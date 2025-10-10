Путин заявил о готовности России ответить на ядерные испытания других стран

Путин заявил о готовности России ответить на реальные ядерные испытания других стран

Tекст: Дарья Григоренко

Путин прокомментировал свое выступление на форуме «Валдай», где прозвучала информация, будто одна из стран готовится провести ядерные испытания. Он уточнил: «Я думаю, что на самом деле, если говорить по-честному, определенная гонка-то идет. <…> Но я не говорил, что в США готовятся, я сказал, что в некоторых странах готовятся к испытанию», передает РИА «Новости».

Глава государства добавил, что если некоторые страны действительно решатся на реальные испытания ядерных вооружений, Россия предпримет аналогичные шаги в ответ.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Россия пока не получила от США официальной реакции на предложение Путина продлить на год ограничения, заложенные в ДСНВ. Президент России заявил, что Москва готова после 5 февраля следующего года еще год придерживаться ограничений по ДСНВ.