Tекст: Дарья Григоренко

Акция прошла днем в воскресенье на площади Дам, где протестующие держали плакаты с надписями «Нет оружию ради мира!», «Нет войне с Россией!» и «Прекратите помогать Украине и Израилю!». Также участники использовали белые и голубые флаги как символы мира, передает РИА «Новости».

На акции присутствовали представители организации «Платформа за мир и солидарность», а также журналист, политолог и основатель медиаресурса Alternatief Аб Гителинк, бывший профессор Кейс ван дер Пейл и представитель Ассоциации антифашистов Нидерландов Шурд де Гроот. Некоторые демонстранты принесли флаги Палестины, выражая поддержку жителям Газы и осуждение действий Израиля.

Гителинк заявил: «НАТО и Запад должны деэскалировать конфликт, а не обострять. Нам следует искать диалог между Россией и европейцами, а не действовать путем санкций или угроз». Он также подверг критике пять ведущих европейских политиков – Марка Рютте, Урсулу фон дер Ляйен, Эммануэля Макрона, Кира Стармера и Фридриха Мерца, обвинив их в эскалации ситуации.

По мнению Гителинка, в нынешней ситуации необходима помощь президента США Дональда Трампа, который, как считает политолог, смог бы наладить диалог между Европейским союзом и Россией и поспособствовать заключению мирного соглашения.

Ранее министерство обороны Нидерландов заявило о переносе финансирования военной помощи Киеву с 2026 года на нынешний для ускорения поставок.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Нидерланды передали на Украину 25 гусеничных бронемашин YPR для транспортировки раненых. Нидерланды предоставили Киеву военную помощь, включающую артиллерийские снаряды калибра 155 мм на сумму более 1 млрд евро, а общая сумма помощи достигла почти 6 млрд евро.