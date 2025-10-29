России и Монголии друг от друга никуда не деться. А значит, остается только дружить. В свое время на Западе изобрели черную легенду о монголах, а потом ее распространили на русских, объявив нас «наследниками Чингисхана».5 комментариев
Песков раскрыл подробности испытаний ядерного подводного аппарата «Посейдон»
Ход испытаний новейшего подводного аппарата «Посейдон», оснащенного ядерной энергетической установкой, находился на личном контроле Владимира Путина. Несмотря на то, что президент не присутствовал на испытаниях лично, он получал оперативные сводки об их ходе и был детально ознакомлен с достигнутыми результатами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос о нотификации США об испытаниях перспективных вооружений вроде «Буревестника» или «Посейдона» Песков подтвердил, что все обязательные процедуры выполняются, передает ТАСС.
«Все испытания подобных видов вооружений перспективных осуществляются в строгом соответствии со всеми международными правилами и двусторонними договоренностями, с соблюдением всех правил нотификации», – сообщил представитель Кремля.
Он также уточнил, что президент России Владимир Путин лично не наблюдал за испытаниями аппарата «Посейдон», оснащенного ядерной энергетической установкой, но был оперативно проинформирован о результатах, внимательно отслеживал ход событий и получал доклады.
По словам Пескова, «Посейдон» является абсолютно новым шагом в области обеспечения безопасности страны.
В воскресенье Путин сообщил о завершении финальных испытаний крылатой ракеты «Буревестник».
В среду российский лидер заявил о проведении испытаний подводного аппарата «Посейдон», отметив, что мощность аппарата «Посейдон» значительно выше, чем у самой перспективной межконтинентальной ракеты России – «Сармат».