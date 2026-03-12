Брата блогера осудили за стрельбу в московском ресторане

Tекст: Алексей Дегтярёв

Машурян устроил стрельбу из автоматического оружия в заведении на улице Веневской, пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».

«За покушение на убийство и хулиганство с применением оружия мужчина приговорен к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима», – заявили в прокуратуре.

Житель столицы признан виновным по нескольким тяжким статьям уголовного кодекса.

Следствие установило, что 11 сентября 2024 года Машурян закурил в зале, после чего охранник призвал его к порядку. В ходе ссоры с менеджером посетитель покинул клуб, но вернулся с оружием и сделал не менее восьми выстрелов.

Он открыл огонь в сторону дверей, где находились сотрудники и гости заведения. Сам фигурант дела объяснял свой поступок намерением просто припугнуть обидчиков, однако суд вынес обвинительный приговор.

Напомним, сотрудники полиции задержали мужчину за стрельбу возле ночного заведения на Веневской улице. Следственный комитет предъявил Машуряну обвинение в покушении на убийство. Правоохранительные органы назвали причиной конфликта запрет на курение в баре.