  • Новость часаAP сообщило о двух погибших в результате стрельбы в Брауновском университете
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    У России есть интеллектуальный ответ на бессрочную заморозку активов в ЕС
    Захарова порекомендовала ЕС выйти из ООН
    На Украине решили расформировать иностранные легионы
    В Финляндии завели уголовное дело на Грету Тунберг
    МИД пообещал скорый ответ на блокировку ЕС активов России
    Лукашенко помиловал осужденных за шпионаж и экстремизм иностранцев
    ВС России поразили подразделения девяти бригад и полков ВСУ в Запорожской области
    ВСУ попытались прорваться в Красноармейск на мотоциклах
    Экс-адвокат Обамы и Клинтона подал в суд на Трампа за перестройку Белого дома
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Почему Пушкин не стал декабристом

    Мы говорим «декабристы», подразумеваем – «Пушкин». Конечно же, нет. Эту чушь придумали большевики. На самом деле, между декабризмом и Пушкиным – пропасть.

    37 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян США вынуждено играют в «Ключевую пятерку»

    Хозяин Белого дома решил, что лучше не бороться с неизбежным, а попытаться организовать переформатирование мира по своим правилам, в рамках «Ключевой пятерки».

    3 комментария
    Антон Крылов Антон Крылов Как долго будет разлагаться Евросоюз

    Оторванность европейских политиков от реального мира выглядит, конечно, упадочно и наводит на мысль о скором финале евросоюзного проекта, но не будем забывать, что советские СМИ десятилетиями писали о загнивающем Западе.

    16 комментариев
    14 декабря 2025, 01:32 • Новости дня

    Петербургский аэропорт Пулково временно перестал выпускать самолеты

    Tекст: Катерина Туманова

    Представитель Росавиации сообщил, что петербургский аэропорт Пулково временно перестал выпускать самолеты, при этом прием воздушных судов продолжается.

    «Аэропорт Пулково: введены временные ограничения на выпуск воздушных судов. Прием воздушных судов в аэропорту разрешен», – подчеркнул он.

    Напомним, ранее в Краснодаре ввели временные ограничения на работу аэропорта Пашковский, а также в аэропорту ГеленджикаКалуги и Пскова.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, силы ПВО вечером субботы сбили восемь украинских БПЛА за пять часов над Россией. При этом за последние часы суток силы ПВО ликвидировали 94 дрона ВСУ.

    13 декабря 2025, 19:02 • Новости дня
    В Национальном центре «Россия» открылась интерактивная выставка-путешествие «Книга сказок»
    В Национальном центре «Россия» открылась интерактивная выставка-путешествие «Книга сказок»
    @ пресс-служба

    Tекст: Вера Басилая

    В Национальном центре «Россия» в субботу состоялось открытие выставки-путешествия «Книга сказок», которая посвящена легендам, ремеслам и сказочным архетипам русской народной культуры.

    В проекте приняли участие восемь регионов России, представившие свои истории о земле, людях и традициях. На церемонии открытия заместитель начальника управления урезидента России по общественным проектам Алексей Жарич подчеркнул значимость выставки для подрастающего поколения и отметил, что особенно рад видеть среди гостей маленьких детеи. По его словам, «важнейшие цели национального центра «Россия» – укрепление чувства национальной идентичности и формирование гражданственности новых поколений». Он добавил, что после прохождения всего маршрута выставки дети «точно будут гордиться тем, что они граждане Российской Федерации».

    Гости в рамках церемонии открытия осмотрели ключевые локации и региональные стенды выставки. Маршрут включает экспозиции «Зимние сказки», «Лукоморье», «Дубрава», «Таинственныи лес. Жар-птица», «Двор. Сказочныи сад», «Русская изба» и «Дремучии лес», а также стенды Калининградскои области, Республики Мордовия, Вологодскои области, Ямало-Ненецкого автономного округа, Республики Карелия, Ставропольского края, Рязанскои области и Республики Коми.

    Экспозиция построена по мотивам трудов выдающегося фольклориста Владимира Проппа и раскрывает путь сказочного героя – через испытания к свету и внутреннему преображению. Посетителей на протяжении маршрута сопровождают участники Школы юного экскурсовода, рассказывающие о выставочных пространствах, испытаниях и героях, с которыми смогут встретиться гости. Финальнои точкой маршрута стал «Терем», где прошла церемония зажжения новогодней ели – теперь это ежегодная традиция центра.

