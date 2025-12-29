Politico: Трамп испытывает трудности в завоевании правых Европы

Tекст: Алексей Дегтярёв

В Британии только 50% сторонников партии Reform сообщили о положительном отношении к Трампу. Во Франции и Германии лишь треть симпатизирующих правым выражают ему поддержку, пишет Politico со ссылкой на результаты исследования.

В большинстве стран, включая Францию, Германию и Канаду, две трети участников опроса высказали негативное мнение о президенте США. Даже среди избирателей националистических партий их отношение к Трампу оказалось сдержанным: например, во Франции среди сторонников National Rally больше недовольных (38%), чем поддерживающих (30%). В Германии 34% сторонников «Альтернативы для Германии» думают о нем положительно, 33% негативно.

Партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен пытается расширить электорат перед ключевыми выборами 2027 года, однако ее руководство отвергло попытки Белого дома поддержать европейских правых. Лидер партии Жордан Барделла заявил, что он против «вассалитета» по отношению к «старшему брату» Трампу, а французский политик Тьерри Мариани отметил, что риторика Трампа заставляет Францию чувствовать себя колонией.

Еще одним показателем стала реакция на торговые тарифы США: 60% сторонников опроса сочли их вредными для Франции, а почти половина выступила за ответные меры. Аналогичная тенденция прослеживается среди германских и британских респондентов, хотя сторонники правых популистов чаще готовы мириться с ограничениями либо не стремятся к симметричным тарифам.

Опрос прошел с 5 по 9 декабря, в нем приняло участие 10 тыс. 510 взрослых из США, Канады, Британии, Франции и Германии. Компания Public First заявляет о гарантированном корректном распределении выборки по возрасту, полу и географии.

Стоит отметить, что данные первого международного опроса, проведенного лондонской компанией Public First для Politico, показали, что возвращение Дональда Трампа на пост президента США оказалось для избирателей Германии, Франции и Британии важнее, чем победа их собственных лидеров.