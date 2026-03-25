    Российского конкурента Starlink вывели на надежную орбиту
    FT: Volkswagen планирует начать выпуск израильского «Железного купола»
    Госдеп признал «Посейдон» и «Буревестник» запредельными
    Врач рассказала об особенностях сезона аллергии в 2026 году
    СК дополнил дело о взрыве в Севастополе новой статьей
    Госдеп рекомендовал американцам в Иране не покидать дома и создать запасы еды
    В Москве начали восстанавливать работу мобильного интернета
    Жене Зеленского в Вашингтоне пришлось обращаться к пустому стулу Мелании Трамп
    В России расширили список автомобилей для работы в такси
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв США попали в одну ловушку с Наполеоном

    Решение США частично снять санкции с иранской нефти в условиях открытого конфликта с Тегераном воспроизводит положение, в котором более 200 лет назад оказался Наполеон Бонапарт в своих попытках экономического удушения Англии.

    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Ложь об антидепрессантах оказалась правдой

    День осведомленности об антидепрессантах – это, если угодно, праздник честности. Мы не знаем точно, почему они работают. Мы знаем, что нарратив, который их продавал, был ложью. Мы знаем, что миллионы людей были бы в кризисе без них. Ложная теория. Реальный эффект. Мошеннический нарратив. Спасенные жизни.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Люди устали от искусственной музыки

    Мы, олды, успели после всех соблазнов mp3 и «закачай на айпод 30 тыс. любимых песен» бегом вернуться к немодному винилу. Теперь, на волне «обратной моды», Amazon за винил Pink Floyd или даже какой-нибудь Тэйлор Свифт в Европе требует 40 евро вместо 20. Молодые пока зависли на CD – и места мало занимает, и стоит в три раза дешевле винила.

    25 марта 2026, 06:41 • Новости дня

    CNN сообщил о почти 290 пострадавших военных США в конфликте с Ираном

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Около 290 военных США пострадали за время войны с Ираном, сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванного представителя Центрального командования (CENTCOM) американских вооруженных сил.

    Около 290 американских военных получили ранения в ходе войны с Ираном, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал CNN и неназванного представителя Центрального командования вооружённых сил США (CENTCOM). По информации источника, из этого числа 255 военнослужащих уже смогли вернуться к выполнению своих служебных обязанностей.

    Ранее представители Корпуса стражей исламской революции (КСИР) заявляли, что общее число погибших и раненых среди американских и израильских военных с начала конфликта превышает 680 человек. Этот показатель включает как потери среди военнослужащих США, так и армии Израиля.

    Иран регулярно наносит удары по военным объектам Соединённых Штатов на Ближнем Востоке и по территории Израиля в ответ на атаки с их стороны. В первый день обострения, 28 февраля, под обстрел попала школа для девочек на юге Ирана – в результате погиб верховный лидер страны, аятолла Али Хаменеи.

    Общее количество жертв среди гражданского населения уже превысило 1,3 тыс. человек, ещё более 20 тыс. получили ранения в ходе боевых действий. Ситуация в регионе продолжает оставаться крайне напряжённой, а число пострадавших растёт с каждым днём.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, около 150 американских военнослужащих получили ранения во время военной операции против Ирана.

    Корпус стражей исламской революции объявил о проведении пятидесятой волны ракетных атак по военным объектам США.

    Центральное командование американских сил подтвердило потерю самолета-заправщика KC-135 в небе над Ираком.

    24 марта 2026, 13:26 • Новости дня
    Эксперт оценил готовность Саудовской Аравии вступить в войну с Ираном

    @ Sha Dati/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Удары Ирана по странам Залива создали на Ближнем Востоке антииранский консенсус, в рамках которого Саудовская Аравия может присоединиться к американо-израильской операции. Впрочем, это вряд ли принципиально изменит ход нынешнего конфликта, сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Владимир Сажин. Ранее издание The Wall Street Journal сообщало, что Саудовская Аравия может вступить в войну с Ираном.

    «Логика развития ситуации на Ближнем Востоке говорит о том, что сообщение The Wall Street Journal о готовности Саудовской Аравии присоединиться к ударам США по Ирану может быть достоверным», – пояснил Владимир Сажин, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН.

