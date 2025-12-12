Кубинский МИД заявил о препятствиях США торговле нефтью с Венесуэлой

  • Новость часаПремьеры Британии и Бельгии обсудили изъятие российских активов
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    В новый план мироустройства США вошла Россия и исключена Европа
    Europol предсказал беспорядки и криминальные войны в Европе из-за украинских дронов
    Меркель отказалась от своего любимого жеста
    Начато строительство космодрома в Сомали
    Совет ЕС утвердил бессрочную блокировку активов России
    Песков: Киев пытается использовать референдум как предлог для передышки на фронте
    Дебиторская задолженность и акции Google France изъяты по решению российского суда
    Эксперт: Заявлениями о выборах Зеленский затягивает переговоры и выпрашивает перемирие
    Зурабишвили призвала к протестам из-за визита премьер-министра Грузии в Ашхабад
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Трамп формирует свой совет директоров многополярного мира

    Отсутствие Европы в списке Трампа вынудит европейские страны считать, что Трамп рассматривает Россию как ведущую силу с правом на сферу влияния в Европе и, соответственно, окончательно похоронит трансатлантические отношения. Сама же Россия может не согласиться на участие в «Ключевой пятерке» – Москву вполне устраивают ШОС и БРИКС.

    3 комментария
    Антон Крылов Антон Крылов Гниющий Евросоюз остается ключевым политическим игроком планеты

    Оторванность европейских политиков от реального мира выглядит, конечно, упадочно и наводит на мысль о скором финале евросоюзного проекта, но не будем забывать, что советские СМИ десятилетиями писали о загнивающем Западе, а в итоге Советский Союз рухнул первым.

    9 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Цинизм США может сработать на благо России

    Запад как коллективная сущность проиграл войну с Россией. Но Соединенные Штаты, отделив себя от «коллективного Запада» и сбросив европейский балласт, все еще намерены выйти из этой войны в статусе победителя или как минимум выгодоприобретателя.

    6 комментариев
    12 декабря 2025, 22:39 • Новости дня

    Кубинский МИД заявил о препятствиях США торговле нефтью с Венесуэлой

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство иностранных дел Кубы осудило действия США, задержавших военный танкер с венесуэльской нефтью, назвав этот шаг нарушением международного права.

    Как сообщает ТАСС, министерство иностранных дел Кубы выступило с обвинением в адрес Соединенных Штатов в связи с задержанием нефтяного танкера у берегов Венесуэлы.

    Официальная Гавана утверждает, что этот шаг Соединенных Штатов нарушает право Венесуэлы свободно торговать собственными природными ресурсами, включая поставки углеводородов на Кубу.

    В заявлении говорится: «Этот шаг является частью эскалации, предпринимаемой Соединенными Штатами для предотвращения реализации законного права Венесуэлы на свободное использование и торговлю своими природными ресурсами с другими странами, включая поставки углеводородов на Кубу».

    Кубинский МИД подчеркивает, что задержание танкера является «актом пиратства и морского терроризма» и нарушает международное право, в том числе Конвенцию ООН по морскому праву. Ведомство отмечает, что США несут ответственность за эти действия, негативно сказывающиеся на международном сообществе.

    В заявлении также подчеркивается, что подобная политика проводилась и при первом сроке президента Дональда Трампа, а сейчас она усиливается применением военной силы. Дипломаты добавили, что действия США негативно влияют на энергосистему Кубы и ухудшают условия жизни местного населения.

    МИД Кубы требует международного осуждения таких шагов, считая их вопиющим нарушением провозглашения Латинской Америки и Карибского бассейна зоной мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВМС США задержали крупный нефтяной танкер у берегов Венесуэлы в рамках давления на президента Николаса Мадуро.

    Администрация США планирует отпустить команду танкера после его прибытия в порт Галвестон, штат Техас. США заявили, что не намерены втягиваться в затяжной военный конфликт с Венесуэлой.

    12 декабря 2025, 11:10 • Новости дня
    Экономист объяснил задачу иска Банка России к Euroclear

    Экономист Любич: Иск Банка России создает критические риски для Бельгии

    Экономист объяснил задачу иска Банка России к Euroclear
    @ Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Бельгия и Euroclear противостоят планам Европейской комиссии сконструировать «репарационный кредит» за российский счет. Они ссылаются на гипотетические риски убытков, которые этот шаг вызовет. Иск ЦБ переводит опасения Брюсселя в практическую плоскость, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Антон Любич. Так он прокомментировал решение ЦБ подать иск к Euroclear в Арбитражный суд Москвы.

    «Формальная цель иска Банка России к Euroclear – взыскание убытков, причем во множестве юрисдикций, которые признают решение российского суда», – отметил экономист Антон Любич. По его мнению, в текущих мировых раскладах существует высокая вероятность того, что вердикт примут к сведению и в США. А это, в свою очередь, создаст для бельгийского депозитария критические риски в функционировании, добавил собеседник.