    Генеральныи директор Национального центра «Россия» Наталья Виртуозова отметила, что «Книга сказок» – это не просто выставка, а полноценное сказочное путешествие. «Маршрут выстроен так, что нужно пройти через разные испытания. Сказка – это всегда очень строгий сюжет. Он начинается по определенным правилам, обязательно нужно пройти испытание для того, чтобы измениться и стать лучше», – сказала она, подчеркнув, что выбор между добром и злом, преданностью и предательством позволяет нам стать лучше.

    Виртуозова поблагодарила регионы-участники, отметив, что именно благодаря им выставка приобрела особый характер. «У каждого региона есть свои герои, сказки, секреты и чудеса. Спасибо регионам, что поделились этим с нами», – сказала она, поздравив гостей с наступающим Новым годом и выразив уверенность, что «нас ждет только лучшее и все мечты обязательно исполнятся».

    Также она сообщила, что 15 декабря откроется филиал Национального центра «Россия» в Красноярском крае, а 16 декабря первых посетителеи примет филиал в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.

    Выставка «Книга сказок» будет работать в Национальном центре «Россия» до 1 марта. Вход свободный, посещение возможно только в составе организованных групп с экскурсоводом. Для посещения необходима предварительная регистрация в разделе «Афиша» на официальном сайте Национального центра «Россия».

    Комментарии (0)
    13 декабря 2025, 13:00 • Новости дня
    Захарова порекомендовала ЕС выйти из ООН
    Захарова порекомендовала ЕС выйти из ООН
    @ Юлия Морозова/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Странам Евросоюза следует покинуть ООН, пока там есть Россия, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя новости о рекомендациях ЕС избегать российских дипломатов.

    Захарова в своем Telegram-канале обратила внимание на сообщение о том, что Европейская Служба внешних связей (ЕСВС) порекомендовала избегать мероприятий с дипломатами из России. Она отметила, что, по ее мнению, подобные инструкции лишь полумеры. Зрелым решением был бы выход стран Евросоюза из Организации Объединенных Наций, пока там есть Россия.

    «Ну и 20-й пакет русофобских санкций не может обойтись без заявления о том, что Еврокомиссия улетает с планеты, покуда на ней остались русские. С нас ракета», – сыронизировала она.

    Источник ранее сообщал, что ЕСВС выпустила указания для представительств государств при ООН в Женеве, касающиеся общения с российскими дипломатами. В них содержатся рекомендации по поведению с российскими дипломатами, включая совет избегать мероприятий с их участием и не попадать вместе с ними в объективы камер.

    Комментарии (17)
    13 декабря 2025, 14:15 • Видео
    Зеленский спрячется от Трампа за народ

    Владимир Зеленский заявил, что вопрос передаче России пока еще контролируемых ВСУ территорий можно решить только на референдуме, поскольку этого требует конституция Украины. Второй вопрос, по которому он отверг любые компромиссы с Москвой, это принадлежность Запорожской АЭС. На что он рассчитывает?

    Комментарии (0)
    13 декабря 2025, 03:13 • Новости дня
    В Саратове один человек погиб в ходе атаки беспилотников

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате повреждений на объектах гражданской инфраструктуры в Саратове, связанных с атакой беспилотников, погиб один человек.

    Объекты гражданской инфраструктуры были повреждены в Саратове, передает РИА «Новости».

    Губернатор Роман Бусаргин сообщил, что в результате инцидента погиб один человек.

    Ранее губернатор предупреждал о риске атаки беспилотников на территории Саратовской области.

    Причины произошедшего и конкретные подробности об ущербе не уточняются.

    На данный момент предпринимаются меры по ликвидации последствий атаки и обеспечению безопасности жителей региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Твери эвакуируют жителей многоэтажного дома после атаки БПЛА, в результате которой пострадали шесть взрослых и один ребенок.

    Беспилотник-камикадзе повредил многоквартирный жилой дом и газопровод в Калининском районе Горловки.

    В селе Бирюч Белгородской области беспилотник привел к тяжелому ранению женщины после удара по частному дому.

