    Ограбление Лувра разворачивает миграционную политику Франции
    ВЦИОМ измерил отношение россиян к иноагентам
    Главный раввин России ответил на слова муфтия Чечни о «врагах Аллаха»
    Эксперт объяснила, почему британский король лишил брата Эндрю всех титулов
    Минобороны объяснило запрет Киева на въезд в «котлы» Красноармейска и Купянска
    Кремль не стал комментировать данные FT о причинах отмены встречи Путина и Трампа
    Американист оценил последствия длительного шатдауна в США
    Минпромторг предложил отложить введение новых правил утильсбора
    В Нижнем Новгороде пропали шестеро детей
    Мнения
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Как США пытаются отсрочить смерть однополярного мира

    Никаких перспектив у идеи «большой сделки» Вашингтона – что с Москвой, что с Пекином – нет. США нечего предложить ни России, ни Китаю. Значит, в ближайшее время стоит ждать эскалации напряженности в отношениях США и с РФ, и с КНР. Иных инструментов у Вашингтона не осталось.

    5 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Почему гарнизоны Купянска и Красноармейска не станут деблокировать

    Задача боевиков в Купянске и в Красноармейске – как можно дольше сопротивляться нашим войскам, задерживая их продвижение, и, желательно, сгинуть, освобождая украинские власти от «лишних» хлопот, в том числе и по организации обмена пленными.

    2 комментария
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Война фейков – часть гибридной войны

    Регулярная публикация фейков с последующими опровержениями является одним из элементов почти любой политической машины. Такая тактика позволяет прозондировать реакцию международной аудитории и выпустить пар из внутриполитического котла.

    0 комментариев
    31 октября 2025, 14:15 • Новости дня

    Глава Пентагона назвал ядерные испытания шагом к снижению конфликтов

    Глава Пентагона Хегсет назвал ядерные испытания шагом к снижению конфликтов

    Глава Пентагона назвал ядерные испытания шагом к снижению конфликтов
    @ Francis Chung/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что возобновление ядерных испытаний может укрепить ядерное сдерживание и снизить риск атомного конфликта.

    Соединенные Штаты могут снизить вероятность конфликта с применением ядерного оружия, если возобновят ядерные испытания, заявил шеф Пентагона Пит Хегсет, передает ТАСС.

    На пресс-конференции после совещания министров обороны стран АСЕАН в Куала-Лумпуре он заявил, что ведомство будет сотрудничать с Министерством энергетики, которому подчинен ядерный военный комплекс США.

    Хегсет отметил, что этот шаг отвечает поручению президента Дональда Трампа немедленно возобновить испытания.

    «Президент четко дал понять, что нам необходимо иметь надежное средство ядерного сдерживания. Это основа сдерживания. Понимание этого и возобновление [ядерных] испытаний – очень ответственный подход», – заявил Хегсет.

    Министр подчеркнул, что уверенность в работоспособности арсенала снижает вероятность ядерного конфликта.

    В своем выступлении Хегсет также указал, что мощный ядерный арсенал позволит США «обеспечивать мир посредством силы». Отвечая на вопросы, он добавил, что Соединенные Штаты не стремятся к конфликту с Китаем или другими странами, однако укрепление союзов и активное взаимодействие с партнерами уменьшает риск ядерного противостояния.

    Ранее Дональд Трамп поручил Пентагону немедленно начать испытания ядерного оружия.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что такие испытания необходимо периодически проводить.

    Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отметил необходимость разъяснений от американской стороны по поводу поручения о новых испытаниях.

    Газета ВЗГЛЯД писала, каковы реальные мотивы подобного заявления и какие последствия оно может иметь для России.

    29 октября 2025, 01:59 • Новости дня
    Дмитриев собрался подать в суд на The Washington Post
    Дмитриев собрался подать в суд на The Washington Post
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Спецпредставитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил о намерении подать в суд против американской газеты Washington Post.

    По словам Дмитриева, издание повторно использовало высказывания, ложно приписанные ему, несмотря на предыдущие обращения с требованием их исправить, передает ТАСС.

