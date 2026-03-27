В Иране заявили о готовности нарастить удары по США и Израилю

Tекст: Мария Иванова

Об усилении точных и эффективных ударов сообщил источник в силовых структурах Ирана, передает РИА «Новости».

По его словам, «в течение прошедшей недели количество операций Ирана и фронта сопротивления против США и Израиля и их интересов каждый день было вдвое кратно действиям противника».

Он добавил, что Тегеран готов к расширению «точных и эффективных ударов», не обращая внимания на заявления американского лидера.

Ранее президент США объявил об успешных переговорах с Ираном и высоких шансах на мирное урегулирование. По его словам, по просьбе Тегерана он распорядился приостановить удары по энергетическим объектам Ирана на десять дней, до 6 апреля. Иран такую просьбу не подтверждал.

США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана 28 февраля с атаки по более чем 2 тыс. целей и ликвидации аятоллы Али Хаменеи.

Армия Ирана ранее в пятницу нанесла серию ударов беспилотниками по стратегическим объектам Израиля в районе Хайфы.