    Комментарии (3)
    13 декабря 2025, 18:31 • Новости дня
    Фицо: Запад побежит восстанавливать отношения с Россией после окончания СВО
    Фицо: Запад побежит восстанавливать отношения с Россией после окончания СВО
    @ European Union/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер Словакии Роберт Фицо выразил мнение, что западные государства поспешат наладить отношения с Россией сразу после окончания конфликта на Украине.

    Западные страны массово поспешат восстанавливать торговые и экономические связи с Россией после окончания конфликта на Украине, уверен премьер-министр Словакии Роберт Фицо, передает РИА «Новости».

    «Столько лицемерия вы в жизни не видели, сколько увидите», – заявил Фицо в эфире программы «Субботние диалоги».

    Глава правительства Словакии раскритиковал существующие ограничения на торговлю российским газом для своей страны. По его словам, абсурдно запрещать Братиславе покупать энергоносители у России, в то время как российский сжиженный газ продолжает поступать в некоторые европейские страны в больших объемах.

    Роберт Фицо заявил, что не хочет быть частью Европы, поддерживающей убийства русских и украинцев.

    Фицо также выразил намерение ускорить восстановление заседаний совместных комиссий с Россией для развития экономического сотрудничества между странами.

    Глава МИД России Сергей Лавров выделил Фицо, Орбана и Бабиша как лидеров, которые строят свою политику в интересах граждан своих государств.

    Комментарии (5)
    13 декабря 2025, 07:38 • Новости дня
    Ким Чен Ын оценил героизм саперов КНДР, вернувшихся из России

    ЦТАК: Ким Чен Ын отметил успехи саперов КНА после операции в Курской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Лидер КНДР похвалил подразделение саперов, сумевших обезвредить минные поля в Курской области, подчеркнув массовый героизм и самоотверженность военных.

    Ким Чен Ын высоко оценил боевые успехи инженерно-саперного подразделения Корейской народной армии, вернувшегося на родину после выполнения задач за рубежом, сообщает РИА «Новости».

    Он лично выступил на церемонии приветствия 528-го саперного полка КНА, указав, что военные действовали в очень сложных условиях. По словам Ким Чен Ына, бойцы полка продемонстрировали массовый героизм, профессионализм и верность приказу партии и Родине.

    Северокорейский лидер подчеркнул, что полк был создан в конце мая для укрепления победы в зарубежной военной операции, а в августе отправился в Курскую область России, где был достигнут значительный успех в выполнении задач по разминированию.

    «Полк, организованный 28 мая по решению и приказу Центрального Военного Комитета нашей партии с целью закрепить бесценную победу в зарубежной военной операции, на поле боя отправился в начале августа и достиг блестящих боевых подвигов в выполнении саперных боевых заданий в Курской области Российской Федерации, которую освободили соратники ценою жизни», – заявил Ким Чен Ын на церемонии.

    Он отметил, что успехи стали результатом коллективных усилий всех военнослужащих, а также связистов и военных врачей, которые ежедневно рисковали своей жизнью ради общего дела.

    По словам лидера КНДР, условия работы саперов были крайне опасными, и каждый шаг был связан с угрозой для жизни. Тем не менее все бойцы проявили отвагу и исполнительность, не допустив ни малейшего колебания или задержки.

    Ким Чен Ын заключил, что благодаря самоотверженности саперов за менее чем три месяца сложная и опасная территория, которую обычно разминировали бы несколько лет, стала полностью безопасной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ким Чен Ын посетил российское посольство в КНДР и почтил память умершего посла России Александра Мацегоры.

    В Курской области планируют установить памятник северокорейским военным, участвовавшим в отражении наступления с Украины.

    Ким Чен Ын назвал участие армейских частей Северной Кореи в этих событиях фактором, повысившим престиж страны.

    Комментарии (3)
    13 декабря 2025, 06:35 • Новости дня
    На позициях под Лиманом обнаружили замерзших насмерть боевиков ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Тела военнослужащих ВСУ, погибших от переохлаждения, были найдены российскими силовиками на занятых противником позициях в лесу западнее Лимана.

    Как передает РИА «Новости», тела погибших военнослужащих ВСУ были обнаружены в результате продвижения российских силовиков по лесному массиву к западу от Лимана.