    «Мы подадим заявление в суд. Мы дали им достаточно времени для исправления – так и не исправили», – заявил он в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, материал Washington Post от 18 октября включал цитату, которую газета приписала Дмитриеву. Глава РФПИ подчеркнул, что подобных заявлений не делал, и потребовал извиниться, исправить публикацию и провести внутреннее расследование. Позднее Washington Post изменила указанные цитаты, однако, по словам Дмитриева, 28 октября сотрудница газеты вновь использовала некорректные формулировки.

    Комментарии (13)
    29 октября 2025, 04:09 • Новости дня
    Лавров удивился переходу Трампа на «давно отработанные» позиции по Украине
    Лавров удивился переходу Трампа на «давно отработанные» позиции по Украине
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп ранее уже признавал, что «нужен долгосрочный устойчивый мир, а не какое-то временное прекращение огня», но «опять ушел на позиции», которые «давно уже отработаны», заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Лавров на полях третьей Минской международной конференции по евразийской безопасности заявил, что Москва рассчитывает на преобладание у Вашингтона логики долгосрочного урегулирования на Украине, передает ТАСС.

    «Президент Трамп после Аляски неоднократно – и до Аляски, кстати, – говорил, что нужен долгосрочный устойчивый мир, а не какое-то временное прекращение огня, которое ничего не даст, даже если оно продлится год или два. Это его слова. Так что я надеюсь, что все-таки та логика, которая была Соединенными Штатами воспринята, логика установления долгосрочного мира, она возобладает», – сказал Лавров.

    Министр выразил удивление по поводу того, что Трамп вновь занял уже «отработанные» позиции по этой теме. Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что инициативы по прекращению огня отражают лишь стремление Евросоюза и киевской власти получить временную передышку для пополнения запасов оружия.

    По словам главы МИД, в ситуации вокруг Палестины администрацией Трампа не ставилось на первое место мгновенное прекращение огня, велись переговоры о приемлемых условиях перемирия.

    Лавров напомнил, что Россия прекращала огонь на Украине без предварительных условий еще весной 2022 года и даже отвела войска от Киева, однако эти шаги не привели к разрешению конфликта.

    Министр указал, что Россия надеется на достижение именно устойчивого мира, а не новых поводов для длительных военных и финансовых вливаний в киевский режим. По мнению Лаврова, такие западные действия направлены против России и только затягивают процесс урегулирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр заявил, что на встрече президента России Владимира Путина и Трампа в Анкоридже Россия поддержала предложения, которые спецпредставитель США Стивен Уиткофф доставил в Москву за неделю до саммита. Москва также отметила, что ей нужны гарантии конкретных результатов предстоящей встречи президентов России и США. Лавров подчеркнул, что перспективы саммита России и США в Будапеште определяет позиция американской стороны, которая была инициатором встречи.

    Комментарии (12)
    31 октября 2025, 10:00 • Видео / Время удивительных историй
    Почему СССР не стал частью НАТО?

    Если смотреть на западную историографию, кажется, что Советский Союз всегда был недружелюбным и не хотел вступать в НАТО. Но в отношениях между СССР и Западом именно Запад задавал тон эскалации и конфликтам, пытаясь сделать свое военное доминирование в мире неоспоримым.

    Комментарии (0)
    30 октября 2025, 10:10 • Новости дня
    NBC указала на ложь в словах Трампа о лидерстве США по арсеналу ядерного оружия
    NBC указала на ложь в словах Трампа о лидерстве США по арсеналу ядерного оружия
    @ Apec2025korea/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что США лидирует по числу ядерного оружия в мире, но официальные данные ICAN (Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия) говорят о том, что наибольшее число ядерных вооружений находится у России, сообщает NBC.

    Президент США Дональд Трамп сообщил в соцсети Truth Social о поручении Пентагону незамедлительно провести испытания ядерных вооружений наравне с Россией и Китаем, передает NBC News.

    Трамп в публикации заявил, что Соединенные Штаты обладают самым большим ядерным потенциалом в мире, а Россия занимает второе место, Китай – третье, но «потенциал Пекина сравняется с США и Россией через пять лет». NBC отмечает, что по данным ICAN, Россия является страной, имеющей наибольшее количество подтвержденных единиц ядерного оружия – 5449 единиц против 5277 у США.

    Также сообщается, что последняя подтвержденная серия ядерных испытаний в США состоялась в 1992 году, после чего Соединенные Штаты объявили мораторий.

