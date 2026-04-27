Путин поручил проводить регулярный мониторинг кадрового рынка
Президент Владимир Путин поручил правительству проводить регулярный мониторинг ситуации в кадровой сфере.
Российский лидер утвердил перечень поручений по итогам мартовского съезда Союза промышленников и предпринимателей, сообщается на сайте Кремля.
Документ предписывает кабинету министров совместно с региональными властями отслеживать изменения в сфере занятости.
«Правительству при участии исполнительных органов субъектов России и администрации президента обеспечить проведение регулярного мониторинга снижения дефицита кадров, высвобождения работников организаций и перемещения трудовых ресурсов в сферы их наиболее эффективного использования», – говорится в тексте поручения.
Ожидается, что подобные меры помогут оптимизировать отраслевую структуру занятости и повысить производительность труда на фоне изменений в экономике.
Первый доклад необходимо представить до первого августа 2026 года. В дальнейшем отчеты будут готовиться ежеквартально, ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.
Президент Владимир Путин назвал кадровые вопросы фундаментальными для развития страны.