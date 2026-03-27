Вопрос о «нашей Нобелевке» в литературе обсуждается давно. Та премия, которая ежегодно присуждается Шведской академией, зачастую бывает политически мотивирована и в любом случае обслуживает прежде всего западную идейную повестку и отражает западный взгляд на мир. По сути, это один из инструментов культурного неоколониализма.
Фасад и остекление Русского дома в Праге овреждены в результате нападения
В центре Праги ночью были повреждены фасад и остекление Русского дома после атаки с использованием бутылок с воспламеняющейся смесью.
Повреждения фасада здания Русского дома в Праге и остекления части строения, где расположена библиотека, стали последствиями нападения с применением бутылок с воспламеняющейся смесью, передает РИА «Новости».
Корреспондент сообщил о видимых следах воздействия огня на стенах и окнах культурного учреждения. На поверхности фасада заметны характерные черные разводы и потеки копоти. Также пострадали стекла в зоне, где находится библиотечный фонд. На месте можно увидеть следы возгорания, которое, как предполагается, могло возникнуть из-за брошенного «коктейля Молотова».
Как писала газета ВЗГЛЯД, поздно вечером 26 марта неизвестный попытался поджечь Русский дом в Праге, метнув шесть бутылок с зажигательной смесью в район библиотеки центра.
Руководитель культурного комплекса Игорь Гиренко сообщил о забросе Русского дома шестью бутылками с зажигательной смесью и о несрабатывании трех из них.