    В ответ на заявление Трампа NBC запросила разъяснения в Белом доме, однако президент США не стал отвечать журналистам на вопросы о корректировке планов по испытаниям.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что у Соединенных Штатов самый крупный арсенал ядерного оружия. Трамп также объяснил решение возобновить ядерные испытания как ответную меру.

    Президент России Владимир Путин заявил, что у Соединенных Штатов больше подводных лодок, но по числу ядерных боеголовок между Россией и США сохраняется паритет.

    Комментарии (0)
    29 октября 2025, 21:38 • Новости дня
    Премьер Японии заявила Трампу об отказе вводить запрет на СПГ из России

    Премьер Японии заявила Трампу об отказе вводить эмбарго на СПГ из России

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер-министр Японии Санаэ Такаити сообщила Дональду Трампу о невозможности отказаться от импорта российского газа, так как эмбарго нанесет ущерб экономике страны.

    Такаити заявила о своей позиции во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом, которые прошли в Токио, передает ТАСС. По данным издания «Никкэй», премьер-министр подчеркнула, что отказ Японии от СПГ из России приведет к негативным последствиям для экономики, а выгоду получат лишь Китай и Россия.

    В ходе встречи Такаити попросила понимания у Трампа, объяснив, что введение эмбарго сейчас невозможно. Она отметила: «Если бы Япония вышла из проекта «Сахалин-2», это бы только порадовало Китай и Россию».

    На российский СПГ приходится около 9% всего импорта этого энергоносителя в Японию. Кроме того, на переговорах присутствовали министр финансов Японии Сацуки Катаяма и глава Минфина США Скотт Бессент, однако детали их обсуждения не раскрываются.

    Ранее при прежнем правительстве Японии напрямую не комментировали призывы США отказаться от российских энергоресурсов, но стабильно подчеркивали значение российских поставок для энергетической безопасности страны. По подсчетам, в 2024 финансовом году СПГ составлял основную часть японского импорта из России, тогда как закупки нефти практически прекратились за исключением поставок с проекта «Сахалин-2».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, доля российских энергоресурсов составляет около 3% энергетического баланса Японии и включает существенные объемы сжиженного природного газа с проекта «Сахалин-2». В июле и в предыдущие месяцы Япония не импортировала российскую нефть, кроме поставок с «Сахалина-2». Страна увеличила закупки других российских энергоносителей на сотни процентов.

    Комментарии (8)
    29 октября 2025, 10:59 • Новости дня
    NBC: Разведка США не увидела готовности России к уступкам по Украине
    NBC: Разведка США не увидела готовности России к уступкам по Украине
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американские разведслужбы не заметили признаков готовности Москвы к уступкам по Украине на фоне санкций и дипломатических усилий Вашингтона, сообщает NBC.

    Американские разведывательные службы не видят признаков готовности России к компромиссу по Украине, сообщает NBC со ссылкой на последнюю оценку спецслужб США.

    Согласно выводам, которые были доведены до Конгресса, президент России Владимир Путин настроен решительно и намерен добиться успеха на поле боя, несмотря на потери и экономические трудности.

    Высокопоставленные представители США и Конгресса отмечают, что Путин сейчас более непреклонен, чем прежде. Он причисляет к приоритетам сохранение контроля над украинскими территориями и расширение влияния страны, чтобы оправдать затраты и жертвы. Подход Москвы к спецоперации на Украине, по оценке разведки, не изменился с 2022 года.

    На этом фоне Дональд Трамп, пытающийся содействовать мирным переговорам, недавно отменил встречу с Путиным в Будапеште. Кроме того, он впервые с января ввел санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний, назвав эти меры «грандиозными», и выразил надежду, что они будут краткосрочными.

    Трамп подчеркнул: «Я просто почувствовал, что пришло время», объясняя свое решение ввести новые ограничения. Он также выразил надежду на скорое окончание боевых действий.

    В Белом доме воздержались от комментариев относительно оценки разведки, переадресовав к словам Трампа о том, что введенные санкции должны помочь урегулировать конфликт. Официальный представитель заявил, что США будут добиваться мира на Украине, отмечая, что прочный мир возможен лишь при готовности России к переговорам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Джо Байден заставил ЦРУ скрыть доклад о делах своей семьи на Украине.

