Главным архитектором проекта сокращения населения Франции был один из видных деятелей революции, председатель Национального конвента Дюбуа-Крансе – его проект предполагал уничтожение от одной до двух третей французов.5 комментариев
Лукашенко помиловал граждан Украины после договоренностей с Трампом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 31 гражданина Украины, сообщила пресс-секретарь лидера страны Наталья Эйсмонт.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 31 гражданина Украины, сообщает ТАСС. Как пояснила Эйсмонт, это решение было принято «в развитие достигнутых договоренностей между президентом США Дональдом Трампом и президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко по просьбе украинской стороны в целях создания условий для урегулирования вооруженного конфликта в сопредельном государстве». По ее словам, освобождение стало жестом доброй воли и было продиктовано принципами гуманизма.
Передача помилованных украинских граждан украинским властям происходит «буквально сейчас, в эти минуты», добавила Эйсмонт. Она также подчеркнула, что Лукашенко выступает за стабилизацию ситуации в регионе, диалог между странами и решение всех спорных вопросов исключительно мирным путем.
По словам пресс-секретаря, переговоры Белоруссии с разными государствами, и прежде всего с США, находятся в активной фазе. Белоруссия, отметила она, открыта для предложений всех заинтересованных сторон.
Помимо этого, Лукашенко принял решение о помиловании двух католических священников – Анджея Юхневича и Генриха Околотовича. Эйсмонт сообщила, что это произошло 20 ноября по просьбе Папы Римского Льва XIV и при участии митрополита Иосифа Станевского. Решение принято как жест доброй воли, исходя из принципов милосердия и гуманизма, с учетом состояния здоровья осужденных и в целях развития отношений Белоруссии со Святым престолом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал католических священников. Лукашенко подписал указ о помиловании 25 осужденных. Лукашенко заявил о нежелании помилованного Статкевича покидать Белоруссию.