    Собеседник агентства сообщил, что замерзшие насмерть украинские бойцы лежали на двух из шести обследованных позиций.

    Официальный представитель отметил: «В ходе продвижения по лесному массиву западнее Лимана на двух занятых позициях ВСУ из шести найдены замерзшие тела украинских военнослужащих, погибших от переохлаждения».

    Подробностей о количестве погибших не приводится. Указывается, что тела бойцов находились непосредственно на боевых рубежах, где ранее шли ожесточенные столкновения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Лиман, Куриловку, Кучеровку, Северск, Червоное, Ровное, Остаповское и Новоданиловку.

    Солдатам 72-й бригады ВСУ на харьковском направлении приписывают массовое дезертирство и отказ подчиняться приказам.

    Подразделения группировки «Север» завершили освобождение Лимана в Харьковской области.

    Комментарии (0)
    13 декабря 2025, 07:29 • Новости дня
    В Госдуме заявили о необходимости увеличить число уроков математики и русского языка

    Tекст: Денис Тельманов

    Школьная нагрузка растет из-за появляющихся новых предметов, что мешает уделять достаточно времени русскому языку и математике.

    Лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов назвал нецелесообразными эксперименты с увеличением сроков обучения ради охвата расширенного перечня предметов.

    По его словам, современная школьная программа становится все более сложной, а количество часов на ключевые дисциплины снижается, передает ТАСС.

    «Программа разбухает за счет непонятных предметов», – заявил он, подчеркнув, что школы остро нуждаются в дополнительных уроках русскому языку, математике и истории.

    Парламентарий раскритиковал введение новых предметов, таких как «Семьеведение», и отметил сильное профессиональное выгорание среди педагогов из-за роста бюрократической нагрузки.

    Миронов также усомнился в целесообразности возвращения практики оставлять учеников на второй год. Депутат считает, что важнее оптимизировать учебный план, отказаться от ЕГЭ, снизить объем отчетности для учителей и повысить статус профессии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, школьники и студенты в образовательных учреждениях России обсудили способы предотвращения конфликтов и важность просьбы о помощи в стрессовых ситуациях.

    Участники проекта «Разговоры о важном» узнали о ключевой роли селекции, генетики и аграрных инноваций для России на занятии, посвященном 170-летию И.В. Мичурина.

    Директор Петербургского президентского физико-математического лицея № 239 Максим Пратусевич отметил, что педагогическая наука пока не построила дидактику компьютерных средств и дистанционного образования, а уже возникает необходимость в освоении дидактики искусственного интеллекта.

    Комментарии (5)
    13 декабря 2025, 07:08 • Новости дня
    Прозоров сообщил о преобладании поляков и грузин среди убитых наемников ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    По словам экс-сотрудника СБУ, среди иностранных наемников в рядах ВСУ больше всего потерь понесли уроженцы Польши и Грузии.

    Большинство убитых иностранных наемников, участвовавших на стороне Киева в конфликте на Украине, относятся к гражданам Польши и Грузии, передает ТАСС.

    Василий Прозоров заявил: «Я знаю, что очень большие потери понесли, конечно, поляки, очень большие потери понесли грузины, потому что их просто в процентном отношении было очень много. И канадцы, американцы – да. Но сейчас, конечно, на передовые позиции выходят колумбийцы».

    Он также ранее отмечал, что заметный рост числа наемников из Латинской Америки связан с желанием получить боевой опыт для последующей работы на наркокартели, а также возможностью заработать – в ВСУ им выплачивают примерно 3 тыс. долларов в месяц.

    Согласно данным Минобороны России на март 2024 года, всего на Украину прибыло 13 387 иностранных наемников, из которых уничтожено 5 962. Из Польши были уничтожены 1 497 из 2 960 приехавших, из Грузии – 561 из 1 042.

    Из США потери составили 491 из 1 113 человек, из Канады – 422 из 1 005, Великобритании – 360 из 822, Румынии – 349 из 784.

    Среди прибывших из Хорватии были уничтожены 152 из 335, из Германии – 88 из 235, Колумбии – 217 из 430.

    Среди остальных стран отмечаются потери: из Бразилии уничтожено 136 из 268, из Франции – 147 из 356, из Нигерии – 47 из 97, из Австралии – 25 из 60 прибывших наемников.