    Глава ДНР Денис Пушилин предложил создать фильм о подвиге сына заместителя директора ЦРУ в зоне СВО.

    Комментарии (6)
    30 октября 2025, 07:08 • Новости дня
    Глава Ассоциации по контролю над вооружениями: США обязаны соблюдать ДВЗЯИ

    Глава Ассоциации по контролю над вооружениями Кимбалл: США обязаны соблюдать ДВЗЯИ

    Глава Ассоциации по контролю над вооружениями: США обязаны соблюдать ДВЗЯИ
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Юридически Соединенные Штаты должны соблюдать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), заявил исполнительный директор американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дарел Кимбалл.

    Этот Договор 1996 года поддерживает почти каждое государство в мире, сказал Кимбалл РИА «Новости».

    «Соединенные Штаты, подписав его, юридически обязаны соблюдать. Ни одна страна, кроме Северной Кореи, не проводила испытательных ядерных взрывных испытаний в этом столетии», – указал он.

    Кимбалл также выразил озабоченность по поводу идеи президента США Дональда Трампа о возможном возобновлении ядерных испытаний. По его словам, подобное решение безрассудно, оно может вызвать серьезное сопротивление как внутри страны, так и среди союзников.

    Он добавил, что для США отсутствуют технические, военные или политические причины для возобновления испытательных ядерных взрывов, которые не проводились с 1992 года.

    Ранее Трамп поручил американским военным провести «испытания ядерного оружия на равной основе» с другими странами.

    До этого МИД России указывал, что основная причина, по которой ДВЗЯИ не вступил в силу, заключается в обструкционистской позиции Вашингтона.

    Комментарии (0)
    30 октября 2025, 08:29 • Новости дня
    МИД заявил о «кампании лжи» вокруг якобы похищенных украинских детей

    Tекст: Вера Басилая

    Россия готова сотрудничать с США по вопросу воссоединения детей с Украины и России с семьями, но вместо этого наблюдает кампанию лжи и фальсификаций о «десятках тысяч» похищенных детей, заявило посольство России в США.

    Москва выразила готовность к сотрудничеству с США по вопросам воссоединения детей и семей из России и с Украины, передает ТАСС.

    Российское посольство в Вашингтоне опубликовало заявление, в котором подчеркнуло стремление к добросовестному взаимодействию с целью объединения родственников по обе стороны конфликта при условии подтверждения каждого случая.

    Российские дипломаты обратили внимание на то, что вместо реального диалога наблюдается «кампания лжи и фальсификаций о «десятках тысяч» похищенных детей». В посольстве уточнили, что представленный Украиной список не превышает 339 детей. В посольстве подчеркнули, что Москва готова рассматривать каждый конкретный случай, если предоставлены соответствующие доказательства.

    Российская сторона также прокомментировала инициативу американских сенаторов Линдси Грэма (республиканец от штата Южная Каролина, внесен в российский перечень террористов и экстремистов) и Брайана Шаца (демократ от штата Гавайи) о проведении слушаний по заявлениям о похищении Россией украинских детей. Дипломаты назвали эту инициативу очередной провокацией, призванной скрыть, по их мнению, преступления неонацистского режима в Киеве в отношении мирных жителей Донбасса.

    «Любое участие России в подобных предвзятых слушаниях исключено», – заявили в диппредставительстве.

    Как пишет газета The Hill, сенаторы Грэм и Шац рассматривают возможность пригласить российского посла Александра Дарчиева выступить на слушаниях по этой теме в американском Конгрессе. Окончательная дата мероприятия пока не объявлена.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что инициативы сенаторов США по украинским детям направлены на подрыв контактов Москвы и Вашингтона по вопросу воссоединения семей.

    Американский сенатор Линдси Грэм сообщил о планах добиваться признания России «спонсором терроризма», если Москва не «вернет» Украине якобы «похищенных» детей.

    Между тем, свыше 100 украинских детей, которых якобы «украла» российская сторона, обнаружены на территории Германии.