    «Исторически Саудовская Аравия и другие монархии Персидского залива относились к Ирану если не враждебно, то, во всяком случае, настороженно. После начала нынешней эскалации между Вашингтоном и Тегераном ближневосточные страны заняли более-менее нейтральную позицию. Они выражали обеспокоенность не за судьбу иранского государства, а за ситуацию с безопасностью в регионе в целом», – напомнил он.

    «Однако удары Ирана по соседним странам во многом изменили ситуацию. Тегеран совершил две стратегические ошибки: атаки на Саудовскую Аравию, Катар, ОАЭ, Бахрейн, Кувейт, а также перекрытие Ормузского пролива. Это вызвало хаос на Ближнем Востоке и на мировых рынках. В итоге государства региона предупредили, что имеют право на силовой ответ Ирану», – отметил собеседник.

    «Более, того, Япония, которая получала из Персидского залива большую часть углеводородов, и Южная Корея также выражали готовность оказать содействие США и Израилю. Тегеран навлек на себя гнев множества государств. Сложился своеобразный консенсус, в рамках которого Эр-Рияд действительно может вступить в войну против Ирана», – считает политолог.

    «Иранская сторона могла бы рассматриваться рядом внешних акторов как жертва американо-израильской агрессии, если бы не била по соседним государствам и не пыталась дестабилизировать нефтяные рынки. Иран мог бы рассчитывать, как минимум, на моральную поддержку стран Персидского залива и их невмешательство», – пояснил спикер.

    «Впрочем, не уверен, что присоединение Саудовской Аравии к операции США и Израиля против Ирана будет весомым. Конечно, в распоряжении Эр-Рияда самое передовое американское вооружение. Но численность и реальный боевой опыт личного состава саудовских вооруженных сил не убеждают меня в том, что они принципиально изменят ход конфликта», – резюмировал аналитик.

    Ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман близок к решению присоединиться к ударам США по Ирану. Вступление королевства в войну лишь вопрос времени, отметил один из собеседников издания.

    До начала войны саудовские власти отказывались использовать свои объекты или воздушное пространство для бомбардировок Ирана. Попытка остаться в стороне от войны провалилась, когда Тегеран начал обстреливать ракетами и беспилотниками важные энергетические объекты Саудовской Аравии и столицу королевства Эр-Рияд, говорится в публикации.

    После этого, пишет WSJ, Саудовская Аравия разрешила американским войскам использовать авиабазу имени короля Фахда на западе Аравийского полуострова. Министр иностранных дел принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд также предупредил, что терпение королевства «небезгранично». Любое убеждение, что страны Персидского залива не способны ответить Ирану, ошибочно, добавил он.

    При этом, страны Персидского залива опасаются, что направление войск превратило бы их в открытых противников Ирана и после завершения войны и ухода США из региона они останутся «наедине с более сложными отношениями с Тегераном».

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Иран вызвал беспокойство у руководства США ответным огнем. После этого Вашингтон заявил о якобы успешных переговорах с Тегераном, итогом которых стало пятидневное «энергетическое перемирие».

    Также сообщалось, что хуситы могут вступить в конфликт на стороне Ирана, если Саудовская Аравия поддержит США в агрессии против Тегерана. В ответ йеменская группировка, контролирующая Баб-эль-Мандебский пролив, способна его заблокировать. Востоковед Кирилл Семенов рассказывал газете ВЗГЛЯД, что такой исход серьезно ударит по мировой торговле и создаст проблемы Вашингтону.

    24 марта 2026, 09:47 • Новости дня
    WSJ: Страны Персидского залива близки к вступлению в войну с Ираном
    @ Saudi Press Agency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Арабские монархии рассматривают возможность присоединения к борьбе против Тегерана на фоне постоянных атак на их экономику, пишет The Wall Street Journal.

    Саудовская Аравия и Объединённые Арабские Эмираты ужесточают позицию в вопросах военного базирования и финансовых мер против Ирана, сообщает The Wall Street Journal.

