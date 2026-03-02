Специалисты по Турции отмечают, что 44-летний сын президента Турции Эрдогана Билал становится все более заметной политической фигурой. Вероятно, именно ему Реджеп Эрдоган хотел бы передать власть. Наследство будет не таким уж простым.0 комментариев
В Израиле объявили воздушную тревогу из-за ракет из Ирана
Воздушная тревога была объявлена в Израиле. Сирены слышны в том числе в окрестностях Тель-Авива.
Сообщается, что Армия обороны Израиля зафиксировала запуск ракет с территории Ирана в сторону Израиля, пишет РИА «Новости».
Сообщается, что Армия обороны Израиля зафиксировала запуск ракет с территории Ирана в сторону Израиля, пишет РИА «Новости».
В пресс-службе армии заявили: «Армия обороны Израиля зафиксировала, что из Ирана были запущены ракеты в направлении территории Израиля. Системы ПВО работают над перехватом угрозы».
Как писала газета ВЗГЛЯД, ВВС Ирана нанесли удары по базам США в Персидском заливе и Ираке. Иранский дрон-камикадзе ударил по американской базе в Эрбиле. Иран также нанес ракетный удар по базе ВМС США в Бахрейне.