    Ранее сообщалось, что на передовых позициях украинской армии все чаще появляются колумбийцы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командование ВСУ отправило в атаку на Купянск около 300 бразильских наемников, которые попали под удар ФАБов.

    Верховный суд ДНР признал заочно гражданина Колумбии Сандовала Дейбера Федерико Мендеса виновным в участии наемником в вооруженном конфликте.

    Британские СМИ сообщили о гибели на Украине британского солдата Джорджа Хули, а премьер Кир Стармер отметил, что это был трагический несчастный случай вдали от фронта.

    Комментарии (2)
    13 декабря 2025, 23:45 • Новости дня
    Более 90 дронов ВСУ сбиты над регионами России за три вечерних часа
    Более 90 дронов ВСУ сбиты над регионами России за три вечерних часа
    @ Пресс-служба Минобороны России/via Globallookpress.com

    Tекст: Катерина Туманова

    Минобороны России доложило в Telegram-канале о том, что силами ПВО были уничтожены 94 дрона ВСУ над регионами России за три вечерних часа субботы.

    «В период с 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 94 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», – сообщили там.

    В оборонном ведомстве уточнили о том, что 41дрон был уничтожен над территорией Республики Крым, 24 – над Брянской областью, еще семь – над Смоленской областью.

    По шесть беспилотников сбито над Белгородской и Курской областями, пять БПЛА уничтожено над Орловской областью, три – над территорией Тульской области.

    По одному дрону сбито над Калужской и Липецкой областями.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, силы ПВО вечером субботы сбили восемь ПЛА ВСУ за пять часов над Россией.


    Комментарии (0)
    13 декабря 2025, 20:40 • Новости дня
    Казачий атаман: Первыми из Северска побежали украинские командиры

    Казачий атаман Полуполтинных рассказал подробности операции по освобождению Северска

    Сосредоточить живую силу и вооружения на подступах к Северску мешали открытое пространство и угроза ударов украинских дронов. Однако в самом городе ВСУ оказали сопротивление российским войскам лишь до реки Бахмутка, затем среди украинцев началась паника, рассказал качачий атаман Владимир Полуполтинных.

    Город Северск являлся последним крупным форпостом на направлении наступления Южной группировки войск перед выходом к Краматорско-Славянской агломерации, заявил атаман Луганского казачьего округа Владимир Полуполтинных, экс-командир 6-й отдельной гвардейской казачьей Лисичанской мотострелковой бригады агентству ПИКА. За городом располагаются «незначительные населенные пункты», после которых открывается «прямой путь наступления на Славянск».

    Полуполтинных подчеркнул, что ключевая сложность при подготовке к освобождению Северска заключалась в необоходиости сосредоточить как можно больше личного состава, вооружений и боеприпасов для рывка на штурм города. «А перед городом Северск около десяти километров открытого поля, которое нужно преодолевать под вражескими дронами. Вот это было самое сложное», – пояснил атаман. Поэтому  накопление сил происходило в дни, когда над местностью стояли туманы. «И когда для наступления были силы собраны, пошел штурм города» – заявил собеседник.

    Сам город разделен рекой Бахмутка на две части. «В первой половине города украинские войска еще сопротивлялись», – рассказал казак – Но как только половину наши зачистили, дальше у них пошла паника – они начали сами убегать. Первыми, как всегда, у них бегут командиры. А рядовой состав на это смотрит и тоже начинает валить».

    Напомним, в минувший четверг президенту Владимиру Путину доложили, что город Северск в ДНР полностью перешел под контроль российских военных.

    Северск долгое время являлся проблемой для атакующих действий ВС РФ. Военный эксперт Алексей Леонков объяснил значение преодоления «Северского выступа».

    Комментарии (0)
    13 декабря 2025, 05:39 • Новости дня
    ВСУ за сутки потеряли 1125 солдат и военную технику

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинская армия за последние сутки лишилась свыше тысячи военных, включая более 480 человек в зоне ответственности группировки «Центр» и значительного количества боевой техники.

    По информации ТАСС, украинская армия за последние сутки понесла крупные потери на различных участках спецоперации.

    В зоне ответственности группировки «Центр» уничтожено свыше 480 военнослужащих, а также танк, шесть автомобилей, боевая машина РСЗО «Град» и артиллерийское орудие. Подразделения группы продолжили зачистку населенных пунктов Светлое и Гришино, а также окруженных формирований ВСУ в Димитрове.