    Это происходит на фоне затяжных атак, которые дестабилизируют экономику региона и создают угрозу укрепления позиций Ирана в районе Ормузского пролива.

    Последние шаги арабских монархий способствуют расширению возможностей США для авиаударов и позволяют начать новый этап давления на финансовую систему Тегерана. Однако страны Персидского залива пока не прибегают к открытому военному вмешательству, хотя ситуация становится всё напряжённее по мере роста влияния Ирана в регионе, отмечает издание.

    Ранее сообщалось, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман рассматривает возможность военного участия в конфликте против Ирана.

    Корпус стражей исламской революции ранее заявил об атаках на базы в Кувейте и Объединенных Арабских Эмиратах.

    ОАЭ и ряд других государств осудили действия Тегерана по блокировке Ормузского пролива.

    24 марта 2026, 16:33 • Видео
    Дания утонет в русофобии

    В Дании проходят парламентские выборы. На кону пост премьера в самой русофобской стране Западной Европы, которая помогает Украине больше всех остальных. К сожалению, воинствующие поклонники украинских наци опять близки к победе. А виноваты в этом США.

    24 марта 2026, 14:53 • Новости дня
    Иран заявил о поражении секретных объектов в Тель-Авиве

    КСИР атаковал центры израильской разведки ракетами и беспилотниками

    Tекст: Мария Иванова

    Элитные иранские подразделения сообщили об успешном преодолении израильской системы ПВО и уничтожении целей в глубине территории противника.

    Корпус стражей исламской революции заявил, что нанес серию точных ударов по военной инфраструктуре еврейского государства, передает ТАСС. Под огнем оказались объекты, которые считались безопасными.

    Иранская сторона привела подробности атаки. «Мощными ракетами Kheibarshekan, Emad и Sejjil, а также ударными беспилотниками КСИР после успешного преодоления эшелонированной системы ПВО режима были поражены якобы безопасные объекты разведывательных служб этого режима на севере и в центре Тель-Авива», – говорится в заявлении.

    Также под удар попали тыловые армейские центры в Рамат-Гане и пустыне Негев. Кроме того, целью стал главный логистический узел управления южной группировкой войск в Беэр-Шеве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Армия Израиля объявила о нанесении ночных авиаударов по штабу министерства разведки Ирана.

    Корпус стражей исламской революции ранее заявил об атаке на связанные с США энергетические объекты на Ближнем Востоке.

    24 марта 2026, 17:24 • Новости дня
    Президент Германии назвал нападение на Иран нарушением международного права

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что война против Ирана противоречит нормам международного права.

    Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в своей речи заявил, что внешняя политика страны не становится более убедительной, если не признавать нарушение международного права, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МИД ФРГ. По словам Штайнмайера, война с Ираном противоречит международному праву.

    В ходе выступления в Берлине, посвященного 75-летию восстановления министерства иностранных дел Германии, президент подчеркнул: «Наша внешняя политика не становится более убедительной от того, что мы не называем нарушение международного права нарушением международного права. С этим нам придется иметь дело и в войне с Ираном. Потому что, на мой взгляд, эта война противоречит международному праву».

    В то же время ранее Германия вместе с 21 страной во главе с ОАЭ выступила против атак Ирана на торговые суда в Персидском заливе и выразила готовность защищать судоходные линии.

    До этого канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что конфликт вокруг Ирана не касается НАТО, а Германия останется в стороне от этой войны. А вице-канцлер Германии Ларс Клингбайль заявил о непринятии силового сценария и подтвердил отказ Германии от участия в войне.


    24 марта 2026, 18:38 • Новости дня
    WSJ: Тегеран видит в переговорных инициативах США попытку ликвидировать спикера парламента
    Иранские власти подозревают, что переговорная инициатива президента США Дональда Трампа может быть прикрытием для ликвидации одного из последних ключевых лидеров страны.

    Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, в Тегеране опасаются, что возможные очные переговоры с США и Израилем по прекращению конфликта могут оказаться ловушкой, цель которой – выманить спикера парламента Ирана Мохаммада-Багер Галибафа. Он считается одним из немногих высокопоставленных представителей иранского руководства, переживших недавние авиаудары.

