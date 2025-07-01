Первышов назвал сложной экологическую ситуацию в Тамбовской области

Tекст: Антон Антонов

«По министерству природных ресурсов – ситуация очень сложная, но нашли выход. У нас должен был быть реализован проект по строительству мусороперерабатывающего комплекса, в 2025 году этот проект должен был завершиться», – приводит слова Первышова ТАСС.

Он указал, что «по факту концессионер, который заключил соглашение, не выполнил свои обязательства и даже не приступил к строительству мусороперерабатывающего комплекса». Однако, как сообщил Первышов, уже подготовлен новый план. «Представил его министру, он поддержал», – сказал глава региона.

Также Первышов обозначил успехи Тамбовской области в сельском хозяйстве. По данным главы региона, около 70% произведенной сельхозпродукции экспортируется в Китай и страны ближнего зарубежья. Тамбовская область входит в число лидеров по этому показателю, и власти региона рассчитывают удержать и увеличить долю экспорта. Также в рамках Петербургского международного экономического форума было подписано соглашение по строительству пятого завода по производству сахара из сахарной свеклы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин провел встречу с временно исполняющим обязанности главы Тамбовской области. Президент выразил согласие с инициативой создания свободной экономической зоны в регионе и поддержал планы по ускорению экономического роста области.