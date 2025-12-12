NBC: США отпустят команду захваченного танкера после захода в порт

Tекст: Дмитрий Зубарев

Администрация США примет решение об освобождении членов экипажа захваченного у берегов Венесуэлы нефтяного танкера после того, как судно зайдет в порт Галвестон в штате Техас, передает ТАСС, ссылаясь на NBC.

Два источника телеканала сообщили, что американские представители уже осуществили необходимые допросы команды на борту судна и готовы содействовать возвращению моряков домой после швартовки в американском порту.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Вашингтон намерен конфисковать сам танкер, задержанный возле Венесуэлы, а также нефть, которую судно перевозило. Ливитт подчеркнула, что администрация США рассматривает вопрос возвращения членов экипажа как приоритетный, но права собственности на нефть будут определяться в американских судах.

Десятого декабря президент США Дональд Трамп подтвердил задержание нефтяного танкера и уточнил, что Вашингтон собирается оставить нефть, находящуюся на судне, при этом пообещал раскрыть данные о владельце корабля.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Кубы обвинил США в пиратстве после захвата американскими военными танкера у берегов Венесуэлы. Эксперт отметил, что целью захвата судна могло быть оказание давления на Каракас и Гавану. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду получить объяснения США по этому инциденту.