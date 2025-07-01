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    Те, кто живет в силовом пространстве России, всегда будут ее побаиваться. Наши отношения с соседями на пространстве бывшего СССР и дальше будут периодически сопровождаться недоразумениями вроде тех, что мы имеем сейчас с Баку.

    9 комментариев
    Андрей Афанасьев Андрей Афанасьев Ход СВО подталкивает освободить мавзолей

    Фильм «Мумия» – это попытка осмыслить сам факт нетипичного способа захоронения Ленина, постройки такого неоднозначного с точки зрения смыслов здания и созданного псевдорелигиозного культа.

    76 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Как добиться того, чтобы тебя отвергли, а потом арестовали

    Кого весь этот пикап успешно соблазняет – так это только закомплексованных, мучительно неуверенных в себе мужчин, которые готовы платить деньги за явно ложное обещание сделать их успешными соблазнителями.

    5 комментариев
    1 июля 2025, 21:38 • Новости дня

    Путин поддержал создание свободной экономической зоны в Тамбове

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин выразил согласие с инициативой создания свободной экономической зоны в регионе, поддержав планы по ускорению экономического роста области.

    Путин поддержал инициативу по созданию свободной экономической зоны в Тамбовской области, передает ТАСС. Об этом он заявил на встрече с временно исполняющим обязанности главы региона Евгением Первышовым.

    Глава государства сказал: «Конечно, поддерживаем», отвечая на предложение о развитии экономики Тамбовской области и создании СЭЗ. Президент отметил важность укрепления экономического потенциала региона.

    Обсуждение касалось перспектив социально-экономического развития Тамбовской области. Первышов обозначил ключевые направления работы, среди которых создание СЭЗ названо одним из приоритетов. Путин подтвердил готовность федеральной поддержки планов региона.

    Ранее временно исполняющий обязанности главы Тамбовской области Евгений Первышов, участвовавший в программе «Время героев», представил доклад президенту России Владимиру Путину в Кремле.

    30 июня 2025, 18:12 • Новости дня
    Путин дал совет, как правильно качать пресс

    Путин рассказал футболистам Херсонской области, как правильно качать пресс

    Путин дал совет, как правильно качать пресс
    @ Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Во время онлайн-совещания по развитию Донбасса и Новороссии президент России Владимир Путин обратил внимание на тренировку футболистов из Херсонской области и дал совет по технике упражнения на пресс.

    Президент России Владимир Путин во время совещания по вопросам развития Донбасса и Новороссии заметил на экране тренировку футболистов из Херсонской области, передает ТАСС.

    Он обратился к директору новой школы в Геническом районе Ильмии Челебиеву с вопросом о происходящем за его спиной в кадре.

    После того как Челебиев подтвердил наличие спортсменов на новой спортплощадке, Путин отметил: «Вот видите, я вижу то, что они делают – пресс подкачивают. Ручки лучше бы за голову закладывать, а не просто так приподниматься». Президент также жестом показал, как именно нужно держать руки при выполнении упражнения.

    Глава государства порекомендовал директору школы передать этот совет футболистам. На это Челебиев пообещал: «Обязательно!»

    Ранее Владимир Путин заявил, что Донбасс и Новороссия должны достигнуть российских стандартов по всем ключевым показателям и по качеству жизни людей к 2030 году.

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    1 июля 2025, 19:30 • Новости дня
    Путин провел телефонный разговор с Макроном
    Путин провел телефонный разговор с Макроном
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном, сообщил Кремль.

    По информации из Telegram-канала Кремля, разговор между лидерами состоялся по инициативе французской стороны. В ходе диалога Путин и Макрон уделили большое внимание ситуации на Ближнем Востоке, особенно на фоне обострения конфликта между Ираном и Израилем, а также в связи с ударами США по иранским ядерным объектам.

    Президенты подчеркнули особую ответственность России и Франции как постоянных членов Совета Безопасности ООН в поддержании мира и безопасности, в том числе в ближневосточном регионе. Лидеры отметили важность уважения законного права Ирана на развитие мирного атома и необходимости продолжения выполнения им своих обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия, включая сотрудничество с МАГАТЭ.

