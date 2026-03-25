CNN сообщил о почти 290 пострадавших военных США в конфликте с Ираном
Около 290 американских военных получили ранения в ходе войны с Ираном, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал CNN и неназванного представителя Центрального командования вооружённых сил США (CENTCOM). По информации источника, из этого числа 255 военнослужащих уже смогли вернуться к выполнению своих служебных обязанностей.
Ранее представители Корпуса стражей исламской революции (КСИР) заявляли, что общее число погибших и раненых среди американских и израильских военных с начала конфликта превышает 680 человек. Этот показатель включает как потери среди военнослужащих США, так и армии Израиля.
Иран регулярно наносит удары по военным объектам Соединённых Штатов на Ближнем Востоке и по территории Израиля в ответ на атаки с их стороны. В первый день обострения, 28 февраля, под обстрел попала школа для девочек на юге Ирана – в результате погиб верховный лидер страны, аятолла Али Хаменеи.
Общее количество жертв среди гражданского населения уже превысило 1,3 тыс. человек, ещё более 20 тыс. получили ранения в ходе боевых действий. Ситуация в регионе продолжает оставаться крайне напряжённой, а число пострадавших растёт с каждым днём.
Как писала газета ВЗГЛЯД, около 150 американских военнослужащих получили ранения во время военной операции против Ирана.
Корпус стражей исламской революции объявил о проведении пятидесятой волны ракетных атак по военным объектам США.
Центральное командование американских сил подтвердило потерю самолета-заправщика KC-135 в небе над Ираком.