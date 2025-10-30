  • Новость часаАнпилогов: Решение Трампа о ядерных испытаниях подорвет международную безопасность
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Война фейков – часть гибридной войны

    Регулярная публикация фейков с последующими опровержениями является одним из элементов почти любой политической машины. Такая тактика позволяет прозондировать реакцию международной аудитории и выпустить пар из внутриполитического котла.

    Владимир Можегов Владимир Можегов В Японии произошла консервативная революция

    Народ Японии аплодирует. Либерал-глобалисты скрежещут зубами. Феминисткам тоже, очевидно, придется рыдать. Такаити – защитница традиционных ролей мужчины и женщины в обществе и семье.

    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Монголия как зеркало России

    России и Монголии друг от друга никуда не деться. А значит, остается только дружить. В свое время на Западе изобрели черную легенду о монголах, а потом ее распространили на русских, объявив нас «наследниками Чингисхана».

    30 октября 2025, 13:14

    Анпилогов: Решение Трампа о ядерных испытаниях подорвет международную безопасность

    Эксперт Анпилогов: Ядерные испытания Трампа подорвут международную безопасность

    Анпилогов: Решение Трампа о ядерных испытаниях подорвет международную безопасность
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Анастасия Куликова

    Решение США о возобновлении ядерных испытаний – если оно будет реализовано на практике – обернется серьезной дестабилизацией международной безопасности, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее Дональд Трамп распорядился начать испытания ЯО в ответ «на действия других стран».

    «Заявление Дональда Трампа о возобновлении ядерных испытаниях – проявление нездорового соревновательного духа. Американец на каждое сообщение российской стороны о совершенствовании ракетно-ядерного потенциала стратегического сдерживания пытается дать свой ответ», – отметил военный эксперт Алексей Анпилогов.

    Он напомнил, что реакцией главы Белого дома на испытание крылатой ракеты «Буревестник» стали слова о дежурстве «лучшей в мире американской атомной подводной лодки» у берегов России, а на испытание боевого подводного аппарата «Посейдон» – «тирада о ядерных тестах». При этом позиция Вашингтона выглядит комично, добавил собеседник.

    Более того, обоснование Трампом своего последнего решения содержит ложную информацию. Во-первых, Штаты, вопреки словам главы государства, не занимают первое место по размеру ядерных арсеналов и уступают России. «Этот вопрос регулируется целым рядом международных соглашений, одним из которых является Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ)», – уточнил Анпилогов.

    В рамках этого документа число стратегических боеголовок было ограничено для стран, продолжил спикер, упомянув в этой связи заявление Владимира Путина, сделанное им в сентябре, о готовности Москвы придерживаться ДСНВ еще год после истечения срока действия. Сейчас между российской и американской сторонами нет обмена информацией в рамках соглашения, но, если опираться на последние данные, то перевес – в пользу России: примерно 5600 против 5200 у США.

    Более того, стоит учитывать и тактическое ядерное оружие, добавил аналитик. «Москва также обладает существенным превосходством: по экспертным оценкам, у американцев может быть до полутора тысяч тактических боезарядов, у нас – до десяти тысяч, – подчеркнул специалист. – Таким образом, по количеству ядерных боеприпасов Россия занимает первое место, США – второе и Китай – третье».

    Во-вторых, никто в мире не проводит классические ядерные испытания. «Существует Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), который подписан многими странами, правда, не всеми из них ратифицирован. Тем не менее, де-факто ядерные державы – даже те, которые не входят в официальный клуб – соблюдают мораторий», – отметил Анпилогов.

    По его словам, основной «инструмент» в последние десятилетия – компьютерное моделирование и субкритические испытания. «В последнем случае с помощью специальных технологий инициируется управляемая ядерная реакция. Странами за ХХ век накоплен огромный опыт натурных ядерных испытаний. Поэтому в целом основная задача небольших лабораторных испытаний с управляемыми субкритическими или подкритическими реакциями – это проверка деградации изменений изотопного состава», – пояснил собеседник.

    Он напомнил, что у Штатов есть законсервированный полигон в штате Невада. Известно, что на нем ведутся предварительные работы по расконсервации: полигон начал фигурировать в военных бюджетах страны еще в первый срок президентства Трампа, но пока американской стороной не предпринималось радикальных шагов по возвращению к полномасштабным ядерным испытаниям. «Поэтому «незамедлительно» приступить к реализации поручения главы Белого дома не выйдет», – считает эксперт.

