МИД заявил о поддержке Россией курса Мадуро в Венесуэле
На фоне растущего политического давления и угроз Венесуэле власти России поддерживают курс лидера республики Николаса Мадуро и выражают солидарность с венесуэльским народом, заявил директор латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин в ходе открытия Третьего российско-венесуэльского молодежного форума.
Россия выражает солидарность с народом Венесуэлы и подтверждает поддержку курса президента Николаса Мадуро, передает ТАСС. Об этом заявил директор латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин во время открытия Третьего российско-венесуэльского молодежного форума.
Щетинин подчеркнул, что, по оценке Москвы, Венесуэла сталкивается с «неприкрытым политическим давлением и военным шантажом». Он добавил, что Россия последовательно поддерживает венесуэльское руководство, отстаивающее национальные интересы и суверенитет страны.
В заявлении также была подчеркнута важность укрепления связей между народами России и Венесуэлы на молодежном, культурном и политическом уровнях. Российский дипломат отметил, что Москва будет продолжать оказывать Каракасу необходимую поддержку и выступать против внешних попыток давления.
Министерство иностранных дел Кубы осудило действия США по задержанию военного танкера с венесуэльской нефтью.
Военно-морские силы США задержали крупный нефтяной танкер у побережья Венесуэлы в рамках кампании давления на президента Николаса Мадуро.
Министерство финансов США расширило санкционный список, включив в него трех племянников супруги Мадуро, одного бизнесмена из Панамы и шесть судоходных компаний нефтяной отрасли.