    На третьем раунде переговоров в Стамбуле выяснилось, что в украинском списке были дети, которые никогда не бывали в России, а 50 фамилий относились ко взрослым.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что большинство украинских детей из списка, переданного в Стамбуле, не подтвердили свое нахождение на территории России.

    Комментарии (2)
    30 октября 2025, 13:14 • Новости дня
    Анпилогов: Решение Трампа о ядерных испытаниях подорвет международную безопасность

    Эксперт Анпилогов: Ядерные испытания Трампа подорвут международную безопасность

    Анпилогов: Решение Трампа о ядерных испытаниях подорвет международную безопасность
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Анастасия Куликова

    Решение США о возобновлении ядерных испытаний – если оно будет реализовано на практике – обернется серьезной дестабилизацией международной безопасности, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее Дональд Трамп распорядился начать испытания ЯО в ответ «на действия других стран».

    «Заявление Дональда Трампа о возобновлении ядерных испытаниях – проявление нездорового соревновательного духа. Американец на каждое сообщение российской стороны о совершенствовании ракетно-ядерного потенциала стратегического сдерживания пытается дать свой ответ», – отметил военный эксперт Алексей Анпилогов.

    Он напомнил, что реакцией главы Белого дома на испытание крылатой ракеты «Буревестник» стали слова о дежурстве «лучшей в мире американской атомной подводной лодки» у берегов России, а на испытание боевого подводного аппарата «Посейдон» – «тирада о ядерных тестах». При этом позиция Вашингтона выглядит комично, добавил собеседник.

    Более того, обоснование Трампом своего последнего решения содержит ложную информацию. Во-первых, Штаты, вопреки словам главы государства, не занимают первое место по размеру ядерных арсеналов и уступают России. «Этот вопрос регулируется целым рядом международных соглашений, одним из которых является Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ)», – уточнил Анпилогов.

    В рамках этого документа число стратегических боеголовок было ограничено для стран, продолжил спикер, упомянув в этой связи заявление Владимира Путина, сделанное им в сентябре, о готовности Москвы придерживаться ДСНВ еще год после истечения срока действия. Сейчас между российской и американской сторонами нет обмена информацией в рамках соглашения, но, если опираться на последние данные, то перевес – в пользу России: примерно 5600 против 5200 у США.

    Более того, стоит учитывать и тактическое ядерное оружие, добавил аналитик. «Москва также обладает существенным превосходством: по экспертным оценкам, у американцев может быть до полутора тысяч тактических боезарядов, у нас – до десяти тысяч, – подчеркнул специалист. – Таким образом, по количеству ядерных боеприпасов Россия занимает первое место, США – второе и Китай – третье».

    Во-вторых, никто в мире не проводит классические ядерные испытания. «Существует Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), который подписан многими странами, правда, не всеми из них ратифицирован. Тем не менее, де-факто ядерные державы – даже те, которые не входят в официальный клуб – соблюдают мораторий», – отметил Анпилогов.

    По его словам, основной «инструмент» в последние десятилетия – компьютерное моделирование и субкритические испытания. «В последнем случае с помощью специальных технологий инициируется управляемая ядерная реакция. Странами за ХХ век накоплен огромный опыт натурных ядерных испытаний. Поэтому в целом основная задача небольших лабораторных испытаний с управляемыми субкритическими или подкритическими реакциями – это проверка деградации изменений изотопного состава», – пояснил собеседник.

    Он напомнил, что у Штатов есть законсервированный полигон в штате Невада. Известно, что на нем ведутся предварительные работы по расконсервации: полигон начал фигурировать в военных бюджетах страны еще в первый срок президентства Трампа, но пока американской стороной не предпринималось радикальных шагов по возвращению к полномасштабным ядерным испытаниям. «Поэтому «незамедлительно» приступить к реализации поручения главы Белого дома не выйдет», – считает эксперт.

    «Многие компетенции, связанные с натурными ядерными испытаниями, крайне быстро утрачиваются. США в последний раз проводили эксперименты в начале 1990-х годов. Их возобновление потребует значительных усилий по ресурсам, в том числе материальным, а также времени. То есть, если говорить о сроках, то это месяцы и годы, нежели недели», – рассуждает спикер.