    «Многие компетенции, связанные с натурными ядерными испытаниями, крайне быстро утрачиваются. США в последний раз проводили эксперименты в начале 1990-х годов. Их возобновление потребует значительных усилий по ресурсам, в том числе материальным, а также времени. То есть, если говорить о сроках, то это месяцы и годы, нежели недели», – рассуждает спикер.

    Как бы то ни было, решение США по возобновлению испытаний приведет в движение титанические силы и может разрушить систему международной стратегической безопасности, предупредил Анпилогов. «Многие страны сейчас приводят в порядок свои ядерные полигоны, в том числе и Россия. На одной из коллегий Министерства обороны сообщалось, что страна начала работы по расконсервации полигона на Новой Земле», – указал специалист.

    «Вместе с тем, Москва никогда не декларировала ни желания начать эти испытания, ни тем более графики по их началу. В политических заявлениях российское руководство всегда подчеркивало щепетильное отношение к вопросу возобновления ядерных испытаний и отмечало, что не считает этот шаг обоснованным в нынешней обстановке. Поскольку последствиями станут – разрушение системы взаимного доверия, сдерживания, контроля и ограничения ядерного оружия», – заметил собеседник.

    «Повторю, решение США – если оно будет реализовано на практике – обернется серьезной дестабилизацией международной ядерной безопасности и, я думаю, вызовет хотя бы формальную, показательную ответную реакцию других стран», – заключил Анпилогов.

    Ранее Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия «на равных» с другими странами. Об этом президент США написал в соцсети Truth Social. «Этот процесс начнется немедленно», – подчеркнул глава Белого дома.

    Трамп уточнил, что о месте и времени тестов будет объявлено позже. У Штатов «есть испытательные полигоны», напомнил он. «У нас больше ядерного оружия, чем у кого-либо. Мы не проводим испытания… но, поскольку испытания проводят другие, я думаю, было бы уместно, чтобы мы тоже это делали», – сказал американский лидер.

    Политик заявил, что не считает, будто объявление о возобновлении испытаний повышает ядерные риски. В то же время он признался, что хотел бы «увидеть ядерное разоружение». «Мы уже обсуждаем это с Россией, и, если мы что-то предпримем, к нам присоединится и Китай», – добавил президент США.

    Руководитель американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дарел Кимбалл, комментируя заявление Трампа, отметил, что Штаты не имеют технических, военных или политических оснований для возобновления ядерных испытаний. «Практически все страны мира присоединились к Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 1996 года, который США, как подписавшая сторона, по закону обязаны соблюдать», – сказал он ТАСС.

    Официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь сообщил, что Пекин ожидает от США выполнения обязательств по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. «Китай надеется, что США будут добросовестно выполнять обещание о приостановке ядерных испытаний», – заявил дипломат.

    Владимир Путин в октябре на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что Россия фиксирует планы других стран по подготовке к ядерным испытаниям, Он предупредил, что если они все-таки будут проведены, то российская сторона сделает то же самое. Газета ВЗГЛЯД писала о преимуществах и недостатках возвращения ядерных испытаний в России.

    @ Graeme Sloan/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Пентагону поручено «начать испытания ядерного оружия на равной основе» с другими странами, заявил президент США Дональд Трамп.

    Трамп заявил, что у США «самый крупный арсенал ядерного оружия». По его словам, «Россия вторая, а Китай, существенно отставая, занимает третье место, но сравняется в течение пяти лет», передает ТАСС.

    «В связи с проводимыми другими странами программами испытаний я поручил военному министерству начать испытания нашего ядерного оружия на равной основе», – сказано в заявлении.

    Трамп подчеркнул, что данный процесс стартует «немедленно».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мире происходят дискуссии о возобновлении ядерных испытаний. Сторонники испытаний на Западе и в России поясняют свою позицию необходимостью напомнить политикам об угрозе стратегической эскалации. Эксперты обращают внимание на возможное расшатывание системы взаимного сдерживания.

    Президент России Владимир Путин отметил, что в ряде стран идет подготовка к ядерным испытаниям. Путин заявил о готовности России ответить на ядерные испытания других стран.

    @ Evelyn Hockstein/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп объяснил решение возобновить ядерные испытания ответной мерой.

    Президент США Дональд Трамп прокомментировал решение о возобновлении ядерных испытаний, подчеркнув, что это стало ответной мерой на аналогичные шаги других государств, передает РИА «Новости».

    По словам Трампа, если другие страны проводят подобные испытания, то США тоже должны принять аналогичные меры. Такое заявление он сделал журналистам на борту президентского самолета по пути в Вашингтон.

    Трамп также отметил, что не считает, будто объявление о возобновлении испытаний повышает ядерные риски. По его словам, США по-прежнему обеспечены в сфере ядерного вооружения и обладают крупнейшим арсеналом в мире. Президент продолжает выступать за ядерное разоружение, подчеркнув, что хотел бы «видеть денуклеаризацию».

    По мнению американского лидера, ответные испытания необходимы для поддержания баланса, поскольку другие страны продолжают проводить свои тесты. Он добавил, что Вашингтон остается привержен принципу безопасности, тем не менее будут действовать симметрично в случае подобных действий других держав.

    Ранее президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать ядерные испытания «на равных» с другими странами.

    Президент России Владимир Путин заявил о готовности России дать ответ на ядерные испытания других стран.

    Россия во вторник провела испытания беспилотного подводного аппарата «Посейдон» с ядерной энергетической установкой.

    В воскресенье Путин сообщил о завершении финальных испытаний крылатой ракеты «Буревестник».

    Корея сменила подход к России и Украине

    Президент Южной Кореи Ли Чже Мен назвал Владимира Зеленского «начинающим политиком» и высказался в пользу прекращения конфронтации Сеула с Москвой. Что случилось с корейской властью?

    Премьер Японии заявила Трампу об отказе вводить запрет на СПГ из России

    Премьер Японии заявила Трампу об отказе вводить эмбарго на СПГ из России

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер-министр Японии Санаэ Такаити сообщила Дональду Трампу о невозможности отказаться от импорта российского газа, так как эмбарго нанесет ущерб экономике страны.

    Такаити заявила о своей позиции во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом, которые прошли в Токио, передает ТАСС. По данным издания «Никкэй», премьер-министр подчеркнула, что отказ Японии от СПГ из России приведет к негативным последствиям для экономики, а выгоду получат лишь Китай и Россия.

    В ходе встречи Такаити попросила понимания у Трампа, объяснив, что введение эмбарго сейчас невозможно. Она отметила: «Если бы Япония вышла из проекта «Сахалин-2», это бы только порадовало Китай и Россию».

    На российский СПГ приходится около 9% всего импорта этого энергоносителя в Японию. Кроме того, на переговорах присутствовали министр финансов Японии Сацуки Катаяма и глава Минфина США Скотт Бессент, однако детали их обсуждения не раскрываются.

    Ранее при прежнем правительстве Японии напрямую не комментировали призывы США отказаться от российских энергоресурсов, но стабильно подчеркивали значение российских поставок для энергетической безопасности страны. По подсчетам, в 2024 финансовом году СПГ составлял основную часть японского импорта из России, тогда как закупки нефти практически прекратились за исключением поставок с проекта «Сахалин-2».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, доля российских энергоресурсов составляет около 3% энергетического баланса Японии и включает существенные объемы сжиженного природного газа с проекта «Сахалин-2». В июле и в предыдущие месяцы Япония не импортировала российскую нефть, кроме поставок с «Сахалина-2». Страна увеличила закупки других российских энергоносителей на сотни процентов.

    @ Apec2025korea/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что США лидирует по числу ядерного оружия в мире, но официальные данные ICAN (Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия) говорят о том, что наибольшее число ядерных вооружений находится у России, сообщает NBC.

    Президент США Дональд Трамп сообщил в соцсети Truth Social о поручении Пентагону незамедлительно провести испытания ядерных вооружений наравне с Россией и Китаем, передает NBC News.

    Трамп в публикации заявил, что Соединенные Штаты обладают самым большим ядерным потенциалом в мире, а Россия занимает второе место, Китай – третье, но «потенциал Пекина сравняется с США и Россией через пять лет». NBC отмечает, что по данным ICAN, Россия является страной, имеющей наибольшее количество подтвержденных единиц ядерного оружия – 5449 единиц против 5277 у США.

    Также сообщается, что последняя подтвержденная серия ядерных испытаний в США состоялась в 1992 году, после чего Соединенные Штаты объявили мораторий.

    В ответ на заявление Трампа NBC запросила разъяснения в Белом доме, однако президент США не стал отвечать журналистам на вопросы о корректировке планов по испытаниям.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что у Соединенных Штатов самый крупный арсенал ядерного оружия. Трамп также объяснил решение возобновить ядерные испытания как ответную меру.

    Президент России Владимир Путин заявил, что у Соединенных Штатов больше подводных лодок, но по числу ядерных боеголовок между Россией и США сохраняется паритет.

    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Юридически Соединенные Штаты должны соблюдать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), заявил исполнительный директор американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дарел Кимбалл.

    Этот Договор 1996 года поддерживает почти каждое государство в мире, сказал Кимбалл РИА «Новости».

    «Соединенные Штаты, подписав его, юридически обязаны соблюдать. Ни одна страна, кроме Северной Кореи, не проводила испытательных ядерных взрывных испытаний в этом столетии», – указал он.

    Кимбалл также выразил озабоченность по поводу идеи президента США Дональда Трампа о возможном возобновлении ядерных испытаний. По его словам, подобное решение безрассудно, оно может вызвать серьезное сопротивление как внутри страны, так и среди союзников.

    Он добавил, что для США отсутствуют технические, военные или политические причины для возобновления испытательных ядерных взрывов, которые не проводились с 1992 года.

    Ранее Трамп поручил американским военным провести «испытания ядерного оружия на равной основе» с другими странами.

    До этого МИД России указывал, что основная причина, по которой ДВЗЯИ не вступил в силу, заключается в обструкционистской позиции Вашингтона.

    МИД заявил о «кампании лжи» вокруг якобы похищенных украинских детей

    Tекст: Вера Басилая

    Россия готова сотрудничать с США по вопросу воссоединения детей с Украины и России с семьями, но вместо этого наблюдает кампанию лжи и фальсификаций о «десятках тысяч» похищенных детей, заявило посольство России в США.

    Москва выразила готовность к сотрудничеству с США по вопросам воссоединения детей и семей из России и с Украины, передает ТАСС.

    Российское посольство в Вашингтоне опубликовало заявление, в котором подчеркнуло стремление к добросовестному взаимодействию с целью объединения родственников по обе стороны конфликта при условии подтверждения каждого случая.

    Российские дипломаты обратили внимание на то, что вместо реального диалога наблюдается «кампания лжи и фальсификаций о «десятках тысяч» похищенных детей». В посольстве уточнили, что представленный Украиной список не превышает 339 детей. В посольстве подчеркнули, что Москва готова рассматривать каждый конкретный случай, если предоставлены соответствующие доказательства.

    Российская сторона также прокомментировала инициативу американских сенаторов Линдси Грэма (республиканец от штата Южная Каролина, внесен в российский перечень террористов и экстремистов) и Брайана Шаца (демократ от штата Гавайи) о проведении слушаний по заявлениям о похищении Россией украинских детей. Дипломаты назвали эту инициативу очередной провокацией, призванной скрыть, по их мнению, преступления неонацистского режима в Киеве в отношении мирных жителей Донбасса.

    «Любое участие России в подобных предвзятых слушаниях исключено», – заявили в диппредставительстве.

    Как пишет газета The Hill, сенаторы Грэм и Шац рассматривают возможность пригласить российского посла Александра Дарчиева выступить на слушаниях по этой теме в американском Конгрессе. Окончательная дата мероприятия пока не объявлена.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что инициативы сенаторов США по украинским детям направлены на подрыв контактов Москвы и Вашингтона по вопросу воссоединения семей.

    Американский сенатор Линдси Грэм сообщил о планах добиваться признания России «спонсором терроризма», если Москва не «вернет» Украине якобы «похищенных» детей.

    Между тем, свыше 100 украинских детей, которых якобы «украла» российская сторона, обнаружены на территории Германии.

    На третьем раунде переговоров в Стамбуле выяснилось, что в украинском списке были дети, которые никогда не бывали в России, а 50 фамилий относились ко взрослым.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что большинство украинских детей из списка, переданного в Стамбуле, не подтвердили свое нахождение на территории России.

    @ Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Китайские власти рассчитывают, что Соединенные Штаты сохранят мораторий на ядерные испытания, и будут соблюдать международные договоренности, заявил официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь.

    Официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь заявил, что Пекин ожидает от США выполнения обязательств по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, передает ТАСС.

    «Китай надеется, что США будут добросовестно выполнять обещание о приостановке ядерных испытаний», – заявил дипломат.

    Ранее президент США Дональд Трамп велел Пентагону начать ядерные испытания «на равных» с другими странами.

    Юридически Соединенные Штаты должны соблюдать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

    Эксперты отмечают, что возобновление ядерных испытаний расшатает принципы взаимного сдерживания.

    Трамп сообщил о планах Южной Кореи построить АПЛ в США

    Tекст: Антон Антонов

    Южная Корея построит собственную атомную подлодку на американской верфи в Филадельфии, сообщил президент США Дональд Трамп.

    «Южная Корея будет строить свою атомную подлодку на верфи в Филадельфии, прямо здесь, в США», –приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Он сказал, что дал официальное согласие Сеулу на строительство атомной подлодки вместо «старомодных, гораздо менее маневренных дизельных».

    Трамп также заявил, что Южная Корея согласилась выплатить 350 млрд долларов для снижения пошлин и выразил уверенность, что корейские компании вложат 600 млрд долларов инвестиций в экономику США. Подчеркнуто, что между странами сохраняется крепкий военный союз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Трамп заявил, что США согласились на полное и всеобъемлющее торговое соглашение с Республикой Корея.

    Вэнс заявил о смене оценки перспектив урегулирования конфликта на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что еще полгода назад не видел возможности завершения конфликта между Россией и Украиной.

    В интервью New York Post Вэнс сообщил, что еще полгода назад считал, что боевые действия могут продолжаться даже через 15 лет, передает РИА «Новости».

    «Если бы спросили меня шесть месяцев назад или около того, я бы сказал, что боевые действия между ними никогда не закончатся... через 15 лет они все бы еще вели боевые действия... если бы спросили месяц назад, я бы сказал, что мы достигли невероятного прогресса», – отметил Вэнс.

    Он уточнил, что за последний месяц его мнение изменилось, так как в вопросе урегулирования «достигнут невероятный прогресс».

    Ранее президент США Дональд Трамп пообещал заняться урегулированием конфликта на Украине после Газы.

    Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что урегулирование украинского конфликта включает всего несколько элементов: гарантии безопасности, территориальный вопрос и вопрос нейтралитета Украины.

    @ CNBC-TV18/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    В южнокорейском Пусане состоялась встреча президента США Дональда Трампа с лидером Китая Си Цзиньпином, сообщили пул журналистов Белого дома и Центральное телевидение Китая.

    Переговоры начались на авиабазе Кимхэ. «Рад вас видеть снова. У нас будет очень успешная встреча, без сомнений», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Также американский лидер подчеркнул, что у них с Си Цзиньпином всегда были хорошие отношения, назвав председателя КНР великим лидером. «Я уверен, что у нас будут замечательные отношения на долгое время», – сказал Трамп. При этом Трап заявил: «Он очень жесткий переговорщик. Это нехорошо».

    Он допустил возможность подписания торговой сделки с Китаем по итогам переговоров. Он отметил, что по ряду вопросов уже достигнуты договоренности, остальные стороны намерены обсудить в ходе встречи. «Мы уже согласились во многих вещах, мы согласимся по некоторым другим прямо сейчас», – сказал Трамп.

    Си Цзиньпин выразил уверенность, что Пекин и Вашингтон могут помочь друг другу в достижении успеха. Лидер КНР сообщил, что рабочие группы уже достигли принципиального консенсуса по ряду экономических вопросов, что создало все необходимые условия для встречи.

    Си Цзиньпин отметил, что разногласия между Китаем и США, как двумя крупнейшими экономиками, неизбежны. Он подчеркнул важность сохранения верного курса в отношениях, несмотря на существующие вызовы, чтобы гарантировать стабильность сотрудничества двух стран.

    По его словам, развитие Китая не противоречит продвигаемой нынешней администрацией США концепции «Сделаем Америку вновь великой» (Make America Great Again), передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп прилетел в Южную Корею на саммит АТЭС и для переговоров с китайским лидером. Трамп анонсировал визит в Китай в начале 2026 года и выразил надежду на ответный визит Си Цзиньпина. США, по словам главы Минфина Скотта Бессента, вероятно, откажутся от планов введения 100%-й пошлины для Китая.

    Tекст: Вера Басилая

    Посол России в США Александр Дарчиев назвал предложение пригласить его в американский сенат провокацией, связав эту инициативу с действиями киевских властей.

    По словам Дарчиева, инициатива по приглашению его в американский сенат является провокацией, предпринятой по заказу киевского режима, передает РИА «Новости».

    Посол России в США заявил, что за данной инициативой стоит сенатор Линдси Грэм (внесен в список террористов и экстремистов в России) , известный русофоб и автор законопроекта о признании России «государством-спонсором терроризма» под предлогом «похищения» украинских детей. Такие действия, как отметил посол, нацелены на прикрытие преступлений, совершаемых Вооруженными силами Украины против мирного населения.

    Посол подчеркнул, что Россия неоднократно разъясняла ситуацию с детьми, оказавшимися в зоне боевых действий, способствовала воссоединению семей и предлагала Украине передать конкретные списки. Он отметил, что вместо этого распространяются фейковые данные о 20 тыс. «украденных» малолетних граждан, якобы подвергающихся насильственной русификации.

    Дарчиев уточнил, что в июне с Украины был передан перечень из 339 имен, но около трети из них не подтвердились, так как многие дети никогда не были на территории России, часть уже совершеннолетние и вернулись к своим семьям. По остальным обращениям продолжается работа, сообщил дипломат.

    По мнению посла, информация о десятках и сотнях тысяч «похищенных» детей, которая распространяется в западных СМИ, заведомо ложная и используется в пропагандистской войне против России. Он добавил, что к ответственности прежде всего нужно привлекать самого сенатора Грэма, в отношении которого в России возбуждены уголовные дела за публичные призывы к покушению на президента России и высказывания про «убийства русских».

    Ранее The Hill сообщило, что сенаторы Линдси Грэм (включен в России в список террористов и экстремистов) и Брайан Шатц предложили пригласить Дарчиева выступить на слушаниях в сенате.

    Посольство России в США заявило о кампании лжи вокруг информации о якобы похищенных украинских детях.

    Американский сенатор Линдси Грэм сообщил о планах добиваться признания России «спонсором терроризма», если Москва не «вернет» Украине этих детей.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что инициативы сенаторов США по украинским детям направлены на подрыв контактов Москвы и Вашингтона по вопросу воссоединения семей.

    @ Timon Schneider/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство финансов США разрешило проведение сделок дочерних компаний НК «Роснефть» в Германии, установив новый крайний срок – 29 апреля 2026 года.

    Как следует из опубликованной лицензии, Министерство финансов США разрешило совершение любых транзакций с компаниями Rosneft Deutschland GmbH и RN Refining & Marketing GmbH, а также с организациями, в которых RN Germany или RN Refining & Marketing владеют не менее 50% долей, до 29 апреля 2026 года, передает РИА «Новости».

    В документе подчеркивается, что речь идет о всех операциях, которые ранее подпадали под действие санкционирования в связи с вредоносной иностранной деятельностью.

    «Все транзакции, запрещенные положением о санкциях в отношении вредоносной иностранной деятельности, с участием Rosneft Deutschland GmbH или RN Refining & Marketing GmbH, или любой организации, в которой RN Germany или RN Refining & Marketing владеют, прямо или косвенно, индивидуально совокупно 50 процентами или более, разрешены до 00:01 по восточному летнему времени 29 апреля 2026 года», – указано в документе.

    Ранее министр экономики Германии Катерина Райхе рассказала о документах, подтверждающих предстоящее освобождение немецких дочерних структур «Роснефти» от американских санкций.

    На прошлой неделе Минфин США объявил о новых санкциях против «Роснефти» и «Лукойла».