    В зоне ответственности группировки «Восток» за день уничтожено до 225 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты Bradley, две бронемашины «Козак», самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», десять автомобилей и шесть пунктов управления беспилотной авиацией.

    Операторы беспилотных систем «Востока» уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы, терминал спутниковой связи Starlink и 14 беспилотных летательных аппаратов.

    Группировка «Запад» уничтожила более 220 солдат ВСУ, четыре бронированные машины, включая британский бронеавтомобиль «Снэтч», 13 автомобилей, боевую машину РСЗО «Бастион», артиллерийское орудие и восемь складов боеприпасов.

    В зоне ответственности группировки «Север» за сутки ликвидировано до 160 военнослужащих ВСУ, боевая бронированная машина и четыре автомобиля. Были нанесены удары по позициям механизированной бригады, штурмового полка и других подразделений ВСУ на харьковском направлении и в Сумской области.

    Подразделения «Днепра» за сутки уничтожили до 40 украинских военных, бронетранспортер M113, пять автомобилей и склад боеприпасов в районах Лукьяновского, Никольского и Садового на различных направлениях боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Восток» освободили Остаповское в Днепропетровской области. Подразделения группировки «Север» завершили освобождение Лимана в Харьковской области.

    Комментарии (0)
    13 декабря 2025, 05:27 • Новости дня
    ВСУ за сутки потеряли до 200 военных и склады

    Южная группировка уничтожила терминал спутниковой связи и три склада ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Южная группировка войск за одни сутки нанесла Вооруженным силам Украины серьезные потери, ликвидировав до двухсот военнослужащих и уничтожив важные объекты.

    Об этом сообщает ТАСС. По словам начальника пресс-центра группировки Вадима Астафьева, за прошедшие сутки потери ВСУ составили до 200 бойцов.

    В ходе операций общевойсковые подразделения и беспилотные аппараты уничтожили одну боевую бронированную машину, десять автомобилей, артиллерийское орудие, три склада боеприпасов, склад материальных средств.

    Кроме того, средствами беспилотных систем на краматорском, константиновском и северском направлениях были ликвидированы восемь антенн связи, терминал спутниковой связи Starlink, три наземных робототехнических комплекса и двадцать пять блиндажей ВСУ.

    Также авиация и барражирующие боеприпасы нанесли поражение подразделениям трех механизированных бригад ВСУ, бригаде территориальной обороны и бригаде национальной гвардии в районах Благодатовки, Волчьего Яра, Нового Мира, Святогорска, Краматорска и Константиновки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Лиман, Куриловку, Кучеровку, Северск, Червоное, Ровное, Остаповское и Новоданиловку за последнюю неделю.

    Подразделения группировки «Север» завершили освобождение Лимана в Харьковской области. Подразделения группировки «Восток» освободили Остаповское в Днепропетровской области.

    Комментарии (0)
    13 декабря 2025, 07:58 • Новости дня
    Более половины россиян заявили о планах приобрести крупные товары до конца года

    Tекст: Денис Тельманов

    Исследование показало, что наибольший спрос приходится на бытовую технику и мебель, причем мужчины чаще планируют капитальный ремонт.

    Более половины россиян собираются совершить крупные покупки до конца 2025 года, передает ТАСС. Согласно исследованию платформы «Авито услуги», 53% опрошенных рассматривают возможность приобретения крупной бытовой техники или мебели в ближайший месяц.

    Лидерами по спросу стали мелкая бытовая техника – 21%, а также электроника для дома – 17%. Мягкую и корпусную мебель планируют купить 14% и 13% соответственно.

    Отдельно отмечается, что 43% респондентов собираются сделать ремонт, из которых 28% предпочитают косметический, а 11% – капитальный.

    Кроме того, 26% жителей России планируют оплатить годовые образовательные курсы, преимущественно по профессиональной подготовке, IT, бизнесу и иностранным языкам.

    Еще 26% опрошенных намерены приобрести годовые абонементы на услуги в сфере красоты и здоровья – в лидерах оказались фитнес-услуги (15%).

