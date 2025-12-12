Кубинский МИД заявил о препятствиях США торговле нефтью с Венесуэлой

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает ТАСС, министерство иностранных дел Кубы выступило с обвинением в адрес Соединенных Штатов в связи с задержанием нефтяного танкера у берегов Венесуэлы.

Официальная Гавана утверждает, что этот шаг Соединенных Штатов нарушает право Венесуэлы свободно торговать собственными природными ресурсами, включая поставки углеводородов на Кубу.

В заявлении говорится: «Этот шаг является частью эскалации, предпринимаемой Соединенными Штатами для предотвращения реализации законного права Венесуэлы на свободное использование и торговлю своими природными ресурсами с другими странами, включая поставки углеводородов на Кубу».

Кубинский МИД подчеркивает, что задержание танкера является «актом пиратства и морского терроризма» и нарушает международное право, в том числе Конвенцию ООН по морскому праву. Ведомство отмечает, что США несут ответственность за эти действия, негативно сказывающиеся на международном сообществе.

В заявлении также подчеркивается, что подобная политика проводилась и при первом сроке президента Дональда Трампа, а сейчас она усиливается применением военной силы. Дипломаты добавили, что действия США негативно влияют на энергосистему Кубы и ухудшают условия жизни местного населения.

МИД Кубы требует международного осуждения таких шагов, считая их вопиющим нарушением провозглашения Латинской Америки и Карибского бассейна зоной мира.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ВМС США задержали крупный нефтяной танкер у берегов Венесуэлы в рамках давления на президента Николаса Мадуро.

Администрация США планирует отпустить команду танкера после его прибытия в порт Галвестон, штат Техас. США заявили, что не намерены втягиваться в затяжной военный конфликт с Венесуэлой.