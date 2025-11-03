США запланировали первый пуск МБР после заявлений о возобновлении испытаний

Tекст: Ольга Иванова

Издание ссылается на данные навигационных предупреждений, указывающих на проведение запуска, передает ТАСС.

Подчеркивается, что испытания проводятся в рамках регулярных мероприятий американских вооруженных сил. Обычно такие проверки проходят несколько раз в год и предназначены для того, чтобы убедиться в безопасности, надежности и эффективности стратегических вооружений США.

Напомним, Дональд Трамп поручил Пентагону немедленно начать испытания ядерного оружия, а вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что такие испытания необходимо периодически проводить.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что возобновление ядерных испытаний может укрепить ядерное сдерживание и снизить риск атомного конфликта. Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отметил необходимость разъяснений от американской стороны по поводу новых испытаний.

Газета ВЗГЛЯД писала, каковы реальные мотивы подобного заявления и какие последствия оно может иметь для России.