    Эксперт напомнил, что Бельгия и Euroclear противостоят планам Европейской комиссии сконструировать «репарационный кредит» за российский счет, ссылаясь на гипотетические риски убытков, которые этот шаг вызовет. «Иск ЦБ переводит опасения Брюсселя в практическую плоскость», – уточнил аналитик.

    «Перефразируя Дональда Трампа, Банк России подкидывает Бельгии козырей в противостоянии с Еврокомиссией. Убежден, что если дойдет до фактического захвата российской суверенной собственности, то методы ответа будут более жесткими, и к этой ситуации сегодняшний иск относится лишь косвенно», – заключил Любич.

    Ранее Банк России сообщил, что подает иск к Euroclear в Арбитражный суд Москвы. ЦБ принял такое решение «в связи с незаконными действиями депозитария», а также из-за официально рассматриваемых Европейской комиссией механизмов прямого или косвенного использования активов Банка России без его согласия.

    «Действиями депозитария Euroclear Банку России был причинен вред, обусловленный невозможностью распоряжения принадлежащими Банку России денежными средствами и ценными бумагами», – говорится в сообщении регулятора.

    Накануне, 11 декабря, дипломаты Евросоюза утвердили письменную процедуру долгосрочного замораживания российских активов, ранее продлевавшуюся каждые полгода. По информации Bloomberg, Еврокомиссия рассчитывает, что такой шаг поможет убедить Бельгию дать согласие на экспроприацию средств под предлогом предоставления Украине так называемого репарационного кредита. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о природе позиции Брюсселя.

    Напомним, большая часть российских резервов хранится в бельгийском депозитарии Euroclear и оценивается примерно в 200 млрд евро. В начале декабря Еврокомиссия представила два варианта решений для поддержки финансовых потребностей Украины в 2026-2027 годах. Одно из них предполагает выдачу «репарационного кредита» в размере 210 млрд евро из замороженных российских активов.

    ЦБ предупредил, что готов использовать все доступные способы правовой защиты, не делая при этом предварительных уведомлений. «Банк России оставляет за собой право без дополнительного уведомления перейти к практической реализации всех доступных правовых и иных механизмов защиты интересов в случае дальнейшего продвижения или любой формы имплементации указанных обсуждаемых инициатив Европейского союза», – отметил регулятор.

    Комментарии (7)
    11 декабря 2025, 22:32 • Новости дня
    Медведев назвал идею референдума Зеленского «средним пальцем» в адрес США
    Медведев назвал идею референдума Зеленского «средним пальцем» в адрес США
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Предложенный главой киевского режима Владимиром Зеленским референдум по вопросу территорий на Украине затормозит переговоры, это «средний палец» в адрес Белого дома, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Дмитрий Медведев прокомментировал заявление Владимира Зеленского о возможности проведения всеукраинского референдума по территориальным вопросам, передает РИА «Новости».

    По мнению Медведева, подобная инициатива со стороны Киева станет демонстративным вызовом для США и затормозит переговоры по урегулированию конфликта на Украине, чего и добивается «киевский клоун».

    «Этот наркоман-фюрер показал Белому дому средний палец. Сколько еще ты будешь терпеть это, Америка?» – написал в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) Медведев.

    Ранее Владимир Зеленский предложил вынести вопрос о будущем Донбасса на всеукраинское обсуждение. Кроме того, он поставил условие для проведения новых выборов на Украине в течение 90 дней – Запад должен обеспечить безопасность хода голосования.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя требования украинских властей от Запада гарантий безопасности выборов, назвала ситуацию уникальной. Дипломат не припомнила примеров, когда страна просила бы другие государства обеспечить проведение выборов, но при этом не признавалась бы в утрате независимости и суверенитета.

    Президент России Владимир Путин отметил, что Россия хотела бы достичь договоренностей с Украиной, включая территориальные вопросы, но сейчас это невозможно юридически со стороны Киева.

    Комментарии (12)
    12 декабря 2025, 20:11 • Видео
    Европа приняла плохое решение по деньгам России

    Евросоюз отменил принцип единогласия для того, чтобы бессрочно заморозить российские активы в ЕС и использовать их для выдачи репарационного кредита Украине. В тот же день Центробанк России обратился в суд. Чего ждать?

    Комментарии (0)
    10 декабря 2025, 10:15 • Новости дня
    Казахстан решил перенаправить нефть из Кашагана в Китай из-за атак Украины
    Казахстан решил перенаправить нефть из Кашагана в Китай из-за атак Украины
    @ REUTERS/Stringer/File Photo

    Tекст: Вера Басилая

    Поставки нефти с месторождения Кашаган частично направят в Китай на фоне последних атак на объекты Каспийского трубопроводного консорциума, сообщило Министерство энергетики Казахстана.

    Министерство энергетики Казахстана пересмотрит маршруты поставки нефти с Кашагана из-за атак Украины на объекты Каспийского трубопроводного консорциума, передает РИА «Новости».