    Источники утверждают, что именно Галибаф рассматривается Вашингтоном как ключевая фигура для участия в потенциальных мирных переговорах. При этом в Иране не исключают, что его участие может быть использовано для организации покушения.

    Дополнительные подозрения у иранской стороны вызывает и решение Трампа отложить удары по энергетической инфраструктуре страны. В Тегеране полагают, что это может быть временной мерой, направленной на стабилизацию мировых цен на нефть перед возобновлением атак.

    Совместная операция США и Израиля против Ирана, начавшаяся 28 февраля 2026 года, привела к ликвидации целого ряда ключевых представителей иранского руководства. Уже в первый день кампании в результате удара по резиденции в Тегеране был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также нанесены удары по объектам, связанным с высшим командованием. В числе погибших – секретарь Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани, а также командующий ополчением басидж Голамреза Сулеймани.

    Сообщалось также о гибели командующего Корпусом стражей исламской революции Мохаммада Пакпура, которого западные источники называли одним из архитекторов ракетно-дроновой кампании против Израиля. В ходе ударов по центрам управления был уничтожен глава Генерального штаба Вооружённых сил Абдолрахим Мусави и несколько высокопоставленных офицеров, отвечавших за логистику и оперативное планирование. Среди ликвидированных фигур называются заместитель министра разведки Мохсен Махдави Калатех и ряд старших офицеров структур, связанных с оперативной деятельностью КСИР.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Израиль нащупал системную уязвимость в том, как Иран обеспечивает безопасность особо охраняемых лиц.

    24 марта 2026, 11:22 • Новости дня
    Axios назвал способных заключить мир с Трампом лидеров Ирана
    Tекст: Мария Иванова

    После гибели ключевых иранских лидеров судьба мирных переговоров с США зависит от немногих оставшихся фигур в иранском руководстве, отмечает Axios.

    После убийств ведущих руководителей Ирана в начале войны американская сторона пытается установить, кто сейчас реально способен вести переговоры о мире с Вашингтоном, пишет Axios.

    Главным потенциальным собеседником называют спикера парламента Мохаммада Багера Галибафа, бывшего генерала КСИР и экс-мэра Тегерана. Однако сам Галибаф настаивает: «Это фейковые новости для манипулирования финансовыми и нефтяными рынками».

    Власть в стране оказалась в руках немногих: после гибели Али Хаменеи его сын Моджтаба стал верховным лидером, но остается в тени. Израиль считает его ключевой фигурой, однако местонахождение и реальная роль Моджтабы до сих пор неизвестны.

    Глава МИД Аббас Аракчи, несмотря на опыт переговоров, по оценке США, не обладает достаточными полномочиями для заключения соглашения.

    Президент Масуд Пезешкиян, представляющий реформаторское крыло, вошёл в временный руководящий совет, но, по данным источника, не участвует в военном планировании и дипломатии на ключевом уровне. Существенное влияние на принятие решений по-прежнему сохраняет и руководство КСИР, хотя прямого участия в дипломатии оно не принимает.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация США изучает кандидатуру спикера иранского парламента Мохаммада Багера Галибафа как возможного партнера для переговоров.

    Глава Белого дома накануне поручил Пентагону отложить удары по энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней. Ранее американский лидер пригрозил Тегерану уничтожением электростанций из-за ситуации в Ормузском проливе.

    24 марта 2026, 19:40 • Новости дня
    Госдеп рекомендовал американцам в Иране не покидать дома и создать запасы еды
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти США предупредили своих граждан, находящихся в Иране, о необходимости обеспечить себя продуктами и медикаментами на случай невозможности покинуть страну.

    Американский Госдепартамент призвал граждан США, находящихся в Иране, оставаться в укрытиях и подготовиться к длительной изоляции, сообщает виртуальное посольство Штатов. В сообщении отмечается: «Если вы примете решение не воспользоваться имеющимися возможностями покинуть страну, в том числе коммерческими, вам следует быть готовыми укрыться в безопасном месте в своем доме или другом безопасном здании. Запаситесь продуктами питания, водой, лекарствами и другими предметами первой необходимости».

