Те, кто живет в силовом пространстве России, всегда будут ее побаиваться. Наши отношения с соседями на пространстве бывшего СССР и дальше будут периодически сопровождаться недоразумениями вроде тех, что мы имеем сейчас с Баку.7 комментариев
Путин провел встречу с врио главы Тамбовской области
Временно исполняющий обязанности главы Тамбовской области Евгений Первышов, участвовавший в программе «Время героев», представил доклад президенту России Владимиру Путину в Кремле.
Путин провел рабочую встречу с временно исполняющим обязанности главы Тамбовской области Евгением Первышовым, передает ТАСС. Глава государства заслушал доклад о текущей ситуации в регионе и перспективах его развития.
Первышов стал одним из первых выпускников программы «Время героев», созданной для участников специальной военной операции, занявших руководящие посты. Летом 2024 года президент пообещал ему новое назначение во время встречи с выпускниками этой программы.
После получения предложения от главы государства Первышов занял пост врио главы Тамбовской области. Ранее он работал мэром Краснодара и был депутатом Госдумы, участвовал в специальной военной операции на Украине, награжден орденом Мужества.