Путин подписал закон об ужесточении штрафов за навязывание услуг
Президент России Владимир Путин подписал законодательный акт, значительно увеличивающий штрафы для организаций и предпринимателей за принуждение клиентов к покупке дополнительных товаров или услуг.
Согласно новым нормам, для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей штрафы будут составлять от 50 до 150 тыс. рублей, для юридических лиц – от 200 до 500 тыс. рублей, передает РИА «Новости».
Ранее штрафы были значительно ниже: для должностных лиц они составляли от 2 до 4 тыс. рублей, для юридических – от 20 до 40 тыс. рублей.
Ужесточение наказания направлено на защиту потребителей от недобросовестных методов продвижения товаров и услуг.
Ранее Совфед одобрил увеличение штрафов за навязывание дополнительных товаров и услуг.