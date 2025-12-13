Мы говорим «декабристы», подразумеваем – «Пушкин». Конечно же, нет. Эту чушь придумали большевики. На самом деле, между декабризмом и Пушкиным – пропасть.28 комментариев
Трамп пообещал «ответные меры» на гибель американцев в Сирии
Президент США Дональд Трамп заявил в субботу «принять ответные меры» после того, как двое американских военнослужащих и переводчик погибли и еще трое были ранены в результате атаки в Сирии, в которой США обвиняют ИГ, ИГИЛ* (признанную террористической и запрещенную в России группировку «Исламское государство*»).
«Это атака ИГИЛ*», – приводит портал Coastreporter слова президента США журналистам в Белом доме перед отъездом на футбольный матч армия-военно-морской флот в Балтиморе.
Он выразил соболезнования семьям погибших американцев и сказал, что еще трое раненых «чувствуют себя неплохо». Центральное командование вооруженных сил США сообщило, что засаду устроил одиночка из группировки «Исламское государство*». Его ликвидировали.
Нападение на американских военных в Сирии стало первым, в результате которого погибли люди после смены правления Башара Асада год назад.
Официальный представитель главы Пентагона Шон Парнелл заявил, что гражданское лицо, погибшее в результате нападения, было американским переводчиком. Целью нападения были солдаты, участвующие в текущих контртеррористических операциях в регионе. Стрельба произошла недалеко от исторической части Пальмиры, уточнило агентство SANA.
Пострадавшие были доставлены вертолетом в гарнизон Эт-Танф, расположенный недалеко от границы с Ираком и Иорданией.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Пентагон заявил, что в центральной части сирийской провинции Хомс в районе города Пальмира в результате нападения погибли двое американских военных и гражданский переводчик.
Сирийские силовики заранее информировали международную коалицию о риске нападения боевиков в Пальмире, однако предупреждения оказались проигнорированы, заявил представитель МВД Сирии Нуруддин аль-Баба.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