Отряды саперов МЧС решено создать в пяти областях России

Куренков: МЧС создаст подразделения разминирования в пяти регионах

Tекст: Антон Антонов

Поручение о создании и расширении таких отрядов дал президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

«На первом этапе приняты решения по созданию в пределах численности, установленной для МЧС России, таких подразделений в Белгородской, Брянской, Волгоградской, Курской и Херсонской областях, а также в ряде спасательных воинских формирований МЧС России (спасательных центрах)», – сообщил Куренков.

В сообщении пресс-службы поясняется, что МЧС предложило увеличить численность спасательных воинских подразделений и создать новые отряды в Северо-Кавказском федеральном округе, Республике Крым и Калининградской области. В новых подразделениях планируется задействовать 1,5 тыс. сотрудников. В министерстве отметили, что президент поддержал эти инициативы.

В 2025 году, без увеличения штата, МЧС создало пожарно-спасательные части и посты в подразделениях в Марий Эл, Удмуртии, на Камчатке, Кубани, Ямале, Приморье, Красноярском крае, Новосибирской, Белгородской, Владимирской, Новгородской, Кировской и Свердловской областях. За счет перераспределения персонала также увеличена численность пожарно-спасательных подразделений в Республике Крым и Чеченской Республике.

В МЧС подчеркнули, что для создания дополнительных подразделений потребуется увеличить численность сотрудников и соответствующий бюджет. Сейчас ведомство совместно с другими федеральными органами власти работает над вопросом выделения необходимых ресурсов для дальнейшего расширения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Куренков сообщил, что ведомство планирует привлекать военнослужащих по призыву для комплектования реагирующих подразделений Федеральной противопожарной службы. Ежегодно до 5 тыс. военнослужащих по призыву будут направляться в пожарные подразделения МЧС России.