    Как бы то ни было, решение США по возобновлению испытаний приведет в движение титанические силы и может разрушить систему международной стратегической безопасности, предупредил Анпилогов. «Многие страны сейчас приводят в порядок свои ядерные полигоны, в том числе и Россия. На одной из коллегий Министерства обороны сообщалось, что страна начала работы по расконсервации полигона на Новой Земле», – указал специалист.

    «Вместе с тем, Москва никогда не декларировала ни желания начать эти испытания, ни тем более графики по их началу. В политических заявлениях российское руководство всегда подчеркивало щепетильное отношение к вопросу возобновления ядерных испытаний и отмечало, что не считает этот шаг обоснованным в нынешней обстановке. Поскольку последствиями станут – разрушение системы взаимного доверия, сдерживания, контроля и ограничения ядерного оружия», – заметил собеседник.

    «Повторю, решение США – если оно будет реализовано на практике – обернется серьезной дестабилизацией международной ядерной безопасности и, я думаю, вызовет хотя бы формальную, показательную ответную реакцию других стран», – заключил Анпилогов.

    Ранее Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия «на равных» с другими странами. Об этом президент США написал в соцсети Truth Social. «Этот процесс начнется немедленно», – подчеркнул глава Белого дома.

    Трамп уточнил, что о месте и времени тестов будет объявлено позже. У Штатов «есть испытательные полигоны», напомнил он. «У нас больше ядерного оружия, чем у кого-либо. Мы не проводим испытания… но, поскольку испытания проводят другие, я думаю, было бы уместно, чтобы мы тоже это делали», – сказал американский лидер.

    Политик заявил, что не считает, будто объявление о возобновлении испытаний повышает ядерные риски. В то же время он признался, что хотел бы «увидеть ядерное разоружение». «Мы уже обсуждаем это с Россией, и, если мы что-то предпримем, к нам присоединится и Китай», – добавил президент США.

    Руководитель американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дарел Кимбалл, комментируя заявление Трампа, отметил, что Штаты не имеют технических, военных или политических оснований для возобновления ядерных испытаний. «Практически все страны мира присоединились к Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 1996 года, который США, как подписавшая сторона, по закону обязаны соблюдать», – сказал он ТАСС.

    Официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь сообщил, что Пекин ожидает от США выполнения обязательств по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. «Китай надеется, что США будут добросовестно выполнять обещание о приостановке ядерных испытаний», – заявил дипломат.

    Владимир Путин в октябре на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что Россия фиксирует планы других стран по подготовке к ядерным испытаниям, Он предупредил, что если они все-таки будут проведены, то российская сторона сделает то же самое. Газета ВЗГЛЯД писала о преимуществах и недостатках возвращения ядерных испытаний в России.

    Комментарии (0)
    30 октября 2025, 14:45 • Новости дня
    WSJ: Возобновление ядерных испытаний США было бы подарком России и Китаю

    Tекст: Валерия Городецкая

    Возобновление Соединенными Штатами Америки испытаний ядерного оружия может обернуться выгодой для России и Китая, пишет Wall Street Journal.

    «Это был бы подарок России и Китаю, которые разрабатывают новые типы ядерного оружия и извлекут пользу от возобновления испытаний», – заявил WSJ эксперт по вопросам оружия массового уничтожения в Совете национальной безопасности при президенте Билле Клинтоне Гэри Сеймор, передает РИА «Новости».

    По словам Сеймора, США не нуждаются в испытаниях для поддержания надежности собственного ядерного арсенала.

    Напомним, Трамп поручил Пентагону начать ядерные испытания «на равных» с другими странами. Он объяснил решение возобновить ядерные испытания ответной мерой.

    Военный эксперт Алексей Анпилогов в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что решение Трампа о ядерных испытаниях подорвет международную безопасность.

    Комментарии (0)
    30 октября 2025, 10:38 • Новости дня
    Китай призвал США соблюдать договоренности об отказе от ядерных испытаний
    Китай призвал США соблюдать договоренности об отказе от ядерных испытаний
    @ Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Китайские власти рассчитывают, что Соединенные Штаты сохранят мораторий на ядерные испытания, и будут соблюдать международные договоренности, заявил официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь.

    Официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь заявил, что Пекин ожидает от США выполнения обязательств по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, передает ТАСС.

