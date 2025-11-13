  • Новость часаЛавров признал подготовку Европы к большой войне с Россией
    Мнения
    Наталья Потемкина Наталья Потемкина Ценой аполитичности может стать потеря родины

    Согласно концепции миграционной политики России на 2026-2030 годы, в числе прочего в РФ создадут условия для возвращения из-за рубежа жителей Донбасса и Новороссии, покинувших свои дома до и во время СВО. После нищенских пособий, рабской работы, тычков и оскорблений от местных захотят вернуться многие, но смогут не все.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Легализация «легких» наркотиков всегда ведет к тяжелым последствиям

    То, что не причиняет очевидного вреда другим, не следует и запрещать – в этом была идея. Человек не имеет каких-то священных обязательств перед другими; его жизнь – только его, и кто вы такой, чтобы указывать ему, как ей распоряжаться?

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Европа вооружается, потому что не может воевать

    Европейским странам необходимо любым способом удержать контингент США на континенте, так как альтернатива – жесточайший внутриполитический кризис, связанный с возвращением к призыву в армии.

    13 ноября 2025, 07:49

    Рубио: Ядерные испытания США включают испытание средств доставки

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Заявление президента США Дональда Трампа о возобновлении ядерных испытаний включает в себя средства доставки, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

    «Трамп обещал испытание наших ядерных возможностей. Которые включают системы доставки», – цитирует Рубио РИА «Новости».

    Он добавил, что решение о возможных испытаниях ядерного оружия обосновывается желанием убедиться в безопасности такого вооружения.

    Президент России Владимир Путин заявлял, что получал телеграмму от российского посла в Вашингтоне Александра Дарчиева с разъяснениями по поводу заявлений Дональда Трампа о возможном возобновлении ядерных испытаний.

    США задумали запуск межконтинентальной баллистической ракеты после заявлений о возможном возобновлении ядерных испытаний. Также президент России заявил о готовности Москвы дать ответ в случае проведения ядерных испытаний другими странами.

    12 ноября 2025, 20:19
    Путин объявил благодарность Якубовичу, Гордону и Гузеевой
    @ Валерий Левитин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин объявил благодарность ряду телеведущих, включая Леонида Якубовича и Александра Гордона.

    В список также попали Лариса Гузеева, Роза Сябитова и Валдис Пельш. Соответствующее распоряжение о награждении почетными грамотами подписал российский лидер.

    Глава государства отметил заслуги телеведущих в области средств массовой информации и их многолетнюю добросовестную работу. Документ, подписанный Путиным, был опубликован на официальном сайте правовых актов.

    Ранее Путин наградил почетными грамотами сотрудников Научно-исследовательского института скорой помощи им. Н. В. Склифосовского.

    12 ноября 2025, 16:36
    Путин и Токаев подписали декларацию о стратегическом партнерстве
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев подписали Декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран на торжественной церемонии в Кремле.

    Как отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Москва придает колоссальное значение этому документу, передает ТАСС. По его словам, подписание на высшем уровне призвано подчеркнуть высокий статус декларации.

    Напомним, Путин и Токаев в среду провели переговоры в Кремле.

    В ходе встречи российский лидер заявил о переводе расчетов с Казахстаном на рубли и тенге.

    12 ноября 2025, 22:22
    Индия отказалась от русской нефти?

    Пять крупных нефтепереработчиков отказались от закупок российской нефти в декабре. Они потребляли около двух третей «черного золота», поставляемого в Индию из России. Получается, Нью-Дели уступил давлению Вашингтона, а Москва потеряла союзника? Не совсем.

    12 ноября 2025, 15:14
    Токаев назвал визит в Россию главным событием года

    Токаев: Визит в Россию – основное событие года для Казахстана

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал государственный визит делегации республики в Россию главным событием этого года, отметив тщательную подготовку российской стороны.

    Президент Казахстана Токаев в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным заявил, что государственный визит в Россию стал основным событием текущего года для республики, передает ТАСС.

