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    Отрицание Ялты 2.0 было бы абсолютно правильным и верным – если бы не одно большое но. У США уже нет выбора – им рано или поздно придется принять эту новую систему и садиться за стол переговоров с другими великими державами.

    2 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Честность приближает победу и справедливость

    Честность – не только первый и самый элементарный шаг на пути к справедливости, но и необходимое требование нашей победы. Мы готовы простить многое, но только не вранье. Но прежде всего надо самим перестать врать. В том числе себе.

    8 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов 11 сентября – важнейший по последствиям день XXI века

    «Несокрушимая свобода» положила конец романтическому глобализму с надеждой на единые правила, уважение к правам человека и малых стран, «невиданную личную свободу» и «свободу информации». Свобода проиграла «безопасности», а безопасность трансформировалась в контроль и принуждение.

    3 комментария
    12 сентября 2024, 14:36 • Новости дня

    Названа причина устроенной братом блогерши стрельбы у московского бара

    Брат блогерши Евы Пилоян Артур Машурян устроил стрельбу у бара в Москве из-за запрета на курение

    Tекст: Валерия Городецкая

    Запрет на курение стал причиной стрельбы у бара на юго-западе Москвы, которую устроил брат блогерши Евы Пилоян Артур Машурян.

    «По предварительным данным, Артуру Машуряну запретили курить в заведении, а также ругаться матом и вести себя неприлично. В результате он открыл стрельбу», – сообщили в правоохранительных органах, передает РИА «Новости».

    Источник агентства отметил, что задержанный не связан с блогерством, он является братом блогерши Евы Пилоян.

    Ранее Машуряну предъявили обвинение в покушении на убийство.

    11 сентября 2024, 15:21 • Новости дня
    При попытке захвата буровой вышки РФ в Черном море уничтожены восемь катеров ВСУ

    Минобороны: Сорвана попытка ВСУ захватить российскую буровую вышку в Черном море

    При попытке захвата буровой вышки РФ в Черном море уничтожены восемь катеров ВСУ
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли восемь катеров и до 80 военнослужащих в результате безуспешной попытки захватить российскую буровую вышку в Черном море, сообщило Минобороны.

    По информации ведомства, Главное управление разведки Минобороны Украины организовало операцию по захвату российской буровой вышки, передает ТАСС. Для выполнения этой задачи был направлен морской десант, состоящий из 14 американских катеров Willard Sea Force с украинскими военнослужащими сил специальных операций.

    Силами Черноморского флота операция была сорвана. В результате были потоплены восемь морских катеров и уничтожено до 80 украинских военнослужащих.

    «Еще шесть украинских катеров ретировались, даже не сделав попыток забрать остававшихся в воде раненых украинских военнослужащих», – сообщило Минобороны.

    Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил о подготовке Украиной нападения с Черного моря.

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    11 сентября 2024, 15:48 • Новости дня
    Захарова: За ударом по Раменскому стоят США и Британия

    Представитель МИД Мария Захарова обвинила США и Великобританию в причастности к атаке на Раменское

    Tекст: Денис Тельманов

    США и Великобритания стоят за атакой на Раменское, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    «Мы прекрасно понимаем, что киевский режим – это всего лишь инструмент, что за ним, его руками водят, безусловно, Вашингтон и Лондон», – сказала она, передает ТАСС.

    Напомним, в ночь на вторник беспилотник атаковал городской округ Раменское в Подмосковье.

    В результате атаки пострадали несколько человек. 25-летнего мужчину с черепно-мозговой травмой доставили вертолетом в НИИ скорой помощи им. Склифосовского. Еще четверо пострадавших были госпитализированы с ожогами и отравлением продуктами горения.

    Всего в ночь на вторник над Московской областью было сбито 20 беспилотников.

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    11 сентября 2024, 20:56 • Видео
    Камала Харрис наконец-то себя показала

    Первые и, вероятно, последние дебаты между Дональдом Трампом и Камалой Харрис не завершились так, как рассчитывали сторонники Трампа – полным разгромом «глупой Камалы». Итог более чем неожиданный: несмотря на колоссальную разницу между ними, Харрис, как оказалось, во многом похожа на Трампа – у них одинаковые недостатки.