    «Китай надеется, что США будут добросовестно выполнять обещание о приостановке ядерных испытаний», – заявил дипломат.

    Ранее президент США Дональд Трамп велел Пентагону начать ядерные испытания «на равных» с другими странами.

    Юридически Соединенные Штаты должны соблюдать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

    Эксперты отмечают, что возобновление ядерных испытаний расшатает принципы взаимного сдерживания.

    Комментарии (0)
    29 октября 2025, 06:30 • Новости дня
    WSJ признала опасность «Буревестника» для американской ПРО «Золотой купол»
    WSJ признала опасность «Буревестника» для американской ПРО «Золотой купол»
    @ РИА Новости/Министерство обороны РФ

    Tекст: Антон Антонов

    Высокоточная крылатая ракета «Буревестник» способна стать угрозой для системы ПРО «Золотой купол» и может усилить позиции России на переговорах с США, пишет Wall Street Journal.

    Как признает Wall Street Journal, «Буревестник» является «потенциальной угрозой» для системы ПРО «Золотой купол». Это связано с тем, что «Буревестник» способен преодолевать современные системы противоракетной обороны благодаря полету на низких высотах, передает ТАСС.

    Газета отмечает, что наличие у России ракеты «Буревестник» может дать Москве дополнительный рычаг давления в переговорах с США относительно контроля над вооружениями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США решил увеличить военный бюджет для финансирования системы ПРО «Золотой купол». Космическое командование США завершило разработку вариантов этой системы ПРО. Западные СМИ сообщают, что проект «Золотой купол» будет включать четыре эшелона защиты при общей стоимости в 175 млрд долларов.

    Президент России Владимир Путин сообщил о завершении финальных испытаний крылатой ракеты «Буревестник». Начальник Генштаба Валерий Герасимов уточнил, что испытания были проведены 21 октября, а боеприпас оснащен ядерной энергетической установкой и обладает неограниченной дальностью поражения.

    Комментарии (0)
    30 октября 2025, 13:43 • Новости дня
    Кремль не увидел признаков новой гонки вооружений между Россией и США

    Песков: Россия и США не вступили в новую гонку вооружений

    Кремль не увидел признаков новой гонки вооружений между Россией и США
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Кремль не считает, что между Россией и США началась новая гонка вооружений, несмотря на недавние испытания ракеты «Буревестник», подводного аппарата «Посейдон» заявления Вашингтона о подлодке, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не видит признаков старта новой гонки вооружений между Россией и США, передает ТАСС.

    На вопрос, можно ли говорить о начале гонки вооружений, Песков ответил: «Все-таки нет».

    Его комментарий прозвучал после недавнего выступления президента России Владимира Путина, где тот сообщил об успешных испытаниях ракеты «Буревестник» и подводного аппарата «Посейдон» с ядерными энергетическими установками. Эти заявления были сделаны на фоне слов президента США Дональда Трампа о том, что американские подлодки превосходят всех на 25 лет.

    Ранее Песков заявил, что Москва не видит тупика в обсуждениях с Вашингтоном и считает контакты продолжительными.

    Россия провела испытания беспилотного подводного аппарата «Посейдон» с ядерной энергетической установкой.

    Президент России Владимир Путин сообщил о завершении финальных испытаний крылатой ракеты «Буревестник».

    Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать ядерные испытания «на равных» с другими странами.

    Комментарии (0)
    30 октября 2025, 22:14 • Новости дня
    Вэнс заявил о необходимости «время от времени» испытывать ядерное оружие

    Вице-президент США Вэнс заявил о необходимости ядерных испытаний для США

    Вэнс заявил о необходимости «время от времени» испытывать ядерное оружие
    @ Aaron Schwartz/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил журналистам в Белом доме, что США необходимо время от времени проводить испытания ядерного оружия.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил журналистам в Белом доме, что США необходимо время от времени проводить испытания ядерного оружия, передает ТАСС.

    Он отметил, что «у США, России и Китая большой арсенал».

    «Иногда нужно проводить испытания, чтобы убедиться, что он функционирует и работает должным образом», – заявил Вэнс.

    При этом вице-президент США не уточнил, планируется ли в ближайшее время возобновление ядерных взрывов во время тестов. Дополнительные подробности или сроки возможных испытаний он также не привел.

