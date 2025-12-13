МВД Сирии предупредило коалицию о возможном нападении в Пальмире

Tекст: Вера Басилая

Сирийские силовики предупреждали военных международной коалиции о возможной атаке боевиков в районе Пальмиры, однако эти сведения не были восприняты всерьез, заявил представитель МВД Сирии Нуреддин аль-Баба, передает РИА «Новости».

По его словам, речь шла о повышенной вероятности нападения террористов, которую зафиксировали местные силы внутренней безопасности и довели до американских и других союзных военных, но они не восприняли серьезно предупреждения.

Аль-Баба уточнил, что нападение произошло, когда военные США и Сирии только что завершили совместный патруль и направились в укрепленную штаб-квартиру.

По данным МВД, у входа в штаб-квартиру военнослужащие оказались под ударом боевика, причастного к террористической группировке «Исламское государство*» (запрещенная в России террористическая организация). В результате нападения пострадали двое сирийских военных.

Аль-Баба также прокомментировал сообщения ряда СМИ, подчеркнув, что нападавший не имел отношения к силам внутренней безопасности Сирии. МВД опровергает подобные спекуляции и требует от журналистов корректности в оценках.

Ранее Пентагон заявил, что в центральной части сирийской провинции Хомс в районе города Пальмира в результате нападения погибли двое американских военных и гражданский переводчик.