    Рябков рассказал о перспективе встречи Путина и Трампа

    Tекст: Ольга Иванова

    Окончательное решение о будущей встрече лидеров России и США будет принято после завершения согласования ее повестки, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

    Решение о проведении новой встречи между президентом России Владимиром Путиным и экс-президентом США Дональдом Трампом будет принято только после завершения подготовки ее содержания, передает ТАСС. Об этом сообщил журналистам заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

    «Когда содержание мы подготовим, тогда, я уверен, президенты примут решение о своей встрече, новом контакте», – отметил Рябков, подчеркивая, что любые организационные вопросы будут рассматриваться уже после согласования ключевых тем для обсуждения.

    Дипломат добавил, что такая практика полностью соответствует установившейся дипломатической процедуре, и сейчас эксперты продолжают работу над необходимыми материалами для возможной встречи лидеров двух стран.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил о необходимости гарантий результата встречи Путина и Трампа.


    @ Палата представителей США/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    Член палаты представителей США Анна Паулина Луна подтвердила, что возглавит делегацию Конгресса для встречи с депутатами Госдумы.

    «Я возглавлю делегацию членов Конгресса для встречи с российской Думой», – сообщила Луна, добавив, что по дипломатическим каналам сейчас согласовывается место встречи.

    Кроме того, она сообщила, что ее переговоры с главой Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставителем президента России Кириллом Дмитриевым прошли успешно – стороны нашли общие точки соприкосновения, «основанные на общих ценностях и интересах наших стран: мире, торговле и взаимном уважении», передает РИА «Новости».

    Луна подчеркнула, что встреча состоялась для поддержки усилий по прекращению конфликта на Украине и призвала к диалогу, несмотря на противодействие оппонентов в Конгрессе и Евросоюзе.

    Также Луна сообщила о планах провести в Вашингтоне конференцию по Украине, на которую пригласит консерваторов и пронационалистических европейских лидеров, ставящих интересы своих стран и мир на первое место.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитриев посетил США. Он провел встречи с представителями администрации США.

    Aston Martin сообщил о рекордных убытках из-за пошлин США

    Tекст: Денис Тельманов

    Уровень убытков британского автоконцерна Aston Martin в третьем квартале существенно превысил ожидания аналитиков на фоне неблагоприятной макроэкономической ситуации.

    Рекордные квартальные убытки Aston Martin связаны с ослаблением спроса и негативным эффектом торговых пошлин США, передает ТАСС.

    Согласно информации Reuters, убытки до налогообложения достигли 106,9 млн фунтов стерлингов, превысив прогнозируемые рынком 99 млн фунтов. Агентство Bloomberg сообщает, что выручка компании за третий квартал упала на 27% в годовом сопоставлении и составила 285,2 млн фунтов.

    «Этот год был отмечен значительными макроэкономическими вызовами, в частности, устойчивым влиянием пошлин США и слабым спросом в Китае», – отметил генеральный директор Aston Martin Адриан Холлмарк.

    Bloomberg также подчеркнул, что продажи автомобилей сократились на 13% за тот же период. Особенно ощутимое снижение пришлось на рынок Британии, где поставки дилерам упали почти на треть. Всего было реализовано два экземпляра люксовых лимитированных моделей.

    Руководство компании объявило о пересмотре стратегии выхода новых моделей и утверждении программы экономии: Aston Martin планирует сократить расходы на 300 млн фунтов в течение ближайших пяти лет. Ожидается, что запуск поставок гибридного суперкара Valhalla в следующем квартале может улучшить ситуацию в случае снятия барьеров для экспорта.

    В публикации также отмечается, что пошлина для ввоза машин Aston Martin в США, введенная нынешней американской администрацией, установлена на уровне 10%, что превышает прежний тариф четырежды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, германская автомобильная промышленность столкнулась с многомиллиардными потерями из-за импортных пошлин на рынке Соединенных Штатов.

    Суммарные убытки крупнейших автопроизводителей мира достигли рекордных значений после пандемии, а лидером потерь стала Toyota.

    ЕС подготовил предложение отменить 10-процентные пошлины для автомобилей из США в обмен на снижение тарифов Соединенных Штатов ниже 20%.

