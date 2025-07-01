Те, кто живет в силовом пространстве России, всегда будут ее побаиваться. Наши отношения с соседями на пространстве бывшего СССР и дальше будут периодически сопровождаться недоразумениями вроде тех, что мы имеем сейчас с Баку.9 комментариев
Путин поддержал создание свободной экономической зоны в Тамбове
Президент России Владимир Путин выразил согласие с инициативой создания свободной экономической зоны в регионе, поддержав планы по ускорению экономического роста области.
Путин поддержал инициативу по созданию свободной экономической зоны в Тамбовской области, передает ТАСС. Об этом он заявил на встрече с временно исполняющим обязанности главы региона Евгением Первышовым.
Глава государства сказал: «Конечно, поддерживаем», отвечая на предложение о развитии экономики Тамбовской области и создании СЭЗ. Президент отметил важность укрепления экономического потенциала региона.
Обсуждение касалось перспектив социально-экономического развития Тамбовской области. Первышов обозначил ключевые направления работы, среди которых создание СЭЗ названо одним из приоритетов. Путин подтвердил готовность федеральной поддержки планов региона.
Ранее временно исполняющий обязанности главы Тамбовской области Евгений Первышов, участвовавший в программе «Время героев», представил доклад президенту России Владимиру Путину в Кремле.