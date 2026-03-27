Вопрос о «нашей Нобелевке» в литературе обсуждается давно. Та премия, которая ежегодно присуждается Шведской академией, зачастую бывает политически мотивирована и в любом случае обслуживает прежде всего западную идейную повестку и отражает западный взгляд на мир. По сути, это один из инструментов культурного неоколониализма.
МИД Чехии осудил нападение на «Русский дом» в Праге
МИД Чехии осудило инцидент с нападением на «Русский дом» в Праге, заявив о недопустимости насилия в отношении любых объектов, сообщает ČTK.
Представитель ведомства подчеркнул, что чешский МИД принципиально осуждает насильственные нападения на какие угодно объекты, что полностью относится и к инциденту у «Русского дома», передает ТАСС.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала нападение варварским актом. Власти Чехии проводят расследование по факту инцидента.
Посольство России в Чехии заявило, что направит в МИД страны официальную ноту с требованием усилить меры безопасности для российских объектов недвижимости и сотрудников диппредставительств. Также российские дипломаты будут настаивать на тщательном расследовании инцидента, наказании виновных, возмещении ущерба и предотвращении подобных случаев в будущем, сообщили в посольстве на платформе Facebook* (запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta*, признанной экстремистской).
При атаке на «Русский дом» в центре Праги бутылки с зажигательной смесью повредили фасад здания и остекление библиотеки.
Ранее неизвестные забросали культурный комплекс шестью коктейлями Молотова в день завершения Дней русской культуры.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