  • Новость часаМинобороны получило приказ Путина пустить иностранных журналистов к окруженным силам ВСУ
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Анпилогов: Решение Трампа о ядерных испытаниях подорвет международную безопасность
    Набиуллина: Россияне воспринимают высокую инфляцию как несправедливый налог
    Отец Илона Маска заявил о тайных визитах сына в Россию
    В Карелии создали народные дружины для помощи охраны границы с Финляндией
    РСТ опроверг массовое повреждение отелей с россиянами на Кубе
    Рейтинг Макрона упал до 11%
    Роскосмос объявил сроки разработки российской многоразовой ракеты «Корона»
    В Германии трех немцев с российским гражданством осудили за «работу на Россию»
    Мнения
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Война фейков – часть гибридной войны

    Регулярная публикация фейков с последующими опровержениями является одним из элементов почти любой политической машины. Такая тактика позволяет прозондировать реакцию международной аудитории и выпустить пар из внутриполитического котла.

    0 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов В Японии произошла консервативная революция

    Народ Японии аплодирует. Либерал-глобалисты скрежещут зубами. Феминисткам тоже, очевидно, придется рыдать. Такаити – защитница традиционных ролей мужчины и женщины в обществе и семье.

    3 комментария
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Монголия как зеркало России

    России и Монголии друг от друга никуда не деться. А значит, остается только дружить. В свое время на Западе изобрели черную легенду о монголах, а потом ее распространили на русских, объявив нас «наследниками Чингисхана».

    10 комментариев
    30 октября 2025, 17:45 • Политика

    На «незамедлительные» ядерные испытания у США нет ресурсов

    На «незамедлительные» ядерные испытания у США нет ресурсов
    @ Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    США рискуют подорвать основы глобальной ядерной безопасности. Дональд Трамп заявил о возобновлении испытаний ядерного оружия, сославшись на якобы проводимые другими государствами аналогичные тесты. Насколько обоснованы эти утверждения, каковы реальные мотивы подобного заявления и какие последствия оно может иметь для России?

    Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия «на равных» с другими странами. «У нас больше боеприпасов, чем у кого-либо. Мы не проводим соответствующих тестирований, но поскольку этим занимаются другие государства, думаю, было бы уместно, чтобы мы тоже это делали», – сказал американский лидер.

    Руководитель ассоциации по контролю над вооружениями Дарел Кимбалл отметил, что Штаты не имеют технических, военных или политических оснований для возобновления ядерных испытаний. «Практически все страны мира присоединились к Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) 1996 года», – сказал он ТАСС, добавив, что и США обязаны соблюдать нормы данного документа.

    Ранее экс-советник Трампа по нацбезопасности Роберт О’Брайен в статье для издания Foreign Affairs писал, что Америке необходимо возобновить тестирование ядерного оружия, поскольку международный диалог в этой сфере зашел в тупик. Несмотря на то, что данная идея в целом подверглась значительной критике со стороны американского общества, у О’Брайена все же нашлось немало сторонников.

    Так, Роберт Питерс, старший научный сотрудник по стратегическому сдерживанию Heritage Foundation, отмечал, что Штатам следует вернуться к испытаниям ЯО для «сдерживания стратегических противников от совершения дерзких актов агрессии». Кроме того, по его мнению, данный шаг продемонстрирует миру, что давление на Вашингтон через ядерную эскалацию бессмысленно.

    В России же одним из главных участников данной дискуссии является политолог Сергей Караганов. В одном из интервью по этой теме он заявил, что Москве стоит задуматься о возобновлении испытаний ЯО, поскольку это будет способствовать достижению «национальных целей по укреплению собственной безопасности».

    Владимир Путин в октябре на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что Россия фиксирует планы других стран по подготовке к ядерным испытаниям, Он предупредил, что если они все-таки будут проведены, то российская сторона сделает то же самое. Газета ВЗГЛЯД писала о преимуществах и недостатках возвращения ядерных испытаний в России.

