  • Новость часа«Единая Россия» набрала 57,87% голосов после обработки 50,03% протоколов
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    Внешние попытки сорвать выборы сплотили россиян
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    Политолог: Люди восприняли послание Путина и пришли на выборы
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    21 сентября 2026, 00:30 • Новости дня

    Экс-резидента Comedy Club Романа Юнусова госпитализировали после спектакля

    Экс-резидент Comedy Club Роман Юнусов госпитализирован в Москве

    Экс-резидента Comedy Club Романа Юнусова госпитализировали после спектакля
    @ Anatoly Lomokhov/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Российский юморист Роман Юнусов, известный по дуэту «Сестры Зайцевы» в шоу Comedy Club, был госпитализирован со сцены московского театра из-за внезапного ухудшения самочувствия.

    Артисту стало плохо во время спектакля «Подыскиваю жену, недорого!» в «Театриуме на Серпуховке», после чего его доставили в больницу, передает РИА «Новости».

    «Да, ему просто стало плохо во время спектакля, поехал на обследование в больницу, но ничего серьезного, вроде, все хорошо, оставили обследоваться», – рассказала собеседница агентства из окружения актера.

    Роман Юнусов – известный российский юморист, актер и телеведущий. За карьеру он снялся более чем в 20 фильмах и сериалах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, тренера Татьяну Тарасову 19 сентября выписали из больницы. Александр Збруев опроверг информацию об экстренной госпитализации.


    20 сентября 2026, 07:57 • Новости дня
    Собянин: Отражена самая массированная атака беспилотников на Москву
    Собянин: Отражена самая массированная атака беспилотников на Москву
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Отражена самая массированная атака вражеских беспилотников, в ходе которой было сбито более 1,6 тыс. дронов, включая 450 на подлете к Москве, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Отражена самая массированная атака вражеских беспилотников», – написал мэр столицы в «Максе».

    По его словам, «со вчерашнего дня на всех рубежах» удалось нейтрализовать свыше 1,6 тыс. беспилотных летательных аппаратов, из которых 450 были перехвачены на подлете к Москве.

    Мэр выразил благодарность бойцам противовоздушной обороны за их самоотверженную работу. При этом он отметил, что несколько беспилотников все же достигли территории Московского нефтеперерабатывающего завода, а один аппарат попал в жилой дом, однако обошлось без жертв.

    Собянин подчеркнул, что беспрецедентная атака явно планировалась с целью сорвать выборы, но ВСУ не смогли добиться желаемого результата.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, атака дронов на столицу привела к повреждению объекта на территории Московского нефтеперерабатывающего завода.

    Массированная атака беспилотников на Московскую область привела к гибели двух человек, также есть пострадавшие, госпитализированы двое детей.

    Президент России Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии заявил, что украинские власти не спешат с проведением выборов и пытаются помешать выборам в России.

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    20 сентября 2026, 17:00 • Новости дня
    Памфилова: Попытки сорвать выборы полностью провалились
    Памфилова: Попытки сорвать выборы полностью провалились
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Несмотря на истерические потуги противников сорвать выборы, голосование проходит спокойно и достойно. Об этом в ходе брифинга заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

    Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что выборы в России проходят спокойно и достойно. На брифинге в информационном центре ЦИК она отметила, что это в некотором роде поразительно.

    «Мы тоже поражаемся и смотрим, насколько спокойно и достойно проходят выборы, несмотря на все истерические потуги наших врагов, которые делают все возможное, чтобы навредить», – подчеркнула Памфилова.

    Она сообщила, что Запад подготовил «электоральных стервятников» – юристов, которые заточены на срыв выборов в РФ и дезорганизацию работы ЦИК, передает ТАСС.

    «Там, знаете, электоральные-то юристы хорошо тоже обучены Западом, которые такие, больше на Запад работают, чем на Россию. Они подсказали, они прекрасно знают эти законодательства, где какие слабые стороны, и, действительно, попытались организовать кочующие стаи электоральных стервятников, хорошо обученные, жестко заточенные на срыв выборов, на дезорганизацию работы комиссии», – уточнила Памфилова.

    При этом попытки сорвать выборы фиксировали неоднократно. Так, по словам главы ЦИК, вся избирательная система подвергалась массированным кибератакам, направленным на цифровые ресурсы Центризбиркома и дистанционное голосование.

    «За прошедший период было зафиксировано более тысячи волн DDoS-атак на задействованные инфраструктуры РФ. Которые задействованы именно в избирательном процессе», – сообщила Памфилова.

    Глава ведомства уточнила, что основные удары злоумышленников пришлись на систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ), а также на цифровые ресурсы Центризбиркома.

    При этом в Москве кибератаки на системы электронного голосования вызвали кратковременные сбои в работе стационарных терминалов.

    По словам руководителя ведомства, сбои при голосовании с использованием стационарных комплексов продолжались около 20 минут. Работа терминалов на соответствующих участках была оперативно восстановлена и далее продолжалась без нарушений.

    Памфилова также рассказала, что представитель одной из системных партий пытался внедрить вирус в систему ДЭГ. «Ввел сознательно вредоносную программу в систему ДЭГ и пытался остановить ее работу», – заявила она, не раскрывая имя и партийную принадлежность нарушителя.

    На 17:00 мск явка на выборах в Государственную думу составила 54,16%, следует из данных ЦИК. Как заявил секретарь генерального совета «Единой России» Владимир Якушев, показатели активности избирателей превзошли результаты голосования в Государственную думу пятилетней давности. По его словам, граждане активно делают выбор ради развития страны, несмотря на попытки вмешательства.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Киев так настойчиво пытался сорвать выборы в России и почему противнику не удалось добиться поставленных целей.

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    20 сентября 2026, 12:20 • Видео
    Трампа опять все предали

    Люди в Верховном суде и Федеральной резервной системе США, сделавшие карьеру благодаря президенту Дональду Трампу, пошли против него. Белый дом теряет контроль над федеральными чиновниками. Что будет?

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    20 сентября 2026, 06:40 • Новости дня
    При атаке БПЛА в Подмосковье погибли двое взрослых и пострадали двое детей
    При атаке БПЛА в Подмосковье погибли двое взрослых и пострадали двое детей
    @ Официальная страница Министерства здравоохранения Московской области в соцсети «ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Массированная атака беспилотников на Московскую область привела к гибели двух человек, также есть пострадавшие, госпитализированы двое детей, сбито и подавлено 249 БПЛА в 17 округах, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

    «За ночь Московская область подверглась массированной атаке беспилотников. С 03.00 до 05.00 силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы сбили и подавили 249 БПЛА в 17 округах. Атака продолжается», – сообщил Воробьев в «Максе».

    По его словам, наиболее тяжелые последствия зафиксированы в Раменском округе: на Северном шоссе загорелась кровля 21-этажного дома, эвакуированы 400 человек, среди них 70 детей, повреждены 20 автомобилей. В Софьино беспилотник попал в трехэтажный дом на улице Новой, повреждены шесть квартир – погибла 44-летняя женщина, пятеро пострадали, включая двоих детей, которых госпитализировали.

    Еще один человек погиб в Орехово-Зуевском округе – пожилой мужчина находился в частном доме, разрушенном и загоревшемся после атаки.

    «Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших», – написал Воробьев. Также сообщается об одном пострадавшем в Ленинском округе, состояние уточняется.

    В Софьино загорелся складской комплекс, а в Котельниках беспилотник попал в жилой дом в микрорайоне Новые Котельники – огнем охвачены квартиры на трех этажах. Повреждения зафиксированы также в Раменском, Коломне, Егорьевске, Ленинском округе, Люберцах, Лыткарино, Истре и Воскресенске.

    Силы ПВО продолжают отражать атаку, на местах работают пожарные и экстренные службы. Губернатор попросил жителей соблюдать меры безопасности и не приближаться к местам падения беспилотников и их обломков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, атака дронов на столицу привела к повреждению объекта на территории Московского нефтеперерабатывающего завода.

    ПВО с начала воскресенья сбила более 180 дронов, летевших на Москву.

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    20 сентября 2026, 06:28 • Новости дня
    Атака БПЛА повредила объект на территории НПЗ в Москве
    Атака БПЛА повредила объект на территории НПЗ в Москве
    @ Минэнерго России/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Атака дронов на столицу привела к повреждению объекта на территории Московского нефтеперерабатывающего завода, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Продолжается атака вражеских беспилотников на Москву. Повреждён объект на территории МНПЗ. Пострадавших нет. Экстренные службы работают на месте происшествия», – сообщил Собянин в «Максе».

    Он также сообщил, что военные Министерства обороны отразили атаку еще 35 дронов. В настоящее время специалисты экстренных служб находятся на местах падения обломков сбитых аппаратов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее число дронов, сбитых с начала воскресенья на подлете к Москве, превысило 150.

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    20 сентября 2026, 09:28 • Новости дня
    Собянин назвал атаку БПЛА неудавшейся попыткой срыва выборов
    Собянин назвал атаку БПЛА неудавшейся попыткой срыва выборов
    @ Павел Селезнев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Масштабная атака беспилотников планировалась для срыва избирательного процесса, однако эти планы не увенчались успехом, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о провале попытки сорвать выборы с помощью массированной атаки беспилотных летательных аппаратов, об этом он написал в Max.

    «Беспрецедентная атака БПЛА явно была спланирована с целью срыва выборов», – отметил градоначальник. При этом он подчеркнул, что противнику не удалось достичь поставленной цели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе массированной атаки силы противовоздушной обороны сбили более 1,6 тыс. вражеских беспилотников.

    К утру воскресенья число уничтоженных на подлете к столице аппаратов выросло до 76 штук.

    В июле текущего года военные нейтрализовали свыше 200 запущенных в сторону Московского региона дронов.

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    20 сентября 2026, 09:22 • Новости дня
    Система электронного голосования в Москве подверглась масштабным атакам

    Электронное голосование в столице успешно отразило серию масштабных кибернетических атак

    Руководитель столичного штаба по наблюдению за выборами Вадим Ковалев подтвердил успешное отражение массированных хакерских нападений на систему дистанционного волеизъявления избирателей.

    Платформа дистанционного участия в выборах продолжает фиксировать серьезные угрозы информационной безопасности, передает ТАСС. Специалистам удается эффективно блокировать все попытки вмешательства в процесс.

    «Система электронного голосования подвергается атакам», – заявил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев. Он подчеркнул, что защитные механизмы работают в штатном режиме.

    Специалисты центра мониторинга получают лишь единичные сообщения от жителей столицы о возникающих технических сложностях. В целом процесс волеизъявления граждан проходит без критических сбоев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель ЦИК Элла Памфилова рассказала о непрерывных ночных атаках на московскую систему дистанционного электронного голосования. Профильные технические специалисты успешно пресекают все попытки хакерского вмешательства. Количество обращений от граждан по поводу сбоев остается минимальным.

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    20 сентября 2026, 06:44 • Новости дня
    Беспилотник попал в здание в районе Орехового бульвара в Москве

    Tекст: Антон Антонов

    В Москве беспилотный летательный аппарат врезался в здание, расположенное в районе Орехового бульвара, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Во время продолжающейся атаки беспилотник попал в здание в районе Орехового бульвара. Службы работают на месте происшествия», – сообщил мэр в «Максе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, атака дронов на столицу привела к повреждению объекта на территории Московского нефтеперерабатывающего завода.

    Массированная атака беспилотников на Московскую область привела к гибели двух человек, также есть пострадавшие, госпитализированы двое детей, сбито и подавлено 249 БПЛА в 17 округах.

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    20 сентября 2026, 05:27 • Новости дня
    ПВО в воскресенье сбила более 150 летевших на Москву беспилотников
    ПВО в воскресенье сбила более 150 летевших на Москву беспилотников
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Число дронов, сбитых с начала воскресенья на подлете к Москве, превысило 150, следует из сообщения мэра столицы Сергея Собянина.

    «Еще 15 БПЛА уничтожены силами ПВО Минобороны», – говорится в сообщении Собянина в «Максе».

    Позднее он опубликовал еще три сообщения, в которых сообщил об уничтожении силами ПВО 19, 21 и 20 БПЛА соответственно. На местах падения обломков беспилотников находятся специалисты экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее число сбитых на подлете к Москве БПЛА в воскресенье выросло до 76. Таким образом, всего с начала суток уничтожен 151 дрон.

    В субботу силы ПВО также сбивали дроны на подлете к Москве.

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    20 сентября 2026, 04:27 • Новости дня
    Число сбитых на подлете к Москве БПЛА в воскресенье выросло до 76
    Число сбитых на подлете к Москве БПЛА в воскресенье выросло до 76
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Число сбитых с начала суток на подлете к Москве БПЛА выросло до 76, следует из сообщения мэра столицы Сергея Собянина.

    «Уничтожены еще 20 вражеских БПЛА», – сообщил Собянин в «Максе».

    После этого он опубликовал еще два сообщения, в которых говорилось об уничтожении 27 БПЛА, летевших на Москву, и отражении атаки 15 беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в воскресенье Собянин сообщил, что российские системы противовоздушной обороны отразили атаку 14 летевших на Москву беспилотников.

    В субботу силы ПВО также сбивали дроны на подлете к Москве.

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    20 сентября 2026, 14:47 • Новости дня
    Водитель «Газели» протаранил очередь из машин перед заправкой на МКАД

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Москве водитель «Газели» протаранил автомобили, ожидавшие своей очереди на заправочную станцию, в результате ДТП есть пострадавшие, сообщили в департаменте транспорта города.

    Авария произошла на внешней стороне 103-го километра МКАД, говорится в сообщении департамента в Max.

    «По предварительным данным, водитель автомобиля «Газель», двигавшийся по обочине, где проезд запрещен, совершил наезд на машины, стоявшие в очереди на АЗС», – уточнили в ведомстве.

    Из-за происшествия на магистрали образовался затор длиной 1,6 км. Движение транспорта затруднено, так как свободными остаются лишь две полосы из пяти. На месте аварии работают оперативные службы, специалисты выясняют все обстоятельства случившегося.

    Ранее в подмосковном городе Домодедово произошло ДТП с участием трех автомобилей, погибли три человека.

    Месяцем ранее под Коломной грузовик «Газель» столкнулся с тремя легковыми автомобилями.

    В июле на Нижегородской улице в Москве в ДТП с автобусом и «Газелью» пострадали 25 человек.

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    20 сентября 2026, 22:30 • Новости дня
    «Единая Россия» получила 57,1% по федеральному округу после обработки 20,4% голосов

    «Единая Россия» лидирует на выборах с 57,1% после обработки 20,4% протоколов

    «Единая Россия» получила 57,1% по федеральному округу после обработки 20,4% голосов
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    По предварительным данным обработки пятой части протоколов на выборах в Госдуму девятого созыва, партия «Единая Россия» уверенно опережает конкурентов, набрав более 55% после обработки 20,4% голосов.

    По итогам подсчета пятой части избирательных бюллетеней партия «Единая Россия» набирает 57,1% голосов избирателей на выборах в Госдуму, передает РИА «Новости».

    За ней следует КПРФ с результатом 14,01%, а замыкает тройку лидеров ЛДПР, за которую проголосовали 9,32% граждан. Партия «Новые люди» получает 7,93% голосов, «Справедливая Россия» – 5,13%.

    Остальные политические силы, включая Партию пенсионеров, «Зеленых», «Коммунистов России», «Родину» и партию «Прямой демократии», не преодолели трехпроцентный барьер.

    Голосование за депутатов Госдумы девятого созыва и представителей других уровней власти проходило с 18 по 20 сентября. В рамках единого дня голосования 2026 года распределялось 20,7 тыс. мандатов.

    Экзитполы, обнародованные сразу после закрытия избирательных участков, показали лидерство ЕР и прохождение еще четырех партий в Госдуму.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ЦИК ранее сообщил, что явка на выборах в Госдуму к моменту закрытия участков в России составила 56,66%. ЦИК объявила время оглашения предварительных результатов выборов.

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    20 сентября 2026, 15:08 • Новости дня
    В Молдавии предложили в угоду ЕС прекратить экспорт в Россию и Белоруссию

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр сельского хозяйства Молдавии Евгений Осмокеску предложил полностью остановить экспорт товаров в Россию и Белоруссию для поддержки международных санкций.

    Осмокеску предложил полностью отказаться от поставок товаров на рынки России и Белоруссии, передает ТАСС. Чиновник признал, что подобный шаг нанесет серьезный удар по местным производителям, однако это необходимо для демонстрации лояльности Евросоюзу.

    «Надо учитывать, что у нас есть экспортеры на эти два рынка – больше на Беларусь, чем на Россию, и они от немедленного запрета пострадают. Поэтому мы должны разработать программу для их поддержки, чтобы помочь им попасть на рынок Евросоюза. Но Молдова тем самым покажет приверженность международным санкциям против двух стран», – подчеркнул Осмокеску.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале года Молдавия приступила к процедуре выхода из СНГ.

    Экс-премьер республики Василий Тарлев назвал уход страны с российского рынка диверсией.

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    20 сентября 2026, 12:47 • Новости дня
    Эксперт: Ночной атакой на Россию Киев пытается сорвать выборы в Госдуму

    Эксперт Кнутов: Налет БПЛА на Россию – это часть стратегии Запада и Киева по срыву выборов

    Эксперт: Ночной атакой на Россию Киев пытается сорвать выборы в Госдуму
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Украина и Европа долго готовились к срыву выборов в России. Так, противник бил по гражданским объектам, надеясь на возникновение антиправительственных настроений. Однако план провалился. Теперь Киев усиливает давление непосредственно в дни голосования, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. В ночь на воскресенье в Москве была отражена самая массированная атака БПЛА ВСУ.

    «Украина давно отказалась от выборов», – заметил военный эксперт Юрий Кнутов. За счет этого республика полностью утратила понимание ценности честного и открытого плебисцита, считает он.

    «Европа тоже недалеко ушла – Запад всячески дает понять, что какими бы ни были результаты выборов в России, они не будут считать их легитимными», – пояснил эксперт.

    Собеседник также полагает, что вскоре после завершения подсчета голосов со стороны оппонентов могут зазвучать обвинения в том, что выборы якобы проводились с нарушениями. «Мы уже подобное слышали в свой адрес в прошлые кампании», – напомнил аналитик.

    На этом фоне налеты беспилотников на территорию России в период проведения выборов в Государственную думу можно расценивать как логичное продолжение политики противника.

    «К срыву голосования оппоненты готовились давно – атаковали НПЗ, били по складам маркетплейсов и другим гражданским объектам. Все это было призвано создать антиправительственные настроения в среде российских граждан, посеять панику, заставить отказаться от участия в голосовании и сформировать ощущение небезопасности. Однако план провалился», – рассуждает собеседник.

    Именно поэтому ВСУ при поддержке европейских стран, помогающих Киеву разведданными и при наведении дронов, усилили давление непосредственно в дни голосования. «Судя по всему, налет минувшей ночи был «звездным» – то есть БПЛА обходили столицу по кругу и заходили преимущественно с востока», – допускает Кнутов.

    Учитывая масштабность угрозы, продолжил аналитик, российская система ПВО справилась достойно, а россияне вновь не поддались на провокации Киева. «Однако надо понимать, что давление будет усиливаться. Недаром Зеленский вынес производство беспилотников на Запад», – акцентирует спикер.

    Впрочем, оговорился он, российское военно-политическое руководство это прекрасно понимает. Именно поэтому на протяжении нескольких недель ВС РФ наносят системные точечные удары по украинским предприятиям, собирающим и хранящим комплектующие для БПЛА. «Если бы мы не вели эту работу, атак могло быть в разы больше», – заключил Кнутов.

    Ранее в Минобороны сообщили, что дежурные подразделения противовоздушной обороны отразили масштабную атаку украинских беспилотных летательных аппаратов. Цели были поражены над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Рязанской, Тульской, Калужской и Владимирской областей.

    Кроме того, аппараты сбили в небе над Нижегородской, Тамбовской, Воронежской, Липецкой, Смоленской, Орловской, Ростовской, Волгоградской, Саратовской и Самарской областями. Перехваты также зафиксированы над Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом и акваторией Черного моря.

    Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, в столице была отражена самая массированная атака. По его словам, «со вчерашнего дня на всех рубежах» удалось нейтрализовать свыше 1,6 тыс. беспилотных летательных аппаратов, из которых 450 были перехвачены на подлете к Москве.

    Глава города выразил благодарность бойцам противовоздушной обороны за их самоотверженную работу. При этом он отметил, что несколько беспилотников все же достигли территории Московского нефтеперерабатывающего завода, а один аппарат попал в жилой дом, однако обошлось без жертв. «Беспрецедентная атака БПЛА явно была спланирована с целью срыва выборов», – отметил Собянин.

    Между тем массированная атака беспилотников на Московскую область привела к гибели двух человек, также есть пострадавшие, госпитализированы двое детей, сбито и подавлено 249 БПЛА в 17 округах, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

    «Начинаем восстанавливать поврежденные дома. Уже идет поквартирный обход – фиксируем все повреждения, в первую очередь где необходимо восстановить остекление», – подчеркнул глава региона.

    По словам руководителя области, Фонд капитального ремонта и руководители муниципалитетов уже получили соответствующие распоряжения.

    Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту террористической атаки, уведомила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

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    20 сентября 2026, 02:15 • Новости дня
    Концерт рэпера Madk1d отменили в Москве после прибытия полиции

    Madk1d сообщил об отмене своего выступления в центре Москвы

    Концерт рэпера Madk1d отменили в Москве после прибытия полиции
    @ VSRAP Community/VK Видео

    Tекст: Антон Антонов

    Исполнитель Madk1d (Марк Серков) сообщил, что его концерт на площадке «Место Место» в центре Москвы отменили в последний момент по независящим от него причинам.

    «Я очень ждал нашей встречи, днем приезжал на площадку на чек, но мое выступление, к сожалению, сегодня не состоится», – приводит слова исполнителя РИА «Новости».

    Незадолго до начала к клубу приехали сотрудники полиции и Росгвардии, вывели посетителей, нескольких человек задержали, пишет «Коммерсантъ».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силовики сорвали андеграундный фестиваль Harvest Fest в московском баре «МО[три]».

    Ранее в Воронеже клуб Borjia отказался проводить концерт исполнителя Ганвеста после предостережения ГУ МВД.

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    20 сентября 2026, 23:37 • Новости дня
    «Единая Россия» набрала 56,97% голосов после обработки трети протоколов

    «Единая Россия» набрала 56,97% голосов после обработки 32,92% протоколов

    «Единая Россия» набрала 56,97% голосов после обработки трети протоколов
    @ Alexey Belkin/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Партия «Единая Россия» набирает почти 57% голосов на выборах в Госдуму после обработки трети протоколов, опережая КПРФ и ЛДПР.

    По результатам обработки 32,92% протоколов партия «Единая Россия» лидирует на выборах в Государственную думу, передает РИА «Новости» со ссылкой на ЦИК. За нее проголосовали 56,97% избирателей.

    Второе место занимает КПРФ с результатом 13,95%. В пятерку лидеров также вошли ЛДПР (9,26%), «Новые люди» (8,06%) и «Справедливая Россия» (5,22%). Остальные партии, включая Партию пенсионеров, «Зеленых» и «Коммунистов России», набрали менее 3% голосов.

    Голосование проходило с 18 по 20 сентября. В рамках единого дня голосования предстоит распределить 20,7 тыс. мандатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по данным ЦИК, к моменту закрытия всех избирательных участков в заключительный день голосования в выборах участвовали 56,66% избирателей. Рекордная явка фиксировалась и в Москве.

    Руководитель Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров заявил, что все пять прошедших в Госдуму партий получили свою победу.

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