Вопрос о «нашей Нобелевке» в литературе обсуждается давно. Та премия, которая ежегодно присуждается Шведской академией, зачастую бывает политически мотивирована и в любом случае обслуживает прежде всего западную идейную повестку и отражает западный взгляд на мир. По сути, это один из инструментов культурного неоколониализма.
Запланированное на пятницу событие в Русском доме в Праге пройдет по графику, несмотря на инцидент с нападением на здание, сообщил его директор Игорь Гиренко.
Директор Русского дома в Праге сообщил РИА «Новости», что мероприятие в пятницу состоится, несмотря на атаку на здание.
Гиренко подчеркнул: «Сегодня запланировано мероприятие, которое не отменено, предполагается, что пройдет оно в штатном порядке, с помещением библиотеки мероприятие не связано». Он также отметил, что в библиотеке учреждения хранится множество старых книг, посвященных сотрудничеству чешского и российского народов.
По словам Гиренко, в Русском доме в Праге регулярно организуют от двух до трех мероприятий в неделю. Обычно такие события собирают от 100 до 150 участников, из которых около 60% составляют жители Чехии. Посетители узнают о событиях через официальный сайт, где постоянно обновляется информация о предстоящих мероприятиях.
Гиренко сообщил, что до нападения не поступало никаких угроз или предупреждений, также не было выявлено предпосылок к произошедшему. По его словам: «Никаких предпосылок не было, никаких угроз не поступало».
Полиция Праги занимается расследованием нападения на здание Русского дома и ведет поиск подозреваемого в совершении преступления.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг вечером культурный комплекс «Русский дом» в центре Праги подвергся атаке, его закидали бутылками с зажигательной смесью.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала нападение варварским актом. А МИД Чехии осудило инцидент и заявило о недопустимости насилия в отношении любых объектов.