    В ведомстве сообщили, что сейчас ведется оперативная работа по перераспределению объемов экспорта с привлечением грузоотправителей. В частности, определенное количество нефти из Кашагана решено направить в Китай.

    В министерстве отметили, что инцидент на морском терминале КТК не вызвал полной остановки экспорта. Поставки продолжаются через действующие порты при принятии мер безопасности. По информации компании «Казтрансойл», за январь–ноябрь через КТК прошло 3,26 млн тонн нефти. КТК обеспечивает транспортировку казахстанской нефти с трех крупнейших месторождений: Тенгиз, Кашаган и Карачаганак.

    Ранее атаки украинских дронов по Новороссийску привели к росту мировых цен на энергоресурсы.

    Инфраструктура терминала Каспийского трубопроводного консорциума сохранила герметичность после недавней атаки.

    Каспийский трубопроводный консорциум продолжает отгрузку нефти на морском терминале в районе Новороссийска с помощью выносного причального устройства ВПУ-1.

    Кремль считает атаку украинских дронов на объект КТК вопиющим инцидентом, поскольку терминал имеет международное значение.

    Комментарии (11)
    12 декабря 2025, 01:21 • Новости дня
    США депортировали украинских блогеров Захара и Ангелину Павелко

    Tекст: Денис Тельманов

    Популярные украинские блогеры были вынуждены срочно уехать из США с тремя чемоданами, двумя ручными кладями, тремя посылками и собакой.

    Популярные украинские блогеры Захар и Ангелина Павелко были депортированы из США, передает РИА «Новости»

    В своем видеоролике в TikTok Ангелина рассказала: «Нас депортировали из США. У нас был ровно один день, просто чтобы собрать свои вещи и покинуть эту территорию».

    В ролике Павелко отметила, что на сбор вещей у них был всего день, а с собой они увезли три чемодана, две ручные клади и три посылки весом примерно 25 килограммов, а также собаку.

    Место следующего пребывания блогеры не озвучили, подписав его в видео вопросительными знаками.

    На совместный аккаунт Захара и Ангелины в TikTok подписаны более 1,5 млн человек, на аккаунт Ангелины – около 1,3 млн подписчиков.

    По информации газеты Washington Post, ранее посол Украины в США Ольга Стефанишина сообщала о подготовке масштабной депортации украинцев из страны, называя цифру порядка 80 человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, число заявлений на временное убежище в России от граждан 24 недружественных стран за девять месяцев 2025 года достигло 2 762, больше всего таких заявлений подают украинцы.

    Почти 200 тыс. украинцев, въехавших в США с 2022 года, оказались под угрозой потери правового статуса из-за задержек с его продлением при администрации Дональда Трампа.

    Депортированные из США украинцы не остаются на родине, среди них есть мужчины призывного возраста, которые не собираются воевать и будут уклоняться от этого, используя любую возможность.

    Комментарии (3)
    10 декабря 2025, 20:56 • Новости дня
    Во Франции арестовано имущество Google по иску его российской дочерней компании
    Во Франции арестовано имущество Google по иску его российской дочерней компании
    @ Beata Zawrzel/NurPhoto/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Суд Парижа вынес приказ об аресте 100% акций Google France. Документ подлежит немедленному исполнению и связан с предстоящим рассмотрением заявления российского ООО «Гугл» в отношении Google International LLC.

    Google International LLC выступает материнской структурой как для российского, так и для французского подразделения. В России продолжается процедура банкротства ООО «Гугл». Ранее Арбитражный суд Москвы обязал материнскую компанию вернуть незаконно выведенные перед банкротством дивиденды в размере 112 млн евро, что стало основанием для обращения в суд Франции о приведении российского решения в исполнение, сообщает РЕГНУМ .

    Российский суд установил, что дивиденды были выведены должником намеренно – с целью избежать расчета с кредиторами. Арест во Франции выступает обеспечительной мерой, призванной предотвратить возможное банкротство Google France до завершения рассмотрения заявления российского подразделения.

    Как отметил Артур Зурабян, партнер ведущего это дело адвокатского бюро ART DE LEX, в рамках дела о банкротстве оспариваются и другие операции. Речь идет о выводе средств из России после 2018 года по ряду сделок на общую сумму более 140 млрд руб. (1,8 млрд долларов США). Поскольку у Google отсутствуют активы на территории РФ, российские судебные решения после их принятия также могут быть направлены на исполнение в других странах.

    Арест активов Google во Франции – не единственный случай. В мае 2025 года Верховный суд ЮАР также наложил арест на имущество Google LLC на территории страны по аналогичному основанию. Российская компания инициировала процедуры признания и исполнения судебных решений в более чем десяти юрисдикциях.

    Следующий этап – рассмотрение заявления ООО «Гугл» по существу в суде Парижа. В случае удовлетворения иска взыскание может быть обращено на арестованное имущество, а средства направлены на погашение требований российских кредиторов.

    Ранее Еврокомиссия начала антимонопольное расследование против Google AI.

