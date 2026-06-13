Еще никто и никогда в истории не мог остановить Россию, поставившую перед собой сверхцель. А она у нас есть.3 комментария
Дмитриев заявил об истинности данных России о биолабораториях США
США в День России подтвердили истинность слов Москвы о том, что на Украине и в других странах у США есть биолаборатории, отметил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
«Россия всегда говорила правду о биолабораториях, в то время как глубинное государство и традиционные СМИ это отрицали. Вот один из множества примеров того, как правда России затуманивается мощной и хорошо финансируемой машиной ложных нарративов», – написал он в соцсети Х.
Еще один постом на тему Дмитриев указал, как символично, что истинность российских данных об американских биолабораториях на Украине, подтверждена в День России 12 июня.
«Правда России об обамовско-байденовских биолабораториях на Украине, которые подвергли опасности весь мир – ранее отрицавшаяся глубинным государством и традиционными СМИ – получает подтверждение в День России», – отметил он.
В этой же связи Дмитриев обратился к сыну Джо Байдена Хантеру, который в соцсети поделился сильными чувствами к отцу, который бросил политическую карьеру ради него.
«Дорогой Хантер, признаться и рассказать свою историю выздоровления – трогательное решение. Но еще большее облегчение вы ощутите, когда расскажете о коррупции семьи Байденов на Украине, биолабораториях, нарушениях Burisma и «10% для большого парня». Пожалуйста, сделайте это. X и мир ждут», – написал глава РФПИ в Х.
Дмитриев так отреагировал на реплику Хантера Байдена, который похвастался в соцсети своим прекрасным отцом, который так сильно его любит.
«Он предпочел меня своему политическому наследию», – написал в соцсети Байден младший.
Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство США намеренно утаивало факт многолетнего финансирования более 120 зарубежных биологических объектов. СК России получил доказательства создания смертоносных патогенов в украинских лабораториях при поддержке Пентагона. Нацразведка США сообщила, что на Украине хранятся сибирская язва, Эбола и чума.