    Отметим, заявление Трампа прозвучало на фоне сообщений России о завершении испытаний крылатой ракеты «Буревестник» и подводного безэкипажного аппарата «Посейдон». «Мы надеемся, что была корректно доведена информация до президента Трампа – в том плане, что это не может ни в коей мере трактоваться как ядерное испытание», – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Политики и эксперты расценили заявление американского лидера как «блеф». По их мнению, у такого шага несколько целей. Первая – усилить влияние США и повысить рейтинг действующей администрации. Как отметил Андрей Климов, член Совета по внешней и оборонной политике, приближающиеся промежуточные выборы в Конгресс вынуждают Трампа искать эффектные «пиар-ходы».

    Он напомнил, что слухи о возобновлении США ядерных испытаний циркулировали длительное время. Среди причин он выделил устаревание американского ядерного арсенала на фоне модернизации потенциала других держав, а также ослабление глобальных позиций Вашингтона в условиях формирования многополярного мира. По мнению Климова, эти факторы побуждают радикальные круги в США вновь прибегать к «ядерной дубине» как инструменту давления.

    «Кроме того, последовательное разрушение в минувшие годы американцами договорно-правовой системы, ограничивающей гонку ядерных вооружений, логически предполагала в качестве их следующего шага возобновление ядерных испытаний», – написал он в своем Telegram-канале.

    «Весь смысл действий американцев и их союзников по НАТО по развалу системы соглашений по контролю над вооружениями (ДОВСЕ, РСМД, ДОН, СНВ…) заключался в том, чтобы избавиться от ограничений, мешавших западникам достигать односторонних преимуществ в военной сфере», – соглашается сенатор Константин Косачев. Он подчеркнул: решение Трампа возобновить ядерные испытания в обязательства США с юридической точки зрения не вписывается.

    «Дело в том, что свою подпись под ДВЗЯИ, поставленную в 1996 году, американцы не отзывали. И даже не ратифицировав соглашение, они «обязаны воздерживаться от действий, которые лишили бы договор объекта и цели», как это сказано в Венской конвенции о праве международных договоров 1969 года (статья 18)», – указал парламентарий.

    Вторая цель поручения Трампа по ядерным испытаниям – дать ответ на совершенствование российского ракетно-ядерного потенциала стратегического сдерживания. «Заявление главы Белого дома – проявление нездорового соревновательного духа», – отметил военный эксперт Алексей Анпилогов.

    Он напомнил, что реакцией президента США на испытание крылатой ракеты «Буревестник» стали слова о дежурстве «лучшей в мире американской атомной подводной лодки» у берегов России, а на испытание боевого подводного аппарата «Посейдон» – «тирада о ядерных тестах». При этом

    позиция Вашингтона выглядит комично.

    Более того, обоснование Трампом своего последнего решения содержит ложную информацию. Во-первых, Штаты, вопреки словам главы государства, не занимают первое место по размеру ядерных арсеналов и уступают России. «Этот вопрос регулируется целым рядом международных соглашений, одним из которых является Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ)», – уточнил Анпилогов.

    В рамках этого документа число стратегических боеголовок было ограничено для стран, продолжил спикер, упомянув в этой связи заявление Владимира Путина, сделанное им в сентябре, о готовности Москвы придерживаться ДСНВ еще год после истечения срока действия. Сейчас между российской и американской сторонами нет обмена информацией в рамках соглашения, но если опираться на последние данные, то перевес – в пользу России.

    Более того, стоит учитывать и тактическое ядерное оружие, добавил аналитик. «Москва также обладает существенным превосходством: по экспертным оценкам, у американцев может быть до полутора тысяч тактических боезарядов, у нас – до десяти тысяч, – подчеркнул специалист. – Таким образом, по количеству ядерных боеприпасов Россия занимает первое место, США – второе, а Китай – третье». Во-вторых,

    никто в мире не проводит классические ядерные испытания.

    «Существует Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), который подписан многими странами, правда, не всеми из них ратифицирован. Тем не менее де-факто ядерные державы – даже те, которые не входят в официальный клуб – соблюдают мораторий», – отметил Анпилогов.