    Комментарии (13)
    11 декабря 2025, 13:20 • Новости дня
    Эксперт назвал цель захвата нефтетанкера у берегов Венесуэлы военными США

    Американист Дудаков: США попытаются устроить морскую блокаду Венесуэлы

    Эксперт назвал цель захвата нефтетанкера у берегов Венесуэлы военными США
    @ U.S. Attorney General/Handout/REUTERS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Хотя Дональд Трамп и пытается вернуться к доктрине Монро, к ситуации доминирования Штатов в Западном полушарии, опыт с Венесуэлой показывает: достичь этого непросто. Отсюда и отчаянные меры, как, например, захват нефтетанкера, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Так он прокомментировал операцию США в Карибском море.

    «Администрация Дональда Трампа продолжает эскалировать ситуацию вокруг Венесуэлы», – отметил американист Малек Дудаков. По его мнению, американская сторона, захватив нефтетанкер, преследует сразу несколько целей. Первая – оказать давление на венесуэльскую экономику. «Экспорт нефти – один из основных источников внешнего капитала для Каракаса», – напомнил собеседник.

    Вторая – заставить Николаса Мадуро добровольно уйти в отставку и таким образом провернуть операцию по смене режима в Венесуэле «без единого выстрела». «Пока Вашингтону не удается устроить раскол власти, поэтому и приходится идти на такие отчаянные меры, как захваты нефтетанкеров», – добавил политолог.

    Наконец, третья цель – спровоцировать Боливарианскую республику на ответные резкие действия, которые Белый дом мог бы использовать как casus belli. «Штатам нужен веский повод для того, чтобы начать наносить ракетные удары по стране», – уточнил эксперт.

    Примечательно, что в качестве одного из аргументов к захвату танкера используется версия о том, что на судне якобы перевозились наркотики, но она не выдерживает критики. «В основном запрещенные вещества в США идут из Мексики или Колумбии. Венесуэльский наркотрафик, во-первых, гораздо меньше, а во-вторых, направляется в другие страны, в частности в Европу», – детализировал аналитик.

    Как бы то ни было, спикер не исключает, что в ближайшее время США попытаются устроить морскую блокаду Венесуэлы. «Правда, не уверен, что эти действия окажутся успешными. Дело в том, что происходящее вызывает серьезный раскол внутри Штатов. Так, Трампа критикуют и демократы за то, что он затягивает Америку в новый конфликт, не запрашивая одобрения у Конгресса, и многие изоляционисты в MAGA-движении», – отметил собеседник.

    «Кроме того, подавляющее большинство американцев – порядка 70% – выступает против проведения операции по вторжению в Венесуэлу», – добавил он. Таким образом, по его прогнозам, у Трампа не получится провести «маленькую победоносную войну».

    «Хотя президент США и пытается вернуться к доктрине Монро, к ситуации доминирования Штатов в Западном полушарии, опыт с Венесуэлой показывает: сделать это гораздо сложнее, учитывая ограниченные ресурсы и возможности американцев», – заключил Дудаков.

    Ранее Дональд Трамп сообщил, что американские военные захватили у побережья Венесуэлы «крупный танкер, очень большой, самый крупный, когда-либо захваченный». Операцию провели ФБР, Служба расследований внутренней безопасности и Береговая охрана США при поддержке Пентагона вечером 10 декабря.

    Генпрокурор Пэм Бонди сообщила, что Вашингтон реализовал «ордер на арест нефтяного танкера, который использовали для перевозки подсанкционной нефти из Венесуэлы и Ирана». По версии администрации, судно задействовалось для «поддержки иностранных террористических организаций».

    Как сообщают источники The Washington Post, танкер, вероятно, перевозил венесуэльскую нефть на Кубу. Президент республики Мигель Диас-Канель Бермудес назвал действия Штатов по захвату нефтяного танкера пиратством. «Это представляет собой нарушение международного права и эскалацию агрессии против этой братской страны», – подчеркнул глава кубинского государства.

    Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес заявила, что настоящая цель США, связанная с захватом танкера, это «украсть или незаконно присвоить венесуэльскую нефть, ничего не заплатив». Она назвала действия американской стороны международным преступлением, которое должно повлечь «юридическую ответственность».

    Отметим, задержание танкера произошло на фоне наращивания военных сил Соединенных Штатов в Карибском бассейне и проведения боевых учений недалеко от границ Венесуэлы. Ранее Трамп заявил в интервью газете Politico, что политическая карьера венесуэльского президента Николаса Мадуро подходит к концу.

    Комментарии (5)
    12 декабря 2025, 12:30 • Новости дня
    Кремль выразил сомнения относительно скорректированного Украиной плана США
    Кремль выразил сомнения относительно скорректированного Украиной плана США
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Москва пока не ознакомилась с обновленной версией мирного плана США по урегулированию ситуации на Украине и сомневается, что новый документ будет устраивать российскую сторону. Об этом заявил помощник президента России по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков.

    Москва не видела обновленного после переговоров США с Киевом варианта американского мирного плана, передает ТАСС.

    Помощник президента по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков заявил журналистам, что «откорректированных версий американских проектов мы не видели». По его словам, многое из содержания этих документов Москве может не понравиться, когда они будут предоставлены.

    Ушаков отдельно подчеркнул, что американская сторона согласует свои инициативы не только с европейскими партнерами, но и с украинской стороной, после чего результаты обсуждений должны быть представлены российской стороне. Он также добавил, что пока идет активный мозговой штурм среди инициаторов плана, но документов Москве на текущий момент не передавали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина намерена предложить Соединенным Штатам создать свободную экономическую зону в Донбассе для привлечения американских инвесторов.

    Владимир Зеленский допустил возможность создания для Украины аналога «плана Маршалла» и подписание соглашений с США о восстановлении страны и гарантиях безопасности.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не получала новых предложений по мирному плану по урегулированию конфликта на Украине.

    Комментарии (3)
    12 декабря 2025, 07:19 • Новости дня
    Фон дер Ляйен потребовала от Трампа не вмешиваться в выборы в ЕС
    Фон дер Ляйен потребовала от Трампа не вмешиваться в выборы в ЕС
    @ Daniel Torok/Zuma/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости защищать суверенитет европейских избирателей, выступив против вмешательства внешних сил в политические процессы.

    Урсула фон дер Ляйен обратилась к президенту США Дональду Трампу с требованием не вмешиваться в выборы на территории Европы, сообщает РИА «Новости».

    В беседе с Politico фон дер Ляйен подчеркнула, что европейцы самостоятельно выбирают своих лидеров.

    «Послушайте, в целом, когда речь идет о выборах, решать, кто станет лидером страны, не нам, а народу этой страны. Это совершенно ясно. Это суверенитет избирателей, и его необходимо защищать», – сказала она.

    До этого Белый дом обнародовал стратегию национальной безопасности США, которая призывает европейские страны брать на себя ответственность за оборону и подчеркивает разногласия между США и Европой по вопросам политики в отношении конфликта на Украине.

    Ранее экс-глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что план Трампа по украинскому урегулированию показал неэффективность стратегии «попустительства» Евросоюза.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что в ЕС выступили против изменения границ Украины, как предлагает план Трампа.

    Комментарии (16)
    11 декабря 2025, 01:55 • Новости дня
    Трамп объяснил задержание военными США танкера у берегов Венесуэлы
    Трамп объяснил задержание военными США танкера у берегов Венесуэлы
    @ Evelyn Hockstein/File Photo/REUTERS

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп подтвердил задержание танкера у берегов Венесуэлы военными США, добавив, что для подобного решения у Вашингтона были весомые причины.

    «Он был захвачен по очень веской причине. Мы только что захватили танкер у берегов Венесуэлы, большой танкер, очень большой, самый большой за всю историю, на самом деле», – приводит слова Трампа Reuters.

    Когда Трампа спросили, что он намерен делать с нефтью в этом очень большом танкере, он ответил, что, скорее всего, оставит себе.

    Представители администрации Трампа не назвали судно. Британская группа по управлению морскими рисками Vanguard сообщила, что капитан танкера, предположительно, был захвачен у берегов Венесуэлы рано утром в среду. США ввели санкции в отношении танкера за то, что, по данным Вашингтона, оно было связано с торговлей иранской нефтью, когда назывался Adisa.

    Судно покинуло главный нефтяной порт Венесуэлы Хосе в период с 4 по 5 декабря, загрузив около 1,1 млн баррелей венесуэльской тяжелой нефти марки Merey, согласно спутниковой информации, проанализированной TankerTrackers.com и внутренние данные о поставках от венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA.

    Фьючерсы на нефть подскочили после новостей об изъятии танкера. Мадуро в среду выступил на марше в память о военном сражении, не затронув сообщения о захвате танкера, уточнило Reuters.

    Напомним, ранее Bloomberg объявило о захвате США нефтяного танкера у берегов Венесуэлы.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Пентагон заявил, что начал военную операцию под названием Southern Spear («Южное Копье») против «наркотеррористов» в Западном полушарии.

    CNN заявил о готовности Мадуро сложить полномочия через полтора года. Reuters сообщило о потере Мадуро возможности покинуть Венесуэлу.

    Комментарии (8)
    11 декабря 2025, 17:07 • Новости дня
    Сенатор США Грэм призвал захватывать российские танкеры с нефтью
    Сенатор США Грэм призвал захватывать российские танкеры с нефтью
    @ Mattie Neretin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американский сенатор Линдси Грэм (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) предложил применять захват танкеров, как у побережья Венесуэлы, к российским судам из так называемого теневого флота.

    Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм, внесенный в России в перечень террористов и экстремистов, призвал к захвату российских нефтяных танкеров, которые он назвал частью «теневого флота». Об этом он написал в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Он поддержал недавний захват нефтяного танкера у побережья Венесуэлы Соединенными Штатами, отметив, что полностью одобряет действия президента США Дональда Трампа.

    Грэм в своей публикации заявил: «Эта модель может быть легко перенесена на незаконный теневой танкерный флот (России)». По его мнению, подобное решение станет эффективным средством борьбы с обходом санкций через альтернативные схемы поставок энергоносителей.

    Американский президент Дональд Трамп подтвердил задержание танкера у берегов Венесуэлы военными США и заявил о наличии весомых причин для такого решения.

    Глава МИД России Сергей Лавров выразил надежду, что власти США разъяснят основания задержания танкера с венесуэльской нефтью у побережья Венесуэлы.

    Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес назвал захват танкера американскими военными пиратством и поддержал позицию Венесуэлы.


    Комментарии (11)
    11 декабря 2025, 14:41 • Новости дня
    Карлсон назвал Россию самым выгодным союзником для США

    Карлсон: Россия лучше всего подходит на роль самого близкого союзника США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский журналист Такер Карлсон высказал мнение, что Россия могла бы быть самым близким и выгодным союзником для Соединенных Штатов.

    Заявление Карлсона появилось в видеоролике, опубликованном в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает ТАСС.

    «Если смотреть исключительно через призму того, что хорошо для Соединенных Штатов с учетом слогана America First, то наиболее очевидным вариантом стала бы Россия», – заявил он. По словам Карлсона, Россия обладает огромными запасами полезных ископаемых, а также значительными ресурсами нефти, газа и золота.

    Журналист особо отметил, что России принадлежит самая крупная армия на европейском континенте и значительные производственные мощности. По его мнению, именно Россия могла бы предоставить реальную помощь США во время конфликта, а также место для размещения американских авиабаз.

    Ранее Карлсон назвал президента России Владимира Путина самым популярным лидером в мире. Он также назвал Путина самым эффективным лидером современности.

    Комментарии (13)
    12 декабря 2025, 09:08 • Новости дня
    Трамп предупредил о риске Третьей мировой войны из-за Украины

    Трамп: «Игры» на Украине могут привести к Третьей мировой войне

    Tекст: Вера Басилая

    Ситуация на Украине может привести к Третьей мировой войне, если стороны не прекратят «игры» и не начнут переговоры, заявил президент США Дональд Трамп.

    Президент США Дональд Трамп предупредил о риске начала Третьей мировой войны в случае эскалации ситуации на Украине, передает РИА «Новости».

    На одном из мероприятий в Белом доме он заявил, что подобные вещи могут выйти из-под контроля. По его словам, он на днях «кого-то» предупредил, что конфликт может перейти критическую черту.

    «Я говорил на днях, если все продолжат играть в такие игры, вы закончите Третьей мировой войной. А мы не хотим увидеть такое», – отметил президент США.

    Трамп объяснил, что США вовлечены в украинскую тему только с точки зрения переговоров, но не напрямую в конфликт, настаивая на необходимости урегулирования. Он считает, что Вашингтон находился близко к заключению сделки и с Россией, и с Украиной. По мнению Трампа, Киев и Европа рассчитывают на участие США для разрешения ситуации.

    Он также призвал оценивать складывающуюся обстановку максимально трезво. Американский лидер не стал уточнять, к кому он адресовал свои слова об угрозе мировой войны. По опубликованным ранее сообщениям, Трамп находится на связи с представителями нынешней администрации США в онлайн-режиме. С президентом России Владимиром Путиным Трамп последний раз разговаривал 16 октября, что стало их восьмым контактом в этом году; новых бесед пока не планируется, об этом сообщил Кремль в декабре.

    Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что обсуждал урегулирование конфликта на Украине с лидерами Франции, Британии и Германии в жесткой форме.

    Дональд Трамп требовал от них оказать давление на Владимира Зеленского.

    Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Трамп сильно разочарован ходом переговоров по Украине.

    Украинская сторона передала администрации США новый вариант мирного плана, включающий 20 пунктов.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Британия, Франция и Германия сознательно препятствуют урегулированию ситуации на Украине.

    Комментарии (3)
    11 декабря 2025, 18:34 • Новости дня
    Путин и Мадуро провели телефонные переговоры

    Кремль: Путин и Мадуро провели телефонные переговоры

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин и глава Венесуэлы Николас Мадуро провели телефонные переговоры.

    Лидеры обсудили дальнейшее развитие российско-венесуэльских отношений, уделив особое внимание реализации договора о стратегическом партнерстве и сотрудничестве, который вступил в силу в ноябре 2025 года, сообщил Кремль в Telegram-канале.

    Путин выразил солидарность с народом Венесуэлы и подчеркнул поддержку действий правительства Мадуро, направленных на защиту национальных интересов и суверенитета страны в условиях усиления внешнего давления. Кроме того, главы государств подтвердили готовность последовательно работать над совместными проектами в торгово-экономической, энергетической, финансовой и гуманитарной сферах.

    Оба лидера отметили важность углубления сотрудничества и подчеркнули нацеленность на долгосрочное взаимодействие по широкому кругу направлений.