    Кроме того, американцам рекомендовано внимательно следить за ситуацией, а также поддерживать связь с дипломатическими службами, чтобы быть в курсе возможных изменений и инструкций. В Госдепе подчеркнули, что альтернативные пути эвакуации могут быть ограничены.

    Ранее Госдепартамент США организовал вывоз своих граждан с израильской территории наземным путем в Иорданию на фоне сообщений об атаках на инфраструктуру. А посольства США в ОАЭ и Саудовской Аравии предупредили своих граждан о ненадежности местных систем раннего оповещения о воздушной угрозе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подполковник в отставке Сухопутных сил США Эрл Расмуссен заявил, что американских военных в случае начала наземного вторжения в Иран ждут большие потери, а вооруженный конфликт может затянуться на годы.

    24 марта 2026, 14:27 • Новости дня
    Ливан объявил иранского посла персоной нон грата

    Tекст: Мария Иванова

    Иранский посол Мохаммад Реза Шейбани должен покинуть Ливан до 29 марта после того, как ему был присвоен статус персоны нон грата.

    Министерство иностранных дел Ливана официально сообщило о высылке посла Ирана Мохаммада Резы Шейбани, передает ТАСС. Информация об этом появилась в заявлении ведомства, опубликованном в соцсети.

    В тексте подчеркивается: «Ливанское государство отзывает свое одобрение кандидатуры иранского посла Мохаммада Резы Шейбани и объявляет его персоной нон грата».

    Дипломату предписано покинуть столицу Ливана до 29 марта. О причинах принятого решения в заявлении не сообщается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство иностранных дел Катара потребовало от военного атташе Ирана покинуть территорию эмирата.

    25 марта 2026, 06:26 • Новости дня
    Axios узнал о подготовке США и посредниками мирного саммита с Ираном 26 марта

    Axios узнал о подготовке США мирного саммита с Ираном 26 марта

    Tекст: Катерина Туманова

    Американские власти совместно с региональными посредниками рассматривают возможность организации высокоуровневых мирных переговоров с Ираном, ожидая ответа Тегерана на свои предложения.

    «США и группа региональных посредников обсуждают возможность проведения мирных переговоров на высоком уровне с Ираном в четверг, но пока ждут ответа от Тегерана», – сообщили Axios два источника, знакомых с ходом переговоров.

    Президент Трамп заинтересован в прекращении войны, однако действия Ирана в Ормузском заливе усложняют процесс выхода из конфликта, говорится в материале.

    Кроме того, Израиль получил от США план по прекращению войны, состоящий из 15 пунктов, и был проинформирован о согласии Ирана с рядом ключевых положений, однако израильские источники скептически относятся к реальности подобных уступок.

    Премьер-министр Нетаньяху опасается, что возможная сделка Трампа может не соответствовать интересам Израиля и ограничить его возможности по сдерживанию Ирана.

    По информации Axios, официальный Вашингтон отмечает нестабильность внутри иранского правительства и неопределенность с полномочиями нынешнего верховного лидера. На фоне дипломатических попыток США подготовили варианты эскалации, включая развертывание армейских частей и разработку сценариев наземных операций на Ближнем Востоке.

    По словам американских и израильских источников, среди предложений США Ирану значатся отказ от высокообогащенного урана, усиление инспекций ООН, ограничение ракетной программы и сокращение поддержки доверенных лиц. В то же время, иранские чиновники опровергают заявления о закулисных переговорах с американской стороной, несмотря на поступавшие предложения.

    Пакистан, Египет и Турция выразили готовность принять мирный саммит, если стороны дадут согласие. Представители Белого дома отмечают, что ситуация остается неопределенной: Трамп надеется на соглашение, однако не исключает возвращения к военному сценарию, если переговоры потерпят неудачу.

    Напомним, глава Белого дома заявил о прекращении американских ударов по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре на пять дней после «продуктивных» переговоров с Тегераном. Министерство иностранных дел Ирана опровергло данные, что Тегеран ведет какие-либо переговоры с США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Semafor сообщил о непричастности Израиля к переговорам США и Ирана. Президент США рассказал о «подарке» со стороны Ирана и скорой победе на Ближнем Востоке. WSJ узнала о готовности США направить в Персидский залив 3 тыс. десантников.