    Коментарии (0)
    11 сентября 2024, 15:42 • Новости дня
    Минобороны назвало «медийной операцией» Киева попытку ВСУ захватить буровую вышку
    Минобороны назвало «медийной операцией» Киева попытку ВСУ захватить буровую вышку
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Попытка захвата российской буровой вышки в Черном море является медийной операцией киевского режима, приуроченной к приезду высоких представителей США и Европы, заявило Минобороны.

    Эта операция «захлебнулась в крови» и унесла жизни «многих десятков украинских военнослужащих», подчеркнули в российском оборонном ведомстве, передает ТАСС.

    Напомним, Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли восемь катеров и до 80 военнослужащих в результате безуспешной попытки захватить российскую буровую вышку в Черном море.

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    11 сентября 2024, 21:57 • Новости дня
    Караганов призвал к ответным ударам по странам Запада в случае ударов Украины по России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ответом на возможные украинские удары вглубь России должны быть удары по объектам на территории западных стран, заявил почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике, научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики, политолог Сергей Караганов.

    «Если дрон опять прилетит по Кремлю, то почему бы для начала не нанести обычный ракетный удар по Рейхстагу? Пусть горит», – приводит «Коммерсант» слова Караганова. Он подчеркнул, что первые ответы России не должны быть ядерными.

    По мнению Караганова, первыми целями, по которым нужно нанести удар в случае атаки со стороны Украины, должны стать объекты в странах НАТО, играющих значимую роль в снабжении Киева, а «если это их не остановит, тогда идти дальше».

    Он также призвал дополнить ядерную доктрину России понятием «ядерная эскалация». Это предварительные шаги, которые должны убедить страны Запада, что Россия готова применить ядерное оружие, пояснил Караганов.

    В среду госсекретарь США Энтони Блинкен в Киеве обсудил вопрос об ударах дальнобойным оружием вглубь России.

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    11 сентября 2024, 18:33 • Новости дня
    Вице-премьер Сербии решил посетить саммит БРИКС в Казани

    Вице-премьер Сербии Вулин решил посетить саммит БРИКС в Казани

    Вице-премьер Сербии решил посетить саммит БРИКС в Казани
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сербский вице-премьер Александр Вулин намерен посетить саммит БРИКС, который состоится с 22 по 24 октября в Казани.

    Об этом сам Вулин сообщил РИА «Новости». «Я приеду», – заявил он.

    В сентябре президент России Владимир Путин пригласил своего сербского коллегу Александра Вучича, с которым не общался почти три года, на саммит БРИКС в Казани. «Передайте привет президенту Вучичу. Мы ждем его на мероприятиях в рамках встречи лидеров БРИКС в Казани», – сказал глава Российского государства вице-премьеру Сербии Александру Вулину, с которым провел встречу на полях Восточного экономического форума.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Вучичу будет сложно отказаться от предложения, которое принимать он пока не хочет.

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    11 сентября 2024, 14:58 • Новости дня
    МИД сообщил о новых фактах нарушения границы западными журналистами

    Tекст: Валерия Городецкая

    В России зафиксированы новые случаи нарушения границы страны представителями западных СМИ, сообщило Министерство иностранных дел.

    Правоохранительные органы выясняют, каким образом иностранные журналисты проникают на российскую территорию, добавили во внешнеполитическом ведомстве, передает РИА «Новости».

    Ранее австралийские и британские журналисты незаконно посетили Курскую область. МИД пообещал ответ на незаконное проникновение журналистов в Россию.

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    11 сентября 2024, 21:54 • Новости дня
    Кравцов высказался за запрет сайтов с готовыми домашними заданиями

    Глава Минпросвещения Кравцов высказался за запрет сайтов с готовыми домашними заданиями

    Кравцов высказался за запрет сайтов с готовыми домашними заданиями
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сайты с готовыми домашними заданиями (ГДЗ) являются «в определенной степени преступлением», их необходимо запретить, считает глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

    Такое мнение министр высказал на XI Общероссийском родительском собрании, передает «Учительская газета». По словам Кравцова, создатели сайтов с ГДЗ «зарабатывают огромные деньги», а подобные ресурсы являются «одними из самых популярных в интернете».

