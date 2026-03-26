Китай показал «роевой» боевой комплекс дронов «Атлас»
Китай впервые продемонстрировал систему управления роем из 96 БПЛА
В Китае испытали мобильную платформу «Атлас», с помощью которой один специалист может управлять одновременно 96 беспилотниками, способными действовать как единое целое.
Мобильный комплекс «Атлас» впервые был продемонстрирован в КНР на учениях, кадры которых показало Центральное телевидение Китая, передает РИА «Новости».
В материале канала говорится: «Произведенная в Китае система роевого боя беспилотных летательных аппаратов «Атлас» состоит из наземной боевой машины «Рой-2», машины наведения и машины поддержки».
Уточняется, что установка «Рой-2» запускает дроны с интервалом в три секунды, чтобы сохранить безопасную дистанцию между аппаратами. Один технический специалист способен одновременно управлять 96 беспилотниками. Почти сотня дронов за короткое время выстраивает строй и самостоятельно уклоняется от помех, включая воздушные потоки.
По данным телеканала, алгоритмы управления фактически наделяют каждый беспилотник «интеллектуальным мозгом», позволяющим обмениваться информацией и постоянно корректировать положение в группе. Типы и порядок запуска БПЛА меняются в зависимости от задачи: сначала идут разведывательные или дроны радиоэлектронной борьбы, затем ударные. Масса одной из моделей малого роевого аппарата составляет 10 килограммов, ее преимуществами названы низкая стоимость, кластерное развертывание и высокая маневренность.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай планировал провести летные испытания дрононосца Jiu Tian, способного запускать до ста беспилотников-камикадзе и преодолевать большие расстояния.
Глава Российской академии наук Геннадий Красников ранее сообщил о развитии в России технологий «роев» беспилотников.