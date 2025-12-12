Отсутствие Европы в списке Трампа вынудит европейские страны считать, что Трамп рассматривает Россию как ведущую силу с правом на сферу влияния в Европе и, соответственно, окончательно похоронит трансатлантические отношения. Сама же Россия может не согласиться на участие в «Ключевой пятерке» – Москву вполне устраивают ШОС и БРИКС.3 комментария
Кубинский МИД заявил о препятствиях США торговле нефтью с Венесуэлой
Министерство иностранных дел Кубы осудило действия США, задержавших военный танкер с венесуэльской нефтью, назвав этот шаг нарушением международного права.
Как сообщает ТАСС, министерство иностранных дел Кубы выступило с обвинением в адрес Соединенных Штатов в связи с задержанием нефтяного танкера у берегов Венесуэлы.
Официальная Гавана утверждает, что этот шаг Соединенных Штатов нарушает право Венесуэлы свободно торговать собственными природными ресурсами, включая поставки углеводородов на Кубу.
В заявлении говорится: «Этот шаг является частью эскалации, предпринимаемой Соединенными Штатами для предотвращения реализации законного права Венесуэлы на свободное использование и торговлю своими природными ресурсами с другими странами, включая поставки углеводородов на Кубу».
Кубинский МИД подчеркивает, что задержание танкера является «актом пиратства и морского терроризма» и нарушает международное право, в том числе Конвенцию ООН по морскому праву. Ведомство отмечает, что США несут ответственность за эти действия, негативно сказывающиеся на международном сообществе.
В заявлении также подчеркивается, что подобная политика проводилась и при первом сроке президента Дональда Трампа, а сейчас она усиливается применением военной силы. Дипломаты добавили, что действия США негативно влияют на энергосистему Кубы и ухудшают условия жизни местного населения.
МИД Кубы требует международного осуждения таких шагов, считая их вопиющим нарушением провозглашения Латинской Америки и Карибского бассейна зоной мира.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ВМС США задержали крупный нефтяной танкер у берегов Венесуэлы в рамках давления на президента Николаса Мадуро.
Администрация США планирует отпустить команду танкера после его прибытия в порт Галвестон, штат Техас. США заявили, что не намерены втягиваться в затяжной военный конфликт с Венесуэлой.