    Он также сообщил, что в этом году на изучение математики, информатики, физики, химии и биологии на углубленном уровне в учебном плане заложено самое большое количество часов за всю историю школьного образования начиная с 1956 года.

    Кроме того, Кравцов рассказал о работе Минпросвещения над снижением разницы в зарплатах учителей в регионах России и напомнил, что с 1 марта следующего года вступит в силу закон, снижающий документационную нагрузку на образовательные организации и преподавателей.

    В феврале президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил назначить доплаты педагогам-воспитателям и классным учителям.

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    11 сентября 2024, 20:37 • Новости дня
    Позицию Киева об ударах дальнобойным оружием вглубь РФ Блинкен доложит Байдену

    Блинкен в Киеве обсудил вопрос об ударах дальнобойным оружием вглубь России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский президент Джо Байден будет проинформирован о результатах обсуждения вопроса о разрешении Киеву наносить удары вглубь России дальнобойными ракетами, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

    На пресс-конференции в Киеве Блинкен заявил, что обсудил эту тему с коллегами из Британии и с Украины и намерен доложить о результатах Байдену, передает РИА «Новости». «Мы обсудили обстрелы дальнобойным оружием, а также ряд других вопросов, и, как я сказал вначале, я собираюсь продолжить эту дискуссию в Вашингтоне, чтобы доложить президенту о том, что я услышал», – сказал он.

    В среду госсекретарь США Блинкен и глава МИД Британии Лэмми прибыли в Киев. В украинскую столицу также прибыли президент Литвы Гитанас Науседа, премьер-министр Латвии Эвика Силиня, спикер Сената Чехии Милош Выстрчил, а также спикер парламента Молдавии Игорь Гросу.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Запад, вероятнее всего, уже принял решение разрешить Киеву бить по территории России дальнобойными ракетами, в СМИ идет формализация этого решения.

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    11 сентября 2024, 20:12 • Новости дня
    СК завел дело на грузинского наемника Гамсахурдию за преступления в Курской области

    СК подозревает грузинского наемника Гамсахурдию в убийствах, терроризме и других тяжких преступлениях в Курской области

    СК завел дело на грузинского наемника Гамсахурдию за преступления в Курской области
    @ кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении грузинского наемника Ладо Гамсахурдии. Об этом сообщает ГВСУ СК РФ.

    «Главным военным следственным управлением в отношении грузинского наемника Ладо Гамсахурдии возбуждено уголовное дело», – говорится в сообщении ведомства, которое приводит РИА «Новости»

    По версии следствия, Гамсахурдия воевал на стороне ВСУ, вербовал наемников, а также участвовал в преступлениях против мирных жителей Курской области.

    Ранее другого грузинского наемника Мамуку Гацарелия осудили в ДНР за убийство троих военнослужащих Вооруженных сил России.

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    11 сентября 2024, 20:21 • Новости дня
    Глава Минприроды сообщил об исчерпании легкодоступных месторождений в России

    Глава Минприроды Козлов сообщил об исчерпании крупных и легкодоступных месторождений в России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Крупные и легкодоступные месторождения полезных ископаемых в России практически исчерпаны, сообщил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

    По словам Козлова, геологи вынуждены работать во все более труднодоступных районах на Дальнем Востоке и в Сибири, а также продвигаться глубже в Арктическом регионе, передает ТАСС.

    При этом потенциал для новых открытий есть, подчеркнул министр. Он отметил, что на Дальнем Востоке и в Сибири изучено лишь 35% и 45% территорий соответственно. Дефицит геологического поиска может вызвать снижение добычи основных видов сырья, добавил Козлов. Он также подчеркнул, что почти все рентабельные запасы в России уже находятся под лицензиями.

    Кроме того, глава Минприроды указал на необходимости снизить зависимость от импорта сырья. По его словам, Россия импортирует 17 видов сырья, хотя запасы десяти из них имеются внутри страны. Он признал развивать технологии переработки сырья, а также создавать необходимую инфраструктуру в районах новых месторождений.

    Козлов также назвал ряд полезных ископаемых, запасы которых в России ограничены и требуют срочного наращивания геологоразведки. Среди них уран, хром, марганец, титан, плавиковый шпат, вольфрам и алюминий.

    Ранее советник руководителя Роснедр Дмитрий Олейник сообщил, что разработка Больше-Токмакского месторождения марганцевых руд в Запорожской области, по предварительным оценкам, позволит России полностью обеспечить себя этим стратегически важным сырьем.

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    11 сентября 2024, 19:04 • Новости дня
    Глава СПЧ выступил за прохождение службы в армии всех мужчин независимо от здоровья

    Tекст: Валерия Городецкая

    России необходимо вернуться к всеобщему призыву, чтобы каждый молодой человек независимо от состояния здоровья пошел через армию, заявил председатель Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

    «Считаю, необходимо увеличивать армию и вернуться к всеобщему призыву. У нас только треть или четверть молодых людей проходит через армию. Не поймите меня неправильно: я вовсе не призываю устроить мобилизацию и отправить всех на фронт. Но каждый молодой человек независимо от здоровья (пусть на кухне служит или писарем) должен пройти через армию», – сказал Фадеев, выступая с докладом на юридическом форуме в Белгородском госуниверситете, его слова приводятся в Telegram-канале СПЧ.

    Он также вспомнил, что осенью 2022 года, когда была объявлена частичная мобилизация, часть молодежи побежала за границу. «Прямо на самокатиках и в шортиках побежали на границу с Грузией, с Казахстаном. Многие из этих молодых людей закончили самые видные университеты, столичные университеты. Считается, что они получили хорошее образование. Но образование - это не только знания по профессии, это гораздо шире. Эти ребята не получили достойного образования, поскольку не понимают, как устроен мир и жизнь в этом мире», – подчеркнул Фадеев.

    Ранее Фадеев предложил не вносить иностранных наемников ВСУ в списки на обмен.

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    11 сентября 2024, 17:15 • Новости дня
    Блогера Машуряна задержали за стрельбу из автомата Калашникова в Москве

    Блогера Машуряна задержали за стрельбу из автомата Калашникова возле бара в Москве

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сотрудники полиции задержали мужчину, который устроил стрельбу возле одного из ночных увеселительных заведений на Веневской улице на юго-западе Москвы после конфликта с охранником, стрелявший задержан, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

    Как говорится в сообщении, в ресторане на Веневской улице между посетителем и охранником произошел конфликт, в результате которого гость, 34-летний москвич, несколько раз выстрелил в направлении входа из огнестрельного оружия, передает ТАСС.

    Прибывшие полицейские задержали мужчину, изъяли оружие. По данному факту проводится проверка, ее ход и результаты находятся на контроле в Зюзинской межрайонной прокуратуре.

    В правоохранительных органах уточнили, что задержанным оказался блогер Артур Машурян, стрелявший из автомата Калашникова (АК-74).

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    12 сентября 2024, 11:54 • Новости дня
    Член СПЧ Кабанов: Фиктивные браки являются способом легализации радикалов
    Член СПЧ Кабанов: Фиктивные браки являются способом легализации радикалов
    @ Александр Авилов/Агентство «Москва»

    Tекст: Олег Исайченко

    Инициатива Госдумы с предупреждением заключения фиктивных браков для получения гражданства станет эффективной при двух условиях. Во-первых, время нахождения в браке надо увеличить до пяти лет, а во-вторых, миграционным подразделениям необходимо вернуть функцию оперативно-розыскной деятельности, сказал газете ВЗГЛЯД член СПЧ Кирилл Кабанов.

    «Фиктивные браки во всем мире, в том числе и в России, во многом являются механизмом легализации радикалов», – отметил Кирилл Кабанов, член СПЧ, председатель Национального антикоррупционного комитета. Он напомнил, что с инициативой увеличить время нахождения в браке для получения гражданства ранее выступали как в СПЧ, так и в российских регионах, в том числе в Калужской области и Калининграде. 

    «Сейчас этот вопрос был поднят в Госдуме на фоне ужесточения миграционного законодательства. На мой взгляд, идея правильная, и ее нужно поддерживать», – добавил собеседник. Впрочем, по мнению правозащитника, мера станет действительно эффективной лишь при нескольких условиях.

    «Во-первых, время нахождения в браке для получения гражданства нужно увеличить до пяти лет, – считает Кабанов. – За это время супруги доказывают, что они ведут общее хозяйство, сформировали семью и родили детей». Во-вторых, полагает он, миграционным подразделениям необходимо вернуть функцию оперативно-розыскной деятельности.

    «Один из ключевых вопросов – кто будет проверять, является ли брак настоящим или формальным? Главное управление по вопросам миграции важно перевести из области оказания услуг в систему государственной безопасности», – акцентировал член СПЧ. Как считает правозащитник, эти меры позволят пресечь проникновение в страну преступников.

    «Люди, которые пытаются получить гражданство незаконным путем, как правило, уже имеют судимость. Для заключения фиктивного брака требуются деньги, и порой немалые. На такое идут не обычные трудяги, а те, кто связан с криминалом, или радикалы, которых сегодня не принимают в странах Средней Азии», – пояснил спикер.

    Кабанов также обратил внимание, что параллельно в Госдуме обсуждают вопрос об ограничении возможности мигрантам привозить в страну свои семьи. Сейчас, по словам правозащитника, особо ценные специалисты приезжают в Россию с членами семьи, а расходы на их содержание на себя берет бизнес, который пригласил их к себе. «Иная картина с другими мигрантами. Зачастую они работают «в черную», но при этом вместе с членами семьи претендуют на социальные блага», – уточнил спикер.

    «Возникает вопрос – что ценного в экономике производят трудовые мигранты? Да, они строят миллионы квадратных метров жилья, но в этом секторе задействованы всего 13%. Разве можно считать доставку и такси-сервисы флагманами экономики?» – рассуждает правозащитник.

    «Вместе с тем мы получаем дополнительные угрозы в виде терроризма и радикализма, расходы на безопасность, в отдельных случаях формируются этнические анклавы. Этим и вызваны инициативы, которые сейчас обсуждает Госдума», – заключил Кабанов.

    В Госдуме рассматривают возможность увеличить срок брака, необходимый для получения разрешения на временное проживание (РВП) в России. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

    По его словам, сейчас обсуждается возможность увеличения срока с одного года до двух лет. «Мы будем этот вопрос еще дополнительно обсуждать. Может быть, не два года, может быть, три года, может быть, четыре года», – сказал спикер Госдумы.

    Володин отметил, что цель инициативы – борьба с фиктивными браками, которые заключаются для получения российского гражданства. Ранее спикер Госдумы заявил, что в нижней палате парламента готовят законопроект, запрещающий трудовым мигрантам привозить с собой семьи.

    Между тем глава фракции «Единая Россия» Владимир Васильев пояснил, что инициатива ЛДПР касательно запрета въезда семей мигрантов является ответом на запрос избирателей.

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    11 сентября 2024, 15:14 • Новости дня
    Захарова призвала международные структуры к оценке преступлений ВСУ в России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва призывает международные структуры не игнорировать теракты, совершаемые украинскими военнослужащими на территории России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова подчеркнула, что все преступления ВСУ фиксируются российскими правоохранительными органами, причастные к их совершению будут привлечены к ответственности, передает ТАСС.

    «И мы призываем международные структуры не закрывать глаза на эти и другие преступления киевского режима, в том числе и в первую очередь террористического характера, и давать им точную оценку, не оставлять их без реакции», – заявила дипломат.

    Напомним, ВСУ обстреляли под Курском авто с эвакуирующимися женщинами и детьми.

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    11 сентября 2024, 17:39 • Новости дня
    В Москве погиб провалившийся в люк с кипятком рабочий

    МЧС: Двое рабочих провалились в люк с кипятком в детсаду в Москве, один из них погиб

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Двое рабочих провалились в люк с кипятком на территории детсада в Москве, один из них погиб, сообщили в пресс-службе МЧС России.

    Как сообщили в ведомстве, в Москве двое рабочих провалились в люк на территории детсада, обратно смог выбраться только один, второй погиб. Сейчас экскаватор копает котлован, чтобы достать погибшего, передает РИА «Новости».

    На месте происшествия работают спасатели.

    Напомним, в 2020 году в отеле в Перми после прорыва трубы отопления погибли четыре человека.

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

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    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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