    Стороны подчеркнули, что кризис вокруг иранской ядерной программы, как и другие противоречия в регионе, должны решаться исключительно политико-дипломатическими средствами. Президенты условились поддерживать дальнейшие контакты для возможной координации позиций.

    В ходе обсуждения ситуации на Украине Путин отметил, что конфликт стал прямым следствием политики западных государств, которые долгое время игнорировали интересы безопасности России, создавали на Украине антироссийский плацдарм, потворствовали нарушениям прав русскоязычных жителей, а теперь ведут линию на затягивание боевых действий, осуществляя подпитку киевского режима различными современными вооружениями.

    Говоря о перспективах мирного урегулирования, президент России подтвердил принципиальные подходы к возможным договоренностям, которые должны носить комплексный и долгосрочный характер, предусматривать устранение первопричин украинского кризиса и опираться на новые территориальные реалии. 

    В феврале Макрон заявил, что готов провести переговоры с Путиным, если это будет способствовать урегулированию украинского конфликта. Президенты России и Франции в последний раз общались по телефону в сентябре 2022 года.

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    1 июля 2025, 16:55 • Видео
    Ссора с Азербайджаном. Откуда столько эмоций?

    Посол Азербайджана Рахман Мустафаев, вызванный в МИД РФ в связи с последними событиями, пробыл там около часа. Почему в Баку перешли в режим русофобии и берут заложников из числа российских журналистов?

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    1 июля 2025, 12:13 • Новости дня
    Путин поручил интегрировать госуслуги и банковские сервисы в российский мессенджер

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин поставил задачу правительству поддержать отечественный мессенджер с возможностью доступа к ключевым государственным и банковским сервисам.

    Президент России Владимир Путин поручил правительству при участии Банка России организовать работу по поддержке развития российского мессенджера.

    В перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля, уточняется, что речь идет не только о совершенствовании сервиса обмена мгновенными сообщениями, но и об интеграции в мессенджер востребованных государственных и банковских услуг.

    Путин ждет доклад по этому вопросу до 15 августа. Отдельно президент поручил обеспечить устойчивость и безопасность Рунета для бесперебойной работы отечественного мессенджера, а доклад по этому пункту должен быть представлен до 1 сентября 2025 года. Ответственным за исполнение назначен глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

    Законопроект о создании многофункциональной цифровой платформы обмена данными был принят Госдумой 10 июня. В качестве кандидата на роль такой платформы рассматривается мессенджер Max, разработанный VK. Max развивается как российская альтернатива WeChat, совмещая чаты, звонки, мини-приложения и ботов, и обладает возможностями для интеграции с «Госуслугами».

    Напомним, Путин подписал указ о создании цифрового национального многофункционального сервиса, который объединяет функции мессенджера и сервисов госуслуг.

    Эксперты отмечали, что национальный мессенджер может стать основой для суперсервиса с единой точкой входа во все государственные и коммерческие сервисы.

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    30 июня 2025, 17:02 • Новости дня
    Путин призвал к перезапуску экономики Донбасса и Новороссии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на совещании, посвященном социально-экономическому развитию новых регионов, заявил о необходимости проведения крупного перезапуска экономики Донбасса и Новороссии.

    Путин отметил, что ключевая задача – раскрыть и реализовать потенциал этих территорий, укрепить их финансовую базу и повысить самодостаточность, передает ТАСС.

    «Нам нужно уже на новом этапе в полной мере раскрыть, реализовать этот огромный потенциал, обеспечить мощный перезапуск и развитие экономики наших исторических регионов, укрепить их финансовую базу, повысить самодостаточность», – заявил российский лидер.

    Он добавил, что все необходимые ресурсы и возможности для этого есть, и подчеркнул важность того, чтобы люди видели реальные перемены к лучшему. В этом случае жители будут возвращаться домой, работать, учиться, растить детей и строить планы на будущее.

    Напомним, Путин начал совещание по развитию Донбасса и Новороссии.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как в 2024 году изменилась жизнь в новых регионах России.

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    29 июня 2025, 03:27 • Новости дня
    dikGAZETE объяснила, почему мировой политике важно прислушаться к Путину

    dikGAZETE призвала мировую общественность прислушаться к словам Путина

    dikGAZETE объяснила, почему мировой политике важно прислушаться к Путину
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Турецкая газета напомнила, как Россию и ее лидера Владимира Путина коллективный Запад представлял чудовищами, агрессорами и манипуляторами, однако «никто из тех, кто выдвигал эти обвинения, не остался на политической сцене», отметило издание.

    «Причиной конфликтов на Ближнем Востоке стал не Владимир Путин, а Соединенные Штаты. Кто теперь станет утверждать, что страна, провоцирующая конфликты в Афганистане, Ираке, Сирии, Египте, Палестине и многих других странах, – это не Соединенные Штаты?» – отмечает турецкая dikGAZETE.

    Издание отмечает, что российский президент Путин – хороший аналитик. В этом секрет его политического долголетия, к тому же способность к аналитике была ему присуща до того, как он стал главой российского государства.

    По мнению газеты, эта способность позволяет российскому лидеру видеть наперед и предсказывать развитие событий в любой точке мира.

    «Теперь у Владимира Путина есть прогноз относительно ирано-израильского конфликта; он упомянул, что помимо Украины, ирано-израильский конфликт является конкретными шагами к третьей мировой войне. Впервые Путин решительно высказался о третьей мировой войне. Весь мир должен принять во внимание это предсказание, оказать давление на киевский режим и Израиль, которые спровоцировали конфликт», – сказано в статье.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент Путин на пленарной сессии ПМЭФ заявил, что его действительно тревожит возможность начала третьей мировой войны.Кроме того Владимир Путин во время визита в Минск заявил, что Запад сначала поддержал госпереворот на Украине, а затем

    обвинил Россию в агрессии.


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    1 июля 2025, 19:50 • Новости дня
    Макрон заявил о планах продолжать контакты с Путиным

    Reuters: Макрон заявил о планах продолжать контакты с Путиным

    Tекст: Валерия Городецкая

    Французский лидер Эммануэль Макрон выразил готовность поддерживать диалог с президентом России Владимиром Путиным, пишет Reuters.

    Как сообщает Reuters со ссылкой на Елисейский дворец, президенты договорились координировать подходы и провести новые переговоры в ближайшем будущем для продолжения обсуждений, передает ТАСС.

    В администрации французского лидера уточнили, что Макрон призвал к скорейшему согласованию перемирия на Украине и к старту переговоров о завершении конфликта.

    Напомним, президент России Владимир Путин во вторник провел телефонный разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном. Разговор состоялся по инициативе французской стороны.

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    30 июня 2025, 17:10 • Новости дня
    Путин: Донбасс и Новороссия должны достигнуть стандартов уровня жизни России к 2030 году
    Путин: Донбасс и Новороссия должны достигнуть стандартов уровня жизни России к 2030 году
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Донбасс и Новороссия должны достигнуть российских стандартов по всем ключевым показателям и по качеству жизни людей к 2030 году, заявил президент России Владимир Путин.

    Об этом Путин заявил во время совещания по социально-экономическому развитию новых регионов, передает ТАСС.

    «К 2030 году Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области должны выйти на общероссийский уровень по всем показателям и по качеству жизни людей», – подчеркнул президент.

    Напомним, Путин в понедельник проводит совещание по развитию Донбасса и Новороссии.

    Ранее глава государства заявил, что жители новых регионов России должны ощутить рост уровня жизни.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как в 2024 году изменилась жизнь в новых регионах России.

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    29 июня 2025, 14:47 • Новости дня
    Анонсировано участие Путина в саммите БРИКС по телемосту

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин будет участвовать в пленарном заседании саммита БРИКС по телемосту на следующей неделе, сообщил тележурналист «России 1» Павел Зарубин.

    Помимо этого, у президента в графике запланированы другие международные контакты.

    Зарубин сообщил, что глава государства также проведет совещание по развитию новых регионов России и заседание Совета безопасности. Кроме того, Владимир Путин уделит внимание вопросам работы Агентства стратегических инициатив.

    Объединение БРИКС было создано в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, а в 2011 году к нему присоединилась ЮАР. В начале 2024 года число участников расширилось за счет новых стран.

    Ранее помощник главы государства Юрий Ушаков сообщил, что Путин примет участие в саммите БРИКС через видеосвязь, а российскую делегацию на мероприятии в Бразилии возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.

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    30 июня 2025, 16:54 • Новости дня
    Путин начал совещание по развитию Донбасса и Новороссии

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин начал совещание по вопросам социально-экономического развития Донбасса и Новороссии.

    На встрече ожидается доклад вице-премьера Марата Хуснуллина о ходе реализации мероприятий в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, передает ТАСС.

    В настоящее время на территории Донбасса и Новороссии реализуется масштабная программа социально-экономического развития. В рамках этой программы строятся жилые дома, школы, поликлиники, объекты энергетики, промышленные и аграрные предприятия. Кроме того, здесь реконструируются музеи и библиотеки, а также ведется восстановление исторических мемориалов.

    Программа социально-экономического развития исторических территорий включает порядка 300 мероприятий, в работе задействовано 41 федеральное ведомство, 26 госкомпаний, 82 региона-шефа. По всем направлениям ведётся ритмичная, планомерная работа.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что во время совещания по развитию новых регионов России с участием президента Владимира Путина будут открыты социальные объекты.

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    1 июля 2025, 21:23 • Новости дня
    Макрон после разговора с Путиным позвонил Зеленскому
    Макрон после разговора с Путиным позвонил Зеленскому
    @ Eliot Blondet/ABACAPRESS.COM/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Франции Эммануэль Макрон пообщался с украинским лидером Владимиром Зеленским после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, пишут украинские СМИ.

    Макрон подробно рассказал Зеленскому о содержании своей беседы с Путиным, передает РИА «Новости» со ссылкой на «РБК-Украина».

    Во вторник президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном. Макрон выразил готовность поддерживать диалог с Путиным.

    Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил о поддержке проведения переговоров между президентом России Владимиром Путиным и французским лидером Эммануэлем Макроном.

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    1 июля 2025, 17:07 • Новости дня
    Путин ввел спецсчета типа «Ин» для иностранных инвесторов

    Путин подписал указ о спецсчетах для иностранных инвесторов

    Tекст: Евгения Караваева

    Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных гарантиях прав иностранных инвесторов.

    Указ «О дополнительных гарантиях прав иностранных инвесторов», подписанный 1 июля 2025 года, вводит новый тип спецсчетов типа «Ин» для иностранных инвесторов, передает ТАСС.

    Эти счета предназначены для покупки ценных бумаг российских компаний. Иностранные инвестиции будут осуществляться за счет денежных средств, зачисленных на счета типа «Ин» со счетов в иностранных банках. Инвесторы, открывшие счет типа «Ин», не должны открывать спецсчета типа «С». Снятие наличных денег со счетов типа «Ин» запрещено.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Петербургском международном экономическом форуме был анонсирован запуск нового фонда для поддержки эффективных проектов двойного назначения в России.

    Президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ подчеркнул, что в стране отсутствуют значимые барьеры для вложений иностранных инвесторов.

    Ранее министр экономического развития Максим Решетников отметил, что возвращение западных компаний на российский рынок может привести к стабилизации цен и усилить конкуренцию.

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    30 июня 2025, 17:25 • Новости дня
    Путин: В Донбассе и Новороссии построено почти 23 тыс. объектов

    Путин: В Донбассе и Новороссии построено или отреставрировано почти 23 тыс. объектов

    Путин: В Донбассе и Новороссии построено почти 23 тыс. объектов
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Около 23 тыс. объектов, среди которых жилые дома, школы, больницы и объекты коммунальной инфраструктуры, были восстановлены или построены на территории Донбасса и Новороссии с 2022 года, сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам социально-экономического развития региона.

    Путин отметил: «За период с 2022 года восстановлено и построено почти 23 тыс. различных объектов, порядка 22,8 тыс. Это жилые дома, школы, больницы, поликлиники, коммунальная и электросетевая инфраструктура». Президент также сообщил, что в Донбассе и Новороссии отремонтировано более 5,4 тыс. километров автодорог, передает ТАСС.

    Глава государства подчеркнул, что в их числе участки трассы «Новороссия», которая связала Крым с остальной страной по сухопутному коридору. Эта дорога также стала частью маршрута «Азовское кольцо» – современной трассы вокруг Азовского моря, которое теперь является внутренним морем России, уточнил он.

    Напомним, в понедельник Путин начал совещание по вопросам социально-экономического развития Донбасса и Новороссии. Президент России заявил о необходимости проведения крупного перезапуска экономики Донбасса и Новороссии.

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    30 июня 2025, 17:32 • Новости дня
    Хуснуллин: В Донбассе и Новороссии восстановили 20 млн квадратных метров жилья

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Свыше 6,5 тыс. многоэтажных домов восстановили в регионах Донбасса и Новороссии с 2022 года, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании с президентом Владимиром Путиным.

    Восстановлено 6 тыс. 560 домов, это более 20 млн квадратных метров жилья, сказал Хуснуллин, передает ТАСС.

    Он добавил, что это, прежде всего, пострадавшее жилье.

    В понедельник президент начал совещание по вопросам социально-экономического развития Донбасса и Новороссии.

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    30 июня 2025, 17:18 • Новости дня
    Путин призвал увеличить темпы строительства жилья в Донбассе и Новороссии

    Путин заявил о необходимости наращивания строительства жилья в Донбассе и Новороссии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин отметил, что обеспечение жильем жителей Донбасса и Новороссии должно стать одной из ключевых задач для властей.

    Владимир Путин во время совещания по социально-экономическому развитию Донбасса и Новороссии подчеркнул важность увеличения объемов жилищного строительства в этих регионах, сообщает ТАСС. Президент отметил, что обеспечение граждан жильем является важнейшим приоритетом для российских властей.

    Глава государства заявил: «Важнейший приоритет – обеспечение граждан жильем. Обращаю внимание: необходимо наращивать объем жилищного строительства, а для этого – активнее формировать банк земельных участков, создавать привлекательные режимы для работы застройщиков, учитывать их готовность трудиться в сложных условиях».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти реализуют масштабную программу создания новых спортивных комплексов и капитального ремонта старых объектов в регионах Донбасса и Новороссии.

    К Дню России в Донбассе и Новороссии открыли новые спортивные объекты.

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    1 июля 2025, 12:22 • Новости дня
    Кремль анонсировал переговоры Путина и Жапарова в Москве

    Кремль: Путин и Жапаров обсудят развитие сотрудничества России и Киргизии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В столице России 2 июля пройдут переговоры президентов России и Киргизии Владимира Путина и Садыра Жапарова, где особое внимание уделят укреплению стратегического партнёрства между странами.

    Переговоры Владимира Путина и президента Киргизии Садыра Жапарова состоятся в Москве 2 июля, сообщает Telegram-канал Кремля. Садыра Жапарова ожидают с рабочим визитом в Россию.

    В рамках встречи планируется обсудить актуальные вопросы дальнейшего развития стратегического партнерства и союзничества между двумя странами. Темой разговора станут перспективы сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

    Особое внимание будет уделено укреплению отношений между Россией и Киргизией, а также реализации совместных проектов в различных сферах.

    Ранее Путин провел встречу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым на полях саммита Евразийского экономического союза в Минске.

    Также Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провели беседу перед началом заседания Высшего Евразийского экономического совета.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

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      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

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      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

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      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

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    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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