Bloomberg: Китай предупредил о риске ядерной конфронтации из-за США

Tекст: Дмитрий Зубарев

Белая книга о контроле над вооружениями, опубликованная в четверг Информационным ведомством Госсовета КНР, осудила наращивание ядерных арсеналов и корректировку ядерных стратегий некоторыми государствами, передает Bloomberg.

В документе указывается, что «определенные страны продолжают корректировать свои ядерные политики, упорно сохраняя крупные ядерные арсеналы, укрепляя сдерживание и боевые возможности, что повышает риск глобального ядерного конфликта».

Публикация документа последовала за заявлением президента США Дональда Трампа о намерении возобновить испытания ядерного оружия для «сохранения паритета с противниками».

В Белой книге китайская сторона отмечает, что будет придерживаться «чрезвычайно сдержанного» подхода в вопросах развития ядерного оружия и не намерена вступать в гонку вооружений. При этом Пекин планирует наращивать способности стратегического сдерживания в ближайшие пять лет и продолжает испытания межконтинентальных баллистических и гиперзвуковых ракет.

В тексте также критикуются планы создания новых систем противоракетной обороны, включая инициированный Трампом проект «Золотой купол», который, по мнению китайских экспертов, технически крайне сложно осуществить.

Вашингтон и Сеул ведут закрытые переговоры о совместном строительстве атомных подводных лодок для обеих стран, что, по мнению Вашингтона, может стать ответом на модернизацию китайского флота.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США возвратились к практике ядерных испытаний, наблюдавшейся во времена холодной войны.

Дональд Трамп подтвердил свои намерения инициировать новые ядерные испытания.

Между тем Дмитрий Песков заявил, что Россия и Китай подобных испытаний не проводят.