    По его словам, основной «инструмент» в последние десятилетия – компьютерное моделирование и субкритические испытания. «В последнем случае с помощью специальных технологий инициируется управляемая ядерная реакция. Странами за ХХ век накоплен огромный опыт натурных ядерных испытаний. Поэтому в целом основная задача небольших лабораторных испытаний с управляемыми субкритическими или подкритическими реакциями – это проверка деградации изменений изотопного состава», – пояснил собеседник.

    Он напомнил, что у Штатов есть законсервированный полигон в штате Невада. Известно, что на нем ведутся предварительные работы по расконсервации: полигон начал фигурировать в военных бюджетах страны еще в первый срок президентства Трампа, но пока американской стороной не предпринималось радикальных шагов по возвращению к полномасштабным ядерным испытаниям. «Поэтому «незамедлительно» приступить к реализации поручения главы Белого дома не выйдет», – считает эксперт.

    «Многие компетенции, связанные с натурными ядерными испытаниями, крайне быстро утрачиваются.

    США в последний раз проводили эксперименты в начале 1990-х годов. Их возобновление потребует значительных усилий по ресурсам, в том числе материальным, а также времени. То есть если говорить о сроках, то это месяцы и годы, нежели недели», – рассуждает спикер.

    Третья цель Трампа – оказать давление не только на Россию, но и на Китай, добавил американист Малек Дудаков. Он указал, что публикацию о тестах американский лидер разместил за несколько часов до начала встречи с Си Цзиньпином.

    «Глава Белого дома неоднократно говорил о том, что его беспокоит, как Москва и Пекин одновременно конкурируют в ядерной сфере с Вашингтоном. Причем американцы по многим показателям являются отстающими от России, а в каких-то аспектах – и от Китая», – сказал политолог. Он напомнил, что американская ядерная триада сейчас находится не в лучшем состоянии: для модернизации старых ракет, которым по 40-50 лет, нужны сотни миллиардов долларов.

    «Этих денег у Пентагона нет. Конгресс ассигнования не выделяет, потому что у них бюджетный кризис. Кроме того, США не имеют возможностей обогащать уран и плутоний. Новыми боезарядами страна похвастать не может, приходится пересобирать и модернизировать старые. Но и этот запас прочности, который Америка имела в период холодной войны, рано или поздно иссякнет», – перечислил собеседник.

    Как бы то ни было, возможное решение США по возобновлению испытаний может разрушить систему международной стратегической безопасности, предупредил Анпилогов. «Многие страны сейчас приводят в порядок свои ядерные полигоны, в том числе и Россия. На одной из коллегий Министерства обороны сообщалось, что страна начала работы по расконсервации полигона на Новой Земле», – указал специалист.

    «Вместе с тем Москва никогда не декларировала ни желания начать эти испытания, ни тем более графики по их началу. В политических заявлениях российское руководство всегда подчеркивало щепетильное отношение к вопросу возобновления ядерных испытаний и отмечало, что не считает этот шаг обоснованным в нынешней обстановке. Иначе нас ждет разрушение системы взаимного доверия, сдерживания, контроля и ограничения ядерного оружия», – заметил собеседник.

    «Повторю, решение США – если оно будет реализовано на практике – обернется серьезной дестабилизацией международной ядерной безопасности и, я думаю, вызовет хотя бы формальную, показательную ответную реакцию других стран», – заключил Анпилогов.

    Главное
    В Ростове-на-Дону предотвратили теракт в пенитенциарном учреждении
    WSJ: Возобновление ядерных испытаний США было бы подарком России и Китаю
    Роскомнадзор частично ограничил Telegram и WhatsApp в Крыму
    Россиянам стали чаще отказывать во въезде в Швецию из-за страховок
    Czechoslovak Group начала производить на Украине 155 и 105 мм снаряды
    Швейцарский суд отклонил пересмотр дела Валиевой в CAS
    Умер заслуженный артист России Анатолий Меньщиков

