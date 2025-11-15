США провели испытания ядерной гравитационной бомбы B61-12

Tекст: Антон Антонов

Во время тестов с 19 по 21 августа «инертные единицы» бомбы B61-12 были доставлены и сброшены самолетом F-35, передает РИА «Новости».

Испытания были признаны успешными. Заявляется, что эти тесты стали важным этапом в оценке характеристик вооружения, а также подтвердили надежность истребителя F-35 для транспортировки ядерных бомб и выполнения миссий с подобным арсеналом.

Подчеркивается, что серия испытаний включала первую в истории предварительную термическую подготовку испытательной сборки для перевозки на F-35 перед сбросом.

В лаборатории добавили, что в конце 2024 года Национальное управление по ядерной безопасности США завершило программу продления срока службы B61-12, что позволит использовать модернизированные бомбы как минимум еще 20 лет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о возобновлении ядерных испытаний с использованием средств доставки. Власти России пообещали реагировать, если США откажутся от соблюдения запрета на ядерные испытания.