Путин и Якушев обсудили итоги выборов и планы на 2026 год

Tекст: Валерия Городецкая

Якушев доложил президенту об увеличении числа участников спецоперации, получивших мандаты по итогам Единого дня голосования-2025: в этом году их стало 890 человек, тогда как годом ранее – 304, сообщается на сайте Кремля.

«Хочу Вам доложить, что по итогам Единого дня голосования-2025 890 участников специальной военной операции получили мандат», – отметил Якушев.

Он подчеркнул, что большое внимание уделяется наставничеству и поддержке молодых людей, пришедших в законодательные органы. Партия провела образовательные занятия на площадке Высшей партийной школы и реализует поручения, обозначенные на XXII съезде. Также началась подготовка к Единому дню голосования-2026, в том числе к выборам в Госдуму.

Кроме этого, скорректирована Народная программа, чтобы привести ее в соответствие с указами президента и нацпроектами, уточнил Якушев.

Для участников спецоперации и их семей в программе появился отдельный раздел, которым руководит Герой России Владимир Сайбель. В течение года в 36 разделов внесены обновления, а 13 направлений из нового подраздела закрепляются на законодательном уровне.

Якушев подчеркнул, что совместная работа с Министерством обороны и Фондом «Защитники Отечества» позволила решить большинство ключевых вопросов поддержки военнослужащих и их семей. Законотворческие меры в их интересах принимаются практически единогласно. По его словам, появление в органах власти бойцов спецоперации уже способствовало улучшению поддержки коллег и семей.

«Я думаю, поскольку приходят люди, которые сами воевали, они в органах власти будут держать вопрос поддержки самих военнослужащих и их семей на особом контроле», – заметил Владимир Путин.

Отдельно обсуждалась работа первичных отделений партии, актуальная и для текущего года.

Деятельность «Единой России» продолжится также в гуманитарном направлении – с начала спецоперации доставлено более 140 тыс. тонн гуманитарной помощи в исторические регионы, Белгородскую и Курскую области. В акции участвовали все региональные отделения, а помощь будет продолжаться столько, сколько необходимо, заверил Якушев.

Он добавил, что волонтерская работа ведется непрерывно, в том числе в госпиталях, среди пожилых. Также она была востребована при ликвидации последствий разлива мазута на Черноморском побережье, где более тысячи волонтеров очистили свыше 3 тыс. т мазута и восстановили 12,5 км побережья.

Ранее партия «Единая Россия» объявила о начале сбора предложений для формирования Народной программы к предстоящим выборам в Госдуму.