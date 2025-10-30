России и Монголии друг от друга никуда не деться. А значит, остается только дружить. В свое время на Западе изобрели черную легенду о монголах, а потом ее распространили на русских, объявив нас «наследниками Чингисхана».10 комментариев
Трамп объяснил возобновление ядерных испытаний ответом на действия других стран
Президент США Дональд Трамп объяснил решение возобновить ядерные испытания ответной мерой.
Президент США Дональд Трамп прокомментировал решение о возобновлении ядерных испытаний, подчеркнув, что это стало ответной мерой на аналогичные шаги других государств, передает РИА «Новости».
По словам Трампа, если другие страны проводят подобные испытания, то США тоже должны принять аналогичные меры. Такое заявление он сделал журналистам на борту президентского самолета по пути в Вашингтон.
Трамп также отметил, что не считает, будто объявление о возобновлении испытаний повышает ядерные риски. По его словам, США по-прежнему обеспечены в сфере ядерного вооружения и обладают крупнейшим арсеналом в мире. Президент продолжает выступать за ядерное разоружение, подчеркнув, что хотел бы «видеть денуклеаризацию».
По мнению американского лидера, ответные испытания необходимы для поддержания баланса, поскольку другие страны продолжают проводить свои тесты. Он добавил, что Вашингтон остается привержен принципу безопасности, тем не менее будут действовать симметрично в случае подобных действий других держав.
Ранее президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать ядерные испытания «на равных» с другими странами.
Президент России Владимир Путин заявил о готовности России дать ответ на ядерные испытания других стран.
Россия во вторник провела испытания беспилотного подводного аппарата «Посейдон» с ядерной энергетической установкой.
В воскресенье Путин сообщил о завершении финальных испытаний крылатой ракеты «Буревестник».