    Токаев отметил исключительное гостеприимство и тщательную подготовку российской стороны к визиту. «Я хотел бы выразить сердечную признательность за исключительное гостеприимство в ходе нашего визита. Мы воочию убедились, что российская сторона тщательно подготовилась, продумала мельчайшие аспекты, нюансы данного мероприятия», – сказал Токаев.

    Он подчеркнул, что Казахстан тщательно готовился к этому визиту, проводя консультации по линии министерств и ведомств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, встреча Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева в узком составе открылась в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца.

    Лидеры России и Казахстана накануне провели неформальную двухчасовую беседу в Кремле.

    А после завершения официальных мероприятий президенты планируют посетить гала-концерт мастеров искусств Казахстана в Большом театре в Москве.

    12 ноября 2025, 19:20
    Трамп попросил Израиль помиловать Нетаньяху

    Kan: Трамп попросил Израиль помиловать Нетаньяху

    @ Al Drago/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Израиля Ицхак Герцог получил письмо от американского лидера Дональда Трампа с предложением помиловать премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху, сообщила израильская гостелерадиокомпания Kan.

    По данным источника Kan, Трамп в письме Герцогу назвал дела против Нетаньяху «политическими и необоснованными» и призвал «положить конец политическим преследованиям» премьера, передает ТАСС.

    По информации гостелерадиокомпании, израильский президент в ответном комментарии заявил, что «любой желающий получить помилование должен подать прошение в соответствии с действующими правилами».

    В ноябре 2019 года генпрокурор Израиля объявил о решении предъявить Нетаньяху обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием по трем делам. Глава израильского правительства неоднократно отвергал все выдвинутые против него обвинения. Обвинительные заключения были переданы в Окружной суд Иерусалима в январе 2020 года.

    В июне этого года президент США призвал прекратить судебное разбирательство против Нетаньяху в Израиле.

    Суд Израиля отклонил просьбу Нетаньяху об отсрочке слушаний по его делам.

    12 ноября 2025, 21:11
    Ушаков: Трамп не передавал послания Путину через Токаева

    Tекст: Ольга Иванова

    Помощник президента России Юрий Ушаков опроверг информацию о передаче посланий от главы США Дональда Трампа президенту России Владимиру Путину через президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

    Президент США Дональд Трамп не направлял президенту России Владимиру Путину никаких посланий через президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, который недавно находился в Соединенных Штатах, передает ТАСС. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков в разговоре с телеканалом «Россия-1».

    Ушаков подчеркнул: «Мы не получали никаких сигналов через него». Помощник российского лидера отметил, что визит Токаева в США не стал каналом для передачи каких-либо сообщений между Москвой и Вашингтоном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин отметил содержательность переговоров с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Москве. Токаев назвал государственный визит главной политической встречей года и подчеркнул хорошую подготовку российской стороны.

    12 ноября 2025, 09:55
    Захарова заявила о попытке Британии статьей FT сорвать переговоры по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Публикация в Financial Times о переговорах министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы Госдепа Марко Рубио была направлена на срыв переговоров по Украине, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Британцы статьей в Financial Times (FT) о контактах глав внешнеполитических ведомств России и США Сергея Лаврова и Марко Рубио пытались сорвать переговорный процесс на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

    Захарова пояснила, что статья была скомпилирована британцами, чтобы сорвать переговоры.

    «Она была подогнана под ту задачу, которую они ставили. А кто они? Конечно, британцы. И никакие не британские журналисты как таковые, а конечно, те, кто стоят за ними и над ними», – сказала дипломат.

    Официальный представитель МИД России напомнила, что Британия сорвала переговоры в 2022 году. По ее словам, занимавший пост премьер-министра Британии Борис Джонсон приехал в Киев и сорвал переговоры с Владимиром Зеленским, который дал команду выйти из переговорного процесса.

    Захарова резюмировала, что сейчас Британии нужно сделать всё, чтобы не допустить переговорного процесса и набирания переговорной динамики.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что информационные вбросы Запада о срыве встречи Лаврова и Рубио направлены на поддержку Владимира Зеленского на Украине.

    Издание Financial Times написало о встрече Лаврова и Рубио в Нью-Йорке, однако Захарова назвала эту публикацию фантастической историей.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил несостоятельность слухов о недоверии президента к Сергею Лаврову.

