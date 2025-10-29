Россия научилась создавать военные цунами

Эксперт Анпилогов объяснил принцип действия ядерного подводного дрона «Посейдон»

Tекст: Андрей Резчиков

В среду Владимир Путин посетил Центральный военный клинический госпиталь имени П.В Мандрыка Минобороны, в котором проходят лечение и реабилитацию военнослужащие из зоны СВО. В хирургическом отделении президент пообщался с военнослужащими 127-й отдельной бригады разведки. В ходе беседы Путин сообщил, что во вторник, 28 октября, Россия испытала беспилотный подводный аппарат «Посейдон».

«Вчера провели еще одно испытание еще одного перспективного комплекса – это подводное безэкипажное подводное изделие «Посейдон», тоже с ядерной энергетической установкой. Нам впервые удалось не только стартовым двигателем запустить его с подводной лодки носителя, но и запустить атомную энергетическую установку, на которой этот аппарат прошел определенное количество времени», – рассказал президент.

Путин назвал это событие огромным успехом, «потому что кроме всех преимуществ, о которых я говорил в отношении «Буревестника», здесь тоже минимальные размеры»: «Если там в тысячу раз меньше, чем атомный реактор на подводной лодке, здесь в сто раз меньше, чем атомный реактор на подводной лодке. Но зато мощность «Посейдона» значительно превышает мощность даже нашей самой перспективной ракеты межконтинентальной дальности «Сармат». Такой в мире нет, как «Сармат», и у нас он еще на дежурстве не стоит скоро появится на дежурстве».

Президент подчеркнул, что «по скоростям и по глубинам движения этого беспилотного аппарата в мире ничего подобного нет, в ближайшее время вряд ли появится и способов перехвата не существует».

«Посейдон» – это подводный беспилотник с ядерной энергетической установкой, которая позволяет ускоряться до 200 километров в час. Внешне он напоминает большую торпеду и может быть оснащен как обычными, так и ядерными боеприпасами мощностью до двух мегатонн.

Впервые о разработке этого оружия президент сообщил в послании Федеральному собранию в 2018 году, тогда же Путин рассказал о существовании «Буревестника», который тоже приводится в движение с помощью ядерного реактора. Согласно данным из открытых источников, «Посейдон» может поражать авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру противника.

Об успешных испытаниях «Буревестника» президенту было доложено в конце прошлой недели. По словам начальника Генштаба Валерия Герасимова, испытания прошли 21 октября. Ракета пролетела за 15 часов 14 тыс. километров. Ядерная энергетическая установка делает ее вооружением с неограниченной дальностью поражения.

В экспертной среде отмечают, что ядерный двигатель «Посейдона» и «Буревестника», несмотря на свою мощность, не представляет угрозы окружающей среде, однако наделяет эти системы уникальными характеристиками.

В обоих случаях ядерная установка включает не только реактор, но и систему преобразования выделяемой теплоты в механическую энергию. «В этом плане преобразующая часть отличается между «Посейдоном» и «Буревестником», потому что два этих аппарата движутся в разной среде», – пояснил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

Если на «Буревестнике» установлен турбореактивный двигатель с ядерным нагревом рабочего тела, то у «Посейдона» водометный или лопастной движитель, «который скорее всего запитан от паровой турбины». «Паровая турбина и газовая турбина – это механизмы с разными термодинамическими циклами. Газовая турбина работает на сжатие воздуха, а паровая – на преобразование пара в воду и обратно», – добавил собеседник.

Что касается самого реактора, то возможны некие сходства, на что указывают геометрические габариты «Посейдона» и «Буревестника». «Но это могут быть две разных компоновки реактора с разными теплоносителями (вода или жидкий металл) и активными зонами, разной тепловой и электрической мощностью», – полагает специалист.

Тем не менее оба компактных реактора работают на уране оружейного качества – обогащенном до 70% и выше. При этом реакторы не представляют угрозы для экологии, потому что в России подобные системы давно создаются с двумя контурами. «В первом контуре обычно содержится слабо активируемый теплоноситель. Например, натрий или свинец даже в сильном потоке нейтронов не меняют свой химический состав и как следствие – очень слабо накапливают радиоактивность», – отметил Анпилогов, добавив, что в качестве теплоносителя также может быть гелий или легкая вода.

«На этом фоне эмоциональные выкрики западной прессы касательно «Буревестника», который там называют «летающим Чернобылем», никак не обоснованы. Это отзеркаливание своих собственных страхов и ошибок. Американские ракеты подобного класса «Плутон», которые испытывались в 60-х годах, работали на реакторе с одним контуром и проходивший через фактически активную зону воздух становился радиоактивным», – напомнил спикер.

Что касается охлаждения ректора, то это «штатная функция». «В случае с «Буревестником» это воздух, который используется в качестве рабочего тела газовой турбины. А в случае «Посейдона» – это скорее всего рабочее тело паровой турбины», – отметил эксперт.

Анпилогов подчеркивает, что «Посейдон» и «Сармат» несут термоядерный заряд: «Мощность в 750 килотонн (одна боеголовка «Сармата») и две мегатонны – это не классическая ядерная бомба, которая ограничена сверху по мощности до 100-150 килотонн. Для термоядерного заряда это ограничение во многом снято. Мощность Царь-бомбы, которую испытывали не на полную мощность, могла достигать 100 мегатонн.

Именно на большом по мощности заряде основан принцип действия «Посейдона» – спровоцировать движение крупных масс воды и создать искусственное цунами».

По его словам, концепция использования «Посейдона» не оглашена прямо в российской ядерной доктрине, «но понятно, что с нынешними системами навигации и скрытности идея состоит в поражении морских баз путем подводного ядерного взрыва».

«А для «Сармата», – это классический ядерный взрыв вслед за прилетом боеголовки межконтинентальной баллистической ракеты (МБР). Это воздушный, либо наземный взрыв. Он ориентирован на уничтожение хорошо укрепленных объектов противника – пусковых шахт МБР, максимально углубленных и защищенных командных пунктов. То есть больше энергии переходит в световое излучение, а не в ударную волну, также происходит электромагнитный импульс, который в воде практически отсутствует. Но судя по концепции «Посейдона», единичный взрыв будет больше, чем одна из боеголовок «Сармата». Хотя, возможно, у «Сармата» будет больше количество взрывов, если пересчитать его на 10 разделяющихся головных частей индивидуального наведения», – рассуждает спикер.

Что касается невозможности перехвата «Посейдона» и «Буревестника» существующими средствами, то скрытность первого возможна за счет малошумности и движения по неочевидным траекториям для обхода систем акустического обнаружения, второго – за счет возможности полета на сверхнизкой высоте в течение нескольких дней, недель или месяцев в позиционном районе патрулирования или в скрытных местах, «где-нибудь посреди Тихого океана».

«Посейдон» будет составляющей стратегических ядерных сил России. Это средство сдерживания и одновременно средство ответного удара возмездия, когда против нас уже применили ядерное оружие», – добавляет Игорь Коротченко, главный редактор журнала «Национальная оборона».

По его оценке, один «Посейдон» сможет «полностью уничтожить военно-морскую базу стратегических подводных лодок США на атлантическом, либо на тихоокеанском побережье». «Концепция «Посейдона» предусматривает наличие подводных лодок-носителей. Но также целесообразно рассмотреть вопрос об отдельном базировании, допустим, в полупогружных контейнерах с возможностью пуска из специально оборудованных мест на российском арктическом побережье», – полагает военный аналитик.

Коротченко отметил, что в вопросе военного развертывания «Посейдона» спешить не надо. «В любом случае «Посейдон» не классифицирован по действующему договору СНВ-3 и не попадает под его ограничения. Если Дональд Трамп проигнорирует наше предложение о продлении срока действия СНВ-3, то будем ставить «Посейдоны» на боевое дежурство без оглядки на позицию США и других ядерных стран, прежде всего Британии и Франции», – добавил спикер.