Лукашенко заявил о нежелании помилованного Статкевича покидать Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о нежелании оппозиционера Николая Статкевича, который был помилован и освобожден из тюрьмы 11 сентября, покидать страну и оставаться в Литве.
По словам белорусского лидера, Статкевич после освобождения отправился в Литву.
«Туда зашел вроде на нейтральную – или куда – полосу, перешел к литовцам. Ребята спросили: «Ты в Беларусь хочешь? Ты ж в тюрьму [там пойдешь]». Говорит: «Пойду в тюрьму». Хорошо, забрали его. Не бросишь же его. Все-таки наш человек. Гражданин, вернее, наш. Забрали его в Беларусь. Зачем обижать?» – приводит слова Лукашенко Telegram-канал «Пул первого».
При этом белорусский президент отметил, если оппозиционер «хочет быть лидером по сжиганию автомобилей и домов милиции», пускай остается за пределами страны.
«Если он хочет свою старость как-то оформить и по-человечески прожить ее <…> хватит уже, повоевал – это другая история. То есть, и по-человечески надо подходить», – уточнил глава республики.
Ранее, 11 сентября, пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт сообщила о помиловании 52 заключенных, «исходя из принципов гуманизма». В числе помилованных были лидеры и участники экстремистских, террористических организаций, участники массовых беспорядков, представители экстремистских и деструктивных СМИ.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в июне Белоруссия освободила 14 заключенных после визита заместителя спецпосланника президента США Кита Келлога в Минск.
16 сентября Лукашенко подписал указ о помиловании 25 человек, осужденных в том числе за экстремизм.