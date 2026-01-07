Синоптик предсказал рекордный за 70 лет снегопад в Москве

Синоптик Тишковец сообщил о рекордных за 70 лет снегопадах и метели в Москве

Tекст: Мария Иванова

В ближайшие дни Москву и Центральную Россию ждет сильнейший снегопад за последние 70 лет, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

По его словам, новый год начался спокойно, но в конце недели климат резко изменится, и над регионом разразится мощная снежная буря.

Тишковец отметил, что уже в четверг на Подмосковье придет холодный фронт, а в пятницу, 9 января, Центральную Россию накроет чрезвычайно активный балканский циклон «Фрэнсис». В Москве ожидаются аномальные снегопады – до 33 миллиметров осадков за сутки, что составляет 63% всей январской нормы. Таким образом, будет побит рекорд осадков 1976 года.

Высота снежного покрова в столице может вырасти до 40-45 см, а в Московской области местами появятся сугробы до полуметра. По словам метеоролога, такие показатели близки к рекордным значениям 9 января, которые держались с 1920 и 1956 годов. «То есть подобных сугробов в этот день не было как минимум 70 лет!» – подчеркнул Тишковец.

Метель, снежные заносы и штормовой ветер до 15 м/с значительно осложнят дорожную ситуацию и снизят видимость до нескольких сотен метров. Ожидается резкое падение атмосферного давления до 733 мм рт. ст., а из-за ветра мороз будет ощущаться как минус 19 градусов.

По прогнозу, в субботу снегопады ослабеют, сохранится умеренный мороз, а в воскресенье снова похолодает. В начале следующей недели температура повысится, но затем вернутся двадцатиградусные ночные морозы. Январь, по словам синоптика, подтвердит свою славу самого сурового зимнего месяца.

Ранее в среду в Москве и области объявили желтый уровень опасности из-за сильного снегопада. Между тем в тот же день снегопад парализовал движение на границах Франции, Бельгии и Нидерландов.