    В октябре Россия ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с Венесуэлой.

    Ранее Мадуро поблагодарил Путина и Си Цзиньпина за поддержку Венесуэлы.

    Комментарии (0)
    10 декабря 2025, 10:49 • Новости дня
    Bloomberg: Индийские НПЗ закупили нефть из России без участия Reliance

    Bloomberg: Четыре НПЗ Индии приобрели десять партий российской нефти

    Tекст: Вера Басилая

    Четыре из семи главных индийских нефтепереработчиков осуществили поставки российской нефти со скидкой, тогда как Reliance прекратила сотрудничество с «Роснефтью», сообщает Bloomberg.

    Индийские компании Indian Oil Corp. и Bharat Petroleum Corp. за последние дни закупили около десяти партий не подпадающей под санкции российской нефти, включая сорт Urals.

    Сообщается, что Hindustan Petroleum Corp. также ведет поиск поставок на январь следующего года, по данным источников, принимавших участие в сделках. Аналитическая компания Kpler сообщает, что вместе с Nayara Energy, продолжающей работать с российской нефтью после попадания под санкции Европы, эти компании обеспечили в 2024 году свыше 60% импорта нефти в Индию, передает Bloomberg.

    Однако в новых сделках не участвует Reliance Industries – до недавнего времени крупнейший индийский покупатель российской нефти. Источники отмечают, что компания прекратила даже фиксированные поставки по контракту с «Роснефтью» на 500 тыс. баррелей в сутки из-за опасений попасть под санкции США и Европы. Последний танкер Urals для Reliance прибудет 17 декабря, следующей поставки не ожидается.

    Закупочная цена российской нефти на индийском рынке составляет 40–45 долларов за баррель. В этом году Индия достигла рекордного импорта российской нефти – более 2 млн баррелей в сутки в июне, однако с декабря ожидается снижение до 1,3 млн баррелей, а в январе – еще меньше из-за новых ограничений против «Роснефти» и «Лукойла».

    По оценкам экспертов, другие индийские НПЗ смогут частично компенсировать уход Reliance, но полностью покрыть прежние объемы не удастся. Ожидается, что импорт российской нефти Индией стабилизируется на уровне 1-1,2 млн баррелей в сутки.

    Ранее индийская компания Reliance Industries прекратила поставки российской нефти на свой завод в Джамнагаре. Компания планирует перейти на альтернативных поставщиков с декабря.

    Россия остается крупнейшим поставщиком нефти в Индию и готова и дальше предлагать Нью-Дели самые выгодные условия.

    Президент России Владимир Путин отметил, что поставки российской нефти в Индию осуществляются ритмично.

    Комментарии (0)
    12 декабря 2025, 21:56 • Новости дня
    Глава Пентагона Хегсет отстранил Дрисколла от переговоров по Украине
    Глава Пентагона Хегсет отстранил Дрисколла от переговоров по Украине
    @ Ron Sachs/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министр армии США Дэн Дрисколл был исключен из переговорного процесса по Украине по решению шефа Пентагона Пита Хегсета, сообщает Telegraph.

    Глава Пентагона Пит Хегсет отстранил министра армии Дэна Дрисколла от участия в урегулировании конфликта на Украине, передает РБК. Такое решение было принято после того, как Дрисколлу поручили представить Владимиру Зеленскому план из 28 пунктов, предполагающий согласие Украины уступить Донбасс России, но глава киевского режима отверг этот документ.

    The Telegraph отмечает, что Хегсет принял меру после превышения Дрисколлом полномочий. «Наша делегация была удивлена», – заявил один из украинских чиновников. По его мнению, Дрисколлу «не разрешили приехать».

    Министра армии относят к группе вице-президента Джей Ди Вэнса, конкурирующей с группой под руководством госсекретаря Марко Рубио, которая будет представлять США на переговорах в Париже. Активное участие в разрешении конфликта также принимает «бизнес-группа» под руководством посланника Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

    CNN ранее сообщал о напряженности между Хегсетом и Дрисколлом, связанной с его близостью к Белому дому и Вэнсу. Несколько месяцев обсуждался вариант замены главы Пентагона на Дрисколла. Сам Дрисколл отрицал конфликт, называя Хегсета «силой добра». По данным пресс-секретаря Белого дома, Хегсет остается вовлеченным в доклады Трампу по ситуации на Украине.

    Ранее министр армии США Дэниел Дрисколл заявил украинской стороне и европейским дипломатам, что переход к России ряда городов и спорных территорий – лишь вопрос времени. СМИ сообщали, что Дрисколл заявил о критическом положении украинских войск и настаивал на скорейшем принятии мирного соглашения с уступками России со стороны Украины.

    Газета ВЗГЛЯД в статье «Примирение с Россией стало для Трампа семейным делом» писала, что Уиткофф и Кушнер были основными составителями первоначальной версии «мирной концепции Трампа» из 28 пунктов. Представил эту версию украинцам министр армии США Дэн Дрисколл. Трамп остался доволен его работой.