    Ранее президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать ядерные испытания на равных с другими странами. ООН отметила угрозу эскалации после его высказываний о возвращении испытаний.

    Директор американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дарел Кимбалл заявил, что юридически Соединенные Штаты обязаны соблюдать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

    Газета ВЗГЛЯД писала, каковы реальные мотивы подобного заявления и какие последствия оно может иметь для России.

    Комментарии (5)
    31 октября 2025, 13:31 • Новости дня
    Кремль не стал комментировать данные FT о причинах отмены встречи Путина и Трампа
    Кремль не стал комментировать данные FT о причинах отмены встречи Путина и Трампа
    @ Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался от комментариев относительно публикации Financial Times о якобы отмене встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа из-за жестких требований Москвы по Украине.

    Кремль не стал давать никаких пояснений по публикации газеты Financial Times относительно отмены встречи лидеров России и США в Будапеште, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предложил вспомнить формулировки, которые использовались в сообщении МИД России и Госдепа по итогам разговора главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. Он подчеркнул, что оценки и формулировки в официальных заявлениях двух стран были другими.

    В заметке Financial Times сообщалось, что США якобы отменили встречу после того, как из Москвы поступил меморандум с «жесткими требованиями» по Украине. По версии западной прессы, Вашингтон счел позицию России слишком твердой.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москве нужны гарантии конкретных результатов от встречи президентов России и США.

    Перспективы проведения саммита России и США в Будапеште определяет позиция американской стороны.

    Президент США Дональд Трамп допустил переговоры с Владимиром Путиным при наличии уверенности в сделке по Украине.

    Комментарии (0)
    30 октября 2025, 08:43 • Новости дня
    Посол Дарчиев назвал провокацией Киева приглашение его в сенат США

    Посол Дарчиев назвал попытку вызвать его в сенат США провокацией Киева

    Tекст: Вера Басилая

    Посол России в США Александр Дарчиев назвал предложение пригласить его в американский сенат провокацией, связав эту инициативу с действиями киевских властей.

    По словам Дарчиева, инициатива по приглашению его в американский сенат является провокацией, предпринятой по заказу киевского режима, передает РИА «Новости».

    Посол России в США заявил, что за данной инициативой стоит сенатор Линдси Грэм (внесен в список террористов и экстремистов в России) , известный русофоб и автор законопроекта о признании России «государством-спонсором терроризма» под предлогом «похищения» украинских детей. Такие действия, как отметил посол, нацелены на прикрытие преступлений, совершаемых Вооруженными силами Украины против мирного населения.

    Посол подчеркнул, что Россия неоднократно разъясняла ситуацию с детьми, оказавшимися в зоне боевых действий, способствовала воссоединению семей и предлагала Украине передать конкретные списки. Он отметил, что вместо этого распространяются фейковые данные о 20 тыс. «украденных» малолетних граждан, якобы подвергающихся насильственной русификации.

    Дарчиев уточнил, что в июне с Украины был передан перечень из 339 имен, но около трети из них не подтвердились, так как многие дети никогда не были на территории России, часть уже совершеннолетние и вернулись к своим семьям. По остальным обращениям продолжается работа, сообщил дипломат.

    По мнению посла, информация о десятках и сотнях тысяч «похищенных» детей, которая распространяется в западных СМИ, заведомо ложная и используется в пропагандистской войне против России. Он добавил, что к ответственности прежде всего нужно привлекать самого сенатора Грэма, в отношении которого в России возбуждены уголовные дела за публичные призывы к покушению на президента России и высказывания про «убийства русских».

    Ранее The Hill сообщило, что сенаторы Линдси Грэм (включен в России в список террористов и экстремистов) и Брайан Шатц предложили пригласить Дарчиева выступить на слушаниях в сенате.

    Посольство России в США заявило о кампании лжи вокруг информации о якобы похищенных украинских детях.

    Американский сенатор Линдси Грэм сообщил о планах добиваться признания России «спонсором терроризма», если Москва не «вернет» Украине этих детей.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что инициативы сенаторов США по украинским детям направлены на подрыв контактов Москвы и Вашингтона по вопросу воссоединения семей.

    Комментарии (0)