    24 марта 2026, 22:49 • Новости дня
    Иран сообщил о новом ударе по территории АЭС «Бушер»

    Tекст: Вера Басилая

    Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) зафиксировала очередной прилет на территорию АЭС «Бушер», жертв и материального ущерба не отмечено.

    Организация по атомной энергии Ирана сообщила о попадании снаряда на территорию АЭС «Бушер», передает РИА «Новости».

    В официальном заявлении отмечается, что инцидент произошел в 21.08 по местному времени (20.38 мск) в результате действий «американо-сионистского врага». По предварительным данным, пострадавших нет, материально-технический ущерб отсутствует, все части станции остались невредимы.

    Ранее, как отмечает ОАЭИ, прилет зафиксировали 17 марта, также обошлось без жертв и разрушений. Тогда генеральный директор Росатома Алексей Лихачев уточнил, что удар пришелся по территории рядом со зданием метрологической службы на промплощадке АЭС, которая находится вблизи действующего энергоблока. Российский персонал не пострадал, а радиационная обстановка осталась в норме.

    Международное агентство по атомной энергии заявило, что удар по иранской АЭС «Бушер» создал угрозу физической целостности станции.

    Напомним, на прошлой неделе снаряд разрушил постройку рядом с ядерным реактором на площадке АЭС «Бушер».

    Россия предостерегла США от ударов по Бушерской АЭС.

    24 марта 2026, 13:06 • Новости дня
    Ynet: Новый верховный лидер Ирана одобрил переговоры с США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сказал спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу, что новый верховный лидер Исламской Республики Моджтаба Хаменеи одобрил американо-иранские переговоры, сообщает израильское издание Ynet со ссылкой на источники.

    В Белом доме ранее подчеркнули, что прошедшие переговоры с Ираном были продуктивными и положительно оцениваются американской стороной.

    «Я здесь после того, как мы получили согласие и благословение Моджтабы Хаменеи, чтобы как можно скорее закрыть этот вопрос, если будут выполнены наши условия», – заявил Аракчи. Также сообщается, что иранская сторона готова к завершению переговорного процесса, при условии выполнения ее требований.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф назвал состоявшиеся в Маскате переговоры с Ираном позитивными и конструктивными.

    Позднее NBC сообщил о планах Уиткоффа в ближайшие дни провести новые переговоры с иранскими представителями по возможному соглашению о ядерной программе.

    В январе 2026 года СМИ сообщили о готовности главы МИД Ирана Аббаса Аракчи провести личную встречу с Уиткоффом на фоне угроз президента США Дональда Трампа применить военную силу против Тегерана.

    24 марта 2026, 22:20 • Новости дня
    Трамп рассказал о «подарке» со стороны Ирана и скорой победе США

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме о «подарке» со стороны Ирана, который они обещали и все-таки сделали, кроме того, по его словам, Тегеран согласился отказаться от ядерной программы.

    Трамп заявил, что Иран готов пойти на сделку, а вчера сделал для США «кое-что потрясающее».

    «Они преподнесли нам подарок, который прибыл сегодня. Это был очень хороший большой подарок, стоивший огромных денег. Я не скажу вам, что это такое, но это был очень важный презент, и они вручили его нам. <...> Для меня это означало одно: мы имеем дело с нужными людьми. Это не было связано с ядерной энергетикой. Это было связано с нефтью и газом», – заявил американский президент в Белом доме, трансляция брифинга велась на YouTube-канале.

    Трамп признался, что ему немного не по себе от того, что США настолько в более выигрышном положении, чем разгромленный Иран, который «уже выпустил последнюю ракету», и он был бы рад завершить войну без потерь «новых и бережно хранимых электростанций за 10 млрд долларов» на территории Исламской республики.

    «Вы знаете эти вещи, мне не нужно пересказывать их все, но они стартуют с отказа от ядерного оружия, и они согласились на это. Они не собираются обогащаться или что-то в этом роде. Мне неприятно говорить, что мы находимