отец папа Лев, – лучший путь.

    «Поэтому давайте позволим [президента США Дональду] Трампу, [главе киевского режима Владимиру] Зеленскому и [российскому лидеру Владимиру] Путину достичь соглашения, не срывая этот процесс», – призвал Сальвини европейских коллег.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Италии Антонио Таяни выразил надежду на прекращение необходимости поставок оружия Киеву в случае подписания соглашения о прекращении огня. Таяни также заявил, что для достижения мира Европа должна будет снять свои санкции с России. Президент Ассоциации итальянских предпринимателей GIM Unimpresa Витторио Торрембини сообщил о готовности бизнеса страны вернуться в Россию.

    15 декабря 2025, 07:46 • Новости дня
    Солдаты ВСУ массово сдались в плен через QR-коды на «долларах»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Всплеск желающих сдаться в плен ВС РФ среди украинских военнослужащих всегда происходит после сброса фальшивых долларовых купюр с QR-кодом на соответствующий телеграм-бот, сообщили в российских силовых структурах.

    Всплеск желающих сдаться в плен вооруженным силам России среди украинских военных происходит после сброса фальшивых долларовых купюр с QR-кодом, ведущим на специальный телеграм-бот, передает ТАСС. По словам собеседника агентства, в Запорожье и Херсоне такие боты пользуются большим спросом, их популяризация достигается за счет разбрасывания листовок с QR-кодом или фальшивых денег. «В Запорожье и Херсоне телеграм-боты для сдачи в плен работают на ура. К этому добавляем листовки с QR-кодом на бот. Иногда вместо листовок сбрасываем фальшивые доллары – после таких сбросов всегда отмечается всплеск желающих сдаться в плен военнослужащих ВСУ. Возможно, это связано с огромным вниманием ВСУшников к денежным купюрам», – сообщил представитель силовиков.

    Отмечается, что иногда происходят провокации со стороны украинских военных, когда они обращаются в бот без намерения сдаться, однако такие случаи быстро раскрываются и участники блокируются. Среди сдающихся чаще всего оказываются жители Запорожья и Херсона, которых, по словам источника, мобилизовали принудительно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группа морпехов ВСУ сдалась в плен под Димитровом. Пленный ВСУ рассказал о случаях пьянства и вымогательства денег среди командиров. Пленный офицер ВСУ также заявил о пьянстве в украинской армии.

    Tекст: Мария Иванова

    Уходящий 2025 год стал для американского доллара провальным. Он упал по отношению ко всем основным валютам, даже японской иене. Его индекс показал самое значительное годовое снижение за девять лет. И хотя к концу года доллар немного стабилизировался, в 2026 году его ждет очередная девальвация. К чему приведет падение курса и авторитета доллара? Подробности

    Прощание Европы с Америкой причинило боль Мерцу

    Германию ждет сложное принятие новых реалий международной ситуации. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что эпоха Pax Americana («Американского мира») для Европы подошла к концу. По словам канцлера, это требует значительного пересмотра европейской и немецкой политики. Эксперты отмечают: процесс окажется тяжелым для Берлина, поскольку страна долгое время опиралась на интересы трансатлантического сообщества. Подробности

    Оценка декабристов в России будет зависеть от Украины

    Ровно 200 лет назад началось восстание декабристов на Сенатской площади. В преддверии юбилея министр юстиции РФ Константин Чуйченко осудил попытку переворота и заявил, что «лучше бы декабристы не будили Герцена», однако отказался считать их иностранными агентами. Кто же они тогда? Подробности

    Европейская экономика уткнулась в тупик «устойчивости»

    Рейтинги руководителей ведущих стран ЕС – Германии и Франции – продемонстрировали в 2025 году рекорды падения. Это стало прямым следствием системного экономического кризиса, который переживают не только эти два государства, но и в целом Евросоюз. В чем причина этих процессов и показатели каких стран позволяют Европе в целом пока еще не свалиться в рецессию окончательно? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