    Эксперты обратили внимание на быстрое принятие решений россиянами, которые планируют реализовать значимые покупки и вложения в саморазвитие к концу года.

    В опросе приняли участие 10 тыс. россиян.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, россияне назвали приемлемую цену новогоднего подарка для близких в диапазоне от 2 до 5 тыс. рублей.

    Шесть из десяти россиян сталкивались с одной из форм мошенничества при онлайн-покупках.

    Для празднования Нового года россияне чаще всего выбирают поездки в страны СНГ, Европу и на африканские курорты.

    Комментарии (0)
    13 декабря 2025, 04:58 • Новости дня
    В Якутии 13 детей получили химические ожоги глаз и отравились хлором

    Tекст: Денис Тельманов

    В спортшколе Нерюнгри в Якутии дети получили легкие химические ожоги глаз и пострадали от отравления хлором во время посещения бассейна.

    Дети в Нерюнгри получили легкие химические ожоги глаз в бассейне спортивной школы, передает РИА «Новости». Прокуратура Якутии организовала проверку соблюдения санитарно-эпидемиологических норм.

    Пресс-служба ведомства заявила о поручении прокурора республики Сергея Дябкина тщательно изучить ситуацию.

    Региональный минздрав уточнил, что 13 детей пострадали от действия хлора: одиннадцать из них были доставлены в больницу, еще двое обратились за помощью самостоятельно.

    Всем им оказали медицинскую помощь, после чего отправили на амбулаторное лечение под наблюдением врачей.

    Сейчас состояние несовершеннолетних специалисты характеризуют как удовлетворительное.

    Работа бассейна после произошедшего была приостановлена, отмечает прокуратура. Следственный отдел по городу Нерюнгри СК России по республике проводит процессуальную проверку.

    В социальных сетях к инциденту привязали прошедшие соревнования в Нерюнгри, однако официальная информация от министерства спорта и физической культуры Якутии пока отсутствует.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Екатеринбурге пострадал 31 человек в результате отравления хлором в термальном комплексе «Баден-Баден».

    В Тобольске задержан владелец базы отдыха после отравления 16 детей хлором в бассейне, ему предъявлено обвинение в предоставлении небезопасных услуг. В этом же городе 15 детей и двое взрослых госпитализировали с отравлением парами хлора, возбуждено уголовное дело.

    Комментарии (0)
    13 декабря 2025, 22:51 • Новости дня
    Пилота и пассажира упавшего в Подмосковье легкомоторного самолета спасли

    Tекст: Катерина Туманова

    Спасатели Росавиации в условиях темноты, густого лесного массива и болотистой местности смогли обнаружить пилота и пассажира упавшего самолета и передать их медицинским работникам на посадочной площадке Новинки. ﻿

    «На борту воздушного судна (ВС) находились два человека – живы. Их обнаружило поисково-спасательное ВС Росавиации – вертолет Ми-8 Вологодского авиапредприятия со спасателями Московской региональной поисково-спасательной базы ФКУ «Центральный АПСЦ») на борту», – сообщил Telegram-канал Росавиации.

    В ведомстве уточнили, что легкомоторный самолет Cessna 172 упал около 17.00 мск в Серпуховском районе Московской области.

    Расследование произошедшего будет вестись в соответствии с Правилами расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в Российской Федерации.

    «Ключевая цель расследования – установление причин аварии и принятие мер по их предотвращению в будущем», – подчеркнули в Росавиации.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на аэродроме Новинки в Подмосковье легкомоторный самолет совершил жесткую посадку, в результате чего пилот получил серьезную травму ноги, следователи начали проверку.

    Комментарии (0)
    Главное
    Фицо: Запад побежит восстанавливать отношения с Россией после окончания СВО
    США решили снять санкции с белорусского калия
    Чешский премьер Бабиш: Прага не будет финансировать Киев
    ВСУ отправили на штурм Купянска до четырех тыс. бывших заключенных
    Роснано подало иск к Чубайсу
    Умер петербургский художник Геннадий Устюгов
    Юрист: За гирлянду на фасаде дома предусмотрен штраф до 15 тыс. рублей