    Комментарии (2)
    Главное
    В Госдуме выступили против ограничения скидок на маркетплейсах
    ВСУ отправили в бой у Купянска 300 бразильцев
    Глава Пентагона Хегсет отстранил Дрисколла от переговоров по Украине
    Кипр объявил об открытии визовых центров в России
    Стартовали предпродажи российских электромобилей «Атом»
    Лыжница Степанова отказалась участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе
    «АвтоВАЗ» отозвал для проверки 33,5 тыс. новых Lada Granta

    Почему у россиян под подушкой накопилась рекордная сумма наличных

    Россияне накопили под подушкой рекордный объем рублевой наличности. Учитывая дорогие кредиты, крепкий рубль и геополитическую неопределенность стратегия сберечь на черный день, причем в рублях, в целом рациональная. Однако экономике страны нужно совсем иное. Что нужно сделать, чтобы сбережения не лежали мертвым грузом, а работали на экономику России? Подробности

    Перейти в раздел

    Будущая власть Европы успешно переняла русофобию нынешней

    Главы самых популярных партий Британии и Франции встретились, чтобы договориться о совместных действиях после взятия власти. Победа сторонников Марин Ле Пен и Найджела Фараджа на выборах кажется неотвратимой, тем более что этого теперь добиваются США. Однако России не стоит рассчитывать, будто Европа может измениться к лучшему. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия открыла путь к последним «крепостям» ВСУ в Донбассе

    Российская армия взяла в ходе СВО очередной значимый рубеж – освобожден город Северск, и тем самым открылась прямая дорога на Славянск и Краматорск. Как была проведена эта операция, за что Владимир Путин лично поблагодарил командующего Южной группировкой российских войск и почему происходящее имеет не только военное, но и политическое значение? Подробности

    Перейти в раздел

    «Дело Бутягина» изменит российско-польские отношения

    Варшавский суд арестовал российского археолога Александра Бутягина, которого задержали польские спецслужбы по запросу Украины. Киев обвиняет ученого в «уничтожении культурного наследия» во время раскопок в Крыму. В Москве назвали обвинения абсурдными. В экспертной среде отметили научный вклад Бутягина в мировую археологию и предположили ответные шаги Москвы. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Европа приняла плохое решение по деньгам России

      Евросоюз отменил принцип единогласия для того, чтобы бессрочно заморозить российские активы в ЕС и использовать их для выдачи репарационного кредита Украине. В тот же день Центробанк России обратился в суд. Чего ждать?

    • Мерц стал худшим

      Канцлер Германии Фридрих Мерц стал самым ненавидимым канцлером в истории страны, за исключением Адольфа Гитлера, однако и это не точно. Бунтуя против него, граждане Германии в буквальном смысле борются за свое будущее.

    • США все-таки подкинули Зеленскому денег

      В оборонном бюджете США на 2026 год, который утвердила Палата представителей, все-таки предусмотрены ассигнования на Украину, хотя ранее президент Дональд Трамп заявлял, что с финансированием Киева покончено. Как это понимать?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Магнитные бури в январе 2025: точные даты, время начала и прогноз ученых

      Магнитные бури – это не абстрактное астрономическое явление, а реальный фактор, влияющий на самочувствие миллионов людей. Для метеочувствительных, пожилых людей и тех, кто имеет хронические заболевания сердечно-сосудистой или нервной системы, дни геомагнитной активности могут стать периодом повышенного дискомфорта. Январь традиционно привлекает внимание ученых, так как после зимнего солнцестояния солнечная активность, хотя и отстает по времени, часто проявляется заметными всплесками.

    • Как украшать новогоднюю елку в год Огненной Лошади: главные приметы и правила 2026 года

      Наступающий 2026 год пройдет под покровительством Огненной Лошади – одного из самых энергичных знаков восточного календаря. Этот символ ассоциируется со стремительным движением, обновлением, силой и яркостью. В таком контексте новогодняя ель становится не просто украшением интерьера, а энергетическим центром дома, способным притягивать удачу и задавать тон всему году. Эстетика, соответствующая духу Лошади, поможет активизировать ее благоприятное влияние. Именно поэтому вопросы о том, как украсить елку в 2026 году, какие выбрать цвета и как расставить акценты по фэншуй, становятся особенно актуальными.

    • Когда ставить елку в декабре 2025: удачные дни по приметам и календарю года Огненной Лошади

      Подготовка к встрече года Огненной Лошади требует особого внимания к деталям, ведь этот знак символизирует мощную энергию огня, действие и стремление к порядку. Выбор правильного дня для установки новогодней елки – это не просто дань традиции, а осознанный ритуал. Он позволяет гармонично подготовить дом к празднику, привлечь благополучие и избежать хаотичной спешки в последние дни уходящего года. Продуманный подход создает фундамент для того, чтобы энергия стремительной и удачливой Лошади наполнила ваш дом с самого начала.

    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации