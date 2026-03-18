Японские ученые выявили новый агрессивный рак крови у подростков
Ученые из Японии обнаружили опасный подтип лейкоза, который чаще поражает подростков, трудно диагностируется стандартными анализами и сопровождается высоким риском осложнений.
Японские ученые обнаружили новый опасный подтип рака крови, который чаще встречается у подростков и молодых взрослых, и его сложно выявить с помощью стандартных методов диагностики, передает РИА «Новости». Руководитель исследования, глава отдела изучения прогрессирования рака Национального онкологического центра Японии Кэнъити Ёсида рассказал, что речь идет о редкой форме T-клеточного острого лимфобластного лейкоза с крайне неблагоприятным прогнозом.
В ходе анализа более тысячи случаев заболевания этот подтип был выявлен у 14 пациентов в возрасте от семи до 35 лет, причем средний возраст пациентов составил около 17 лет. Это указывает на особую подверженность подростков и молодых взрослых к новому подтипу заболевания.
По словам Ёсиды, «прогноз у пациентов с этим подтипом был неблагоприятным – наблюдалось много случаев рецидивов и летальных исходов». Исследование показало, что стандартные анализы не фиксируют эту форму рака из-за редкой хромосомной перестройки: участок ДНК изменяет свое положение и запускает агрессивный рост опухолевых клеток.
Ёсида отметил, что выявление нового подтипа позволяет применять индивидуализированные подходы к лечению, включая трансплантацию гемопоэтических стволовых клеток, что способно повысить шансы на выздоровление. Для диагностики потребуется использовать современные генетические исследования, такие как полногеномное секвенирование.
Пока причины, по которым заболевание чаще встречается у людей молодого возраста, остаются неизвестными, однако ученые считают, что это особенность именно этого подтипа. Кенъити Ёсида выразил надежду, что открытие поможет в разработке новых методов терапии и повысит эффективность лечения тяжелых форм лейкоза.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в России анонсировали разработку вакцины против рака поджелудочной железы. В ФМБА рассказали о разработке тест-системы саркопении в России. Ученые нашли у кошек генетические изменения, способные помочь в лечении рака.