    Почему у россиян под подушкой накопилась рекордная сумма наличных

    Россияне накопили под подушкой рекордный объем рублевой наличности. Учитывая дорогие кредиты, крепкий рубль и геополитическую неопределенность стратегия сберечь на черный день, причем в рублях, в целом рациональная. Однако экономике страны нужно совсем иное. Что нужно сделать, чтобы сбережения не лежали мертвым грузом, а работали на экономику России? Подробности

    Перейти в раздел

    Будущая власть Европы успешно переняла русофобию нынешней

    Главы самых популярных партий Британии и Франции встретились, чтобы договориться о совместных действиях после взятия власти. Победа сторонников Марин Ле Пен и Найджела Фараджа на выборах кажется неотвратимой, тем более что этого теперь добиваются США. Однако России не стоит рассчитывать, будто Европа может измениться к лучшему. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия открыла путь к последним «крепостям» ВСУ в Донбассе

    Российская армия взяла в ходе СВО очередной значимый рубеж – освобожден город Северск, и тем самым открылась прямая дорога на Славянск и Краматорск. Как была проведена эта операция, за что Владимир Путин лично поблагодарил командующего Южной группировкой российских войск и почему происходящее имеет не только военное, но и политическое значение? Подробности

    Перейти в раздел

    «Дело Бутягина» изменит российско-польские отношения

    Варшавский суд арестовал российского археолога Александра Бутягина, которого задержали польские спецслужбы по запросу Украины. Киев обвиняет ученого в «уничтожении культурного наследия» во время раскопок в Крыму. В Москве назвали обвинения абсурдными. В экспертной среде отметили научный вклад Бутягина в мировую археологию и предположили ответные шаги Москвы. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленский спрячется от Трампа за народ

      Владимир Зеленский заявил, что вопрос передаче России пока еще контролируемых ВСУ территорий можно решить только на референдуме, поскольку этого требует конституция Украины. Второй вопрос, по которому он отверг любые компромиссы с Москвой, это принадлежность Запорожской АЭС. На что он рассчитывает?

    • Европа приняла плохое решение по деньгам России

      Евросоюз отменил принцип единогласия для того, чтобы бессрочно заморозить российские активы в ЕС и использовать их для выдачи репарационного кредита Украине. В тот же день Центробанк России обратился в суд. Чего ждать?

    • Мерц стал худшим

      Канцлер Германии Фридрих Мерц стал самым ненавидимым канцлером в истории страны, за исключением Адольфа Гитлера, однако и это не точно. Бунтуя против него, граждане Германии в буквальном смысле борются за свое будущее.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Магнитные бури в январе 2025: точные даты, время начала и прогноз ученых

      Магнитные бури – это не абстрактное астрономическое явление, а реальный фактор, влияющий на самочувствие миллионов людей. Для метеочувствительных, пожилых людей и тех, кто имеет хронические заболевания сердечно-сосудистой или нервной системы, дни геомагнитной активности могут стать периодом повышенного дискомфорта. Январь традиционно привлекает внимание ученых, так как после зимнего солнцестояния солнечная активность, хотя и отстает по времени, часто проявляется заметными всплесками.

    • Как украшать новогоднюю елку в год Огненной Лошади: главные приметы и правила 2026 года

      Наступающий 2026 год пройдет под покровительством Огненной Лошади – одного из самых энергичных знаков восточного календаря. Этот символ ассоциируется со стремительным движением, обновлением, силой и яркостью. В таком контексте новогодняя ель становится не просто украшением интерьера, а энергетическим центром дома, способным притягивать удачу и задавать тон всему году. Эстетика, соответствующая духу Лошади, поможет активизировать ее благоприятное влияние. Именно поэтому вопросы о том, как украсить елку в 2026 году, какие выбрать цвета и как расставить акценты по фэншуй, становятся особенно актуальными.

    • Когда ставить елку в декабре 2025: удачные дни по приметам и календарю года Огненной Лошади

      Подготовка к встрече года Огненной Лошади требует особого внимания к деталям, ведь этот знак символизирует мощную энергию огня, действие и стремление к порядку. Выбор правильного дня для установки новогодней елки – это не просто дань традиции, а осознанный ритуал. Он позволяет гармонично подготовить дом к празднику, привлечь благополучие и избежать хаотичной спешки в последние дни уходящего года. Продуманный подход создает фундамент для того, чтобы энергия стремительной и удачливой Лошади наполнила ваш дом с самого начала.

    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации