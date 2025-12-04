Поведение всех четырех ключевых игроков дипломатического процесса (Украины, Европы, США и России) настолько предсказуемо, что возникает эффект тоннельного движения, когда сплетение четырех позиций ведет переговорный процесс к абсолютно закономерному финалу.11947 комментариев
Перуанский суд назначил гражданину Украины Ивану Кузьмину реальный срок заключения за убийство россиянки Людмилы Лазаренко и обязал его выплатить компенсацию родственникам погибшей.
Гражданин Украины Иван Кузьмин приговорен судом Перу к 15 годам, четырем месяцам и пяти дням лишения свободы за убийство россиянки Людмилы Лазаренко, передает РИА «Новости». Решение было оглашено судьей Бернаве Рабаналем Оярсе в ходе открытого судебного заседания.
Суд постановил, что Кузьмин проведет в заключении весь срок, при этом в общую продолжительность наказания зачтено время, прошедшее с 8 августа 2024 года, когда он был задержан на месте преступления. Помимо тюремного срока, осужденный обязан выплатить компенсацию семье погибшей в размере 80 тыс. перуанских солей, что составляет примерно 1,8 млн рублей.
Судья особо отметил, что по заключению токсикологической и психолого-психиатрической экспертиз Кузьмин совершал убийство будучи вменяемым. Имеется медицинское заключение, согласно которому злоумышленник продолжал наносить жертве удары тупыми и острыми предметами, когда та уже не подавала признаков жизни.
«Обвиняемый действовал без каких-либо моральных ограничений, был полностью безразличен к жертве. Для него нет разницы: убить человека или животное», – отметил судья.
Как писала газета ВЗГЛЯД, полиция перуанского города Юримагуас задержала Кузьмина после убийства гражданки России 8 августа 2024 года.