    12 ноября 2025, 14:40
    Путин и Токаев начали переговоры в Кремле
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев начали официальные переговоры, встреча в узком составе открылась в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца.

    Накануне лидеры двух стран провели неформальную встречу и поужинали в кремлевской квартире президента России, передает ТАСС.

    В ходе переговоров планируется обсудить вопросы развития отношений стратегического партнерства и союзничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Путин намерен проинформировать Токаева о ситуации на фронте и процессе мирного урегулирования на Украине.

    В рамках государственного визита Токаева запланировано обращение по видеосвязи к участникам Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, а также переговоры в расширенном составе. В завершение визита состоится государственный обед в Грановитой палате Кремля и посещение гала-концерта в Большом театре.

    Напомним, вечером во вторник Путин принимал Токаева в Кремле, неформальная часть встречи продлилась почти три часа.

    Токаев рассказал о состоявшейся накануне встрече с Путиным. Он отметил высокий авторитет Путина в Казахстане.

    12 ноября 2025, 22:05
    Песков рассказал, кого Путин приглашает в свою кремлевскую квартиру
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин приглашает в свою кремлевскую резиденцию только тех лидеров, с кем у него сложились особенно доверительные отношения, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Комментируя приглашение президентом России Владимиром Путиным коллеги из Казахстана Касым-Жомарта Токаева в кремлевскую квартиру Песков отметил, что это знак особых отношений между лидерами, передает РИА «Новости».

    «Конечно, он приглашает к себе домой непосредственно тех глав государств, правительств, с кем у него особые отношения, и личные, и очень конструктивные, и давние, и дружеские», – сказал он.

    Песков уточнил, если говорить об отношениях Путина и Токаева, то такие они и есть.

    «Это дает возможность гораздо более эффективно заниматься продвижением межгосударственного сотрудничества», – добавил Песков.

    Визит Токаева в Москву начался во вторник, 11 ноября, и завершился в среду переговорами в Кремле.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, истребители Су-35 сопроводили самолет Токаева в воздушном пространстве России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил смысл сопровождения самолета Токаева истребителями Су-35. Путин и Токаев 12 ноября подписали декларацию о стратегическом партнерстве. Токаев назвал визит в Россию главным событием года.

    12 ноября 2025, 22:22
    Эксперт: Россия и Казахстан повысили уровень отношений до максимума

    Политолог Мартынов: Союзнические отношения России и Казахстана только развиваются

    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    В условиях давления Запада на Россию Казахстан также находится под прессингом. Но страна выдерживает это давление с восточным спокойствием, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов. В четверг президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев подписали Декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве и союзничестве.

    «Подписание Декларации о всеобъемлющем стратегическом партнерстве и союзничестве – это повышение уровня двусторонних отношений до максимума. Казахстан – это ближайший союзник России. Наряду с Белоруссией эта страна составляет ядро интеграционных проектов на постсоветском пространстве», – считает Алексей Мартынов, директор Института новейших государств.

    Подписанные по итогам визита 14 документов – это ответ странам Запада, которые давно хотят утвердиться в Средней Азии в ущерб России. «Что касается мнений и желаний кого-то там в Европе: им необходимо принять реальность нерушимости дружбы Москвы и Астаны. Международная обстановка меняется, но наши союзнические отношения только развиваются. Это важный фактор стабильности для всего евразийского пространства, ориентир для других государств региона», – добавил собеседник.

    По его словам, что «в контексте продолжения давления на Россию Казахстан находится под беспрецедентном прессингом со стороны западных структур и сообществ». «Но несмотря ни на что республика выдерживает это давление, я бы сказал, с восточным спокойствием. Критикующие Астану диванные эксперты не понимают тонкостей сложившихся процессов», – добавил спикер.

    Мартынов особо отметил, с какой теплотой был принят Токаев в Кремле. «Это видно невооруженным глазом. Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев противопоставили добрососедство и стратегические интересы попыткам подорвать российско-казахстанские отношения. Конечно, Запад не откажется от желания рассорить нас. Этому процессу уже не одна сотня лет. Достаточно вспомнить басмаческое движение, которое поддерживал и вооружал Лондон», – напомнил политолог.

    По его словам, история – это не только опыт, но также перспектива с точки зрения взаимовыгоды и добрососедства. «Самое главное – это формула безопасного суверенного развития, которая в свое время была сформулирована Владимиром Путиным. Равноценных альтернатив ей нет», – подчеркнул Мартынов.

    В четверг, во второй день государственного визита президента Казахстана в Россию, в Кремле состоялись переговоры Владимира Путина с Касым-Жомартом Токаевым. Обсуждались вопросы дальнейшего развития отношений стратегического партнерства и союзничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сфере, а также основные темы региональной и глобальной повестки дня.

    В ходе визита Токаева в Россию был подписан пакет документов, в том числе Декларация о переходе межгосударственных отношений Российской Федерации и Республики Казахстан на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.

    В заявлении для прессы Путин отметил, что «переговоры прошли в деловом, конструктивном ключе, были результативными». «Это в полной мере отвечает характеру подлинно дружественных и добрососедских отношений между Россией и Казахстаном. Мы подробно обсудили весь комплекс вопросов двустороннего взаимодействия, обменялись мнениями по насущным региональным и международным сюжетам», – сказал российский лидер. По мнению Путина, результаты переговоров «на деле поспособствуют дальнейшему укреплению многоплановых российско-казахстанских отношений на благо наших стран и народов наших государств».

    В свою очередь Токаев заявил, что Казахстан искренне заинтересован в процветании Российской Федерации.

    12 ноября 2025, 11:38
    Песков сообщил о своевременном объявлении даты визита Путина в Индию

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пока не раскрыл даты визита президента России Владимира Путина в Индию.

    Песков подчеркнул: «Сообщим своевременно», отвечая на соответствующий вопрос журналистов, передает ТАСС.

    Ранее Росконгресс сообщил, что Российско-индийский форум пройдет в Нью-Дели 4-5 декабря текущего года.

    В понедельник Песков сообщил, что Путин может посетить Индию до конца 2025 года, при этом уже ведется активная подготовка к поездке и обсуждаются вопросы сотрудничества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров подтвердил визит президента Путина в Индию в декабре.

    В сентябре Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и поздравил его с юбилеем, отметив теплые отношения между странами.

    13 ноября 2025, 07:21
    Лавров раскрыл причины несостоявшейся встречи Путина и Трампа в Будапеште

    Лавров: Подковерные доклады сорвали встречу Путина и Трампа в Будапеште

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент США Дональд Трамп получал «подковерные доклады», после которых встреча с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште не состоялась, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

    Лавров в интервью итальянской газете Corriere della Sera, которое издание отказалось публиковать, рассказал, что Трамп получал некие «подковерные доклады», после которых встреча с Путиным была отменена, передает ТАСС.

    Также Лавров изложил хронологию событий вокруг переговоров по Украине после саммита в Анкоридже.

    «Откуда и от кого взялись подковерные доклады американскому лидеру, после чего он то ли перенес, то ли отменил будапештский саммит, мне неизвестно. Но я вам изложил канву событий, опираясь строго на факты, за которые отвечаю. А отвечать на откровенные фейки про «неготовность России к переговорам», «срыв» итогов Анкориджа я не собираюсь», – подчеркнул Лавров.

    Министр иностранных дел России назвал анкориджские понимания важной вехой на пути поиска долгосрочного мира на Украине «через преодоление последствий организованного администрацией Барака Обамы кровавого антиконституционного госпереворота в Киеве в феврале 2014 года».

    Он подчеркнул, что эти понимания основаны на сложившихся реалиях и «тесно перекликаются со сформулированными президентом России Владимиром Путиным в июне 2024 года условиями справедливого и устойчивого урегулирования украинского кризиса».

    Также Лавров отметил, что администрация Дональда Трампа признавала неприемлемость втягивания Украины в НАТО. Вашингтон также признал, что не получится игнорировать территориальный вопрос по итогам референдумов в пяти исторических регионах.

    В октябре состоялся прошел телефонный разговор между Путиным и Трампом, после него стало известно о встрече двух политиков в Будапеште, но через некоторое время ее отменили.

    Постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что Трамп мог не знать о некоторых важных аспектах при урегулировании на Украине.

    12 ноября 2025, 15:48
    Путин анонсировал предновогодний саммит СНГ в Петербурге

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин сообщил, что неформальная встреча лидеров стран СНГ и ЕАЭС состоится в Петербурге перед Новым годом.

    В преддверии Нового года в Петербурге пройдет традиционная неформальная встреча лидеров стран СНГ и ЕАЭС. Об этом сообщил президент России Владимир Путин, начиная переговоры в Кремле с руководителем Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, передает ТАСС.

    Путин отметил: «Предстоит встретиться <…> в Санкт-Петербурге на нашей традиционной предновогодней встрече с лидерами СНГ и ЕАЭС».

    Также Владимир Путин принял приглашение Касым-Жомарта Токаева посетить Казахстан с государственным визитом в следующем году. Глава государства отметил, что сделает это с удовольствием.

    Токаев заявил на встрече с российским лидером: «Я с удовольствием вас приглашаю посетить Казахстан в следующем году с государственным визитом. Дело не в протокольных деталях, а дело в сути. Мы должны подписывать новые поколения документов на самом высшем уровне и следить, наблюдать за их реализацией. Это крайне важно».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин примет участие в саммите ОДКБ в Бишкеке.

    12 ноября 2025, 16:57
    Путин заявил о необходимости создания собственных техплатформ России и Казахстана

    Путин: Россия и Казахстан должны создавать собственные технологические платформы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия и Казахстан должны создавать собственные технологические платформы и готовить для них кадры, заявил президент Владимир Путин.

    По словам Путина, Россия уже давно осознала, что необходимо стремиться к созданию именно собственных технологических платформ, а не просто к импортозамещению, передает РИА «Новости».

    «Мы уже в России давно поняли, что даже не в импортозамещении, а именно в создании собственных технологических платформ – вот, к чему мы должны стремиться, к чему мы должны идти и для чего готовить должны кадры», – сказал Путин на форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

    Напомним, Путин и Токаев в среду провели переговоры в Кремле. Лидеры подписали Декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран на торжественной церемонии в Кремле.

    12 ноября 2025, 17:10
    Путин заявил о переговорах по увеличению поставок газа в Казахстан

    Путин: Москва и Астана обсуждают увеличение поставок газа в Казахстан

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия обсуждает с Казахстаном возможность увеличения поставок газа в республику, сообщил президент Владимир Путин.

    Путин отметил, что «Газпром» уже много лет бесперебойно обеспечивает газом потребителей в Казахстане, передает ТАСС. По его словам, сейчас рассматриваются варианты расширения газоснабжения, особенно в северные и восточные регионы страны, где сосредоточены главные промышленные предприятия.

    «Газпром» многие годы бесперебойно поставляет газ казахстанским потребителям. А сейчас рассматриваются возможности для расширения газоснабжения Казахстана, в том числе на севере и востоке страны, где сосредоточены крупные промышленные мощности республики», – сказал российский лидер по итогам переговоров с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

    Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Путин ценит газовое сотрудничество с Казахстаном и Узбекистаном.

    В октябре Газпром и Казахстан договорились об условиях долгосрочной переработки казахстанского газа на Оренбургском газоперерабатывающем заводе.

    12 ноября 2025, 17:04
    Путин назвал содержательными переговоры с Токаевым в Москве

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин заявил о содержательности переговоров с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, которые прошли в Москве.

    Владимир Путин заявил, что переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым были содержательными. Об этом сообщает РИА «Новости».

    «У нас состоялись весьма содержательные и продуктивные переговоры и вчера вечером в непринужденной неформальной обстановке, и сегодня в течение дня эта работа идет», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев подписали Декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

    Токаев назвал государственный визит делегации республики в Россию главным событием года и отметил тщательную подготовку со стороны России.

    Путин отметил значимость бытовых и семейных связей между Россией и Казахстаном.