    Почему россияне недоедают рыбы

    Россияне едят меньше рыбы и морепродуктов, чем рекомендовано Минздравом, хотя это влияет на продолжительность жизни, заявил Владимир Путин. И потребовал принять меры. В мясной отрасли России удалось справиться с недоеданием: теперь россияне потребляют даже больше нормы. Как совершить такой же рывок в рыбной отрасли? Подробности

    Перейти в раздел

    Латинская Америка поворачивается лицом к США

    В Вашингтоне торжествуют: Латинская Америка переживает правый поворот. В октябре власть сменилась в Перу и в выраженно пророссийской Боливии, а в Аргентине выборы выиграла партия эксцентричного президента Хавьера Милея. Все это происходит не без участия США, напуганных потерей позиций на собственном «заднем дворе». Что это означает для России? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия научилась создавать военные цунами

    Президент Владимир Путин сообщил об успешных испытаниях подводного беспилотника с ядерной энергетической установкой «Посейдон», который может нести заряд мощностью до двух мегатонн и превышает показатели самой перспективной ракеты межконтинентальной дальности «Сармат». Какие технологии использовались при создании «Посейдона», какие задачи он будет решать и когда ждать его постановку на боевое дежурство? Подробности

    Перейти в раздел

    Как в Париже придумали «красные руки Москвы»

    «Рука Москвы» дотянулась до Парижа, и не простая, а красная. По крайней мере, именно такой штамп запущен сегодня французской прессой. О чем идет речь, причем тут растущий во французском обществе антисемитизм – и какие еще голословные обвинения в адрес России распространены сегодня во Франции? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • США увидели на Украине «огромный прогресс»

      «Если бы меня спросили полгода назад, я бы сказал, что боевые действия между Россией и Украиной никогда не закончатся... Если бы спросили месяц назад, я бы сказал, что мы достигли невероятного прогресса», – заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс. Что он имеет в виду?

    • Корея сменила подход к России и Украине

      Президент Южной Кореи Ли Чже Мен назвал Владимира Зеленского «начинающим политиком» и высказался в пользу прекращения конфронтации Сеула с Москвой. Что случилось с корейской властью?

    • Блокада Ленинграда. Почему нельзя было отдать город фашистам

      Блокада Ленинграда стала символом героизма советских людей и колоссальных жертв, принесенных ими ради Победы. Тем удивительнее порой встретить циничный, но симптоматичный для современной эпохи вопрос: неужели нельзя было сдать город фашистам, хотя бы ради сохранения жизней его населения? Те, кто такое спрашивают, просто не знают суть действий нацистской Германии против СССР.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Приметы погоды на ноябрь 2025 года: народные наблюдения, календарь и прогноз по старинным традициям

      Ноябрь – последний аккорд осени и ворота в зиму. В народе его не зря называли «листогноем» и «полузимником». Этот месяц всегда был особенным для наших предков: урожай убран, полевые работы завершены – и самое время было понять, какой же будет грядущая зима. Народные приметы на ноябрь и народный календарь – это не сводка суеверий, а многовековая копилка наблюдений, которая и сегодня может дать удивительно точный прогноз погоды.

    • Отсрочка от армии: кому предоставляется, как получить и на сколько

      В Российской Федерации воинская обязанность является конституционным долгом каждого гражданина мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет. Однако действующее законодательство предусматривает ряд оснований для предоставления отсрочки от призыва на военную службу. Отсрочка представляет собой временное освобождение от исполнения воинской обязанности на определенный период времени. Это позволяет гражданам завершить образование, решить семейные вопросы или восстановить здоровье перед прохождением военной службы.

    • Церковные праздники в ноябре 2025 года: три главные даты, православный календарь

      Ноябрь в православной традиции – месяц духовной тишины и благодарности, предвестник Рождественского поста. В это время Церковь вспоминает святых, чудотворцев и почитает Казанскую икону Божией Матери. Особое место занимает поминальная Димитриевская суббота – день памяти всех павших воинов и усопших. Чтобы не пропустить важные даты, православный календарь ноября 2025 года собран в этой статье с пояснениями и традициями каждого дня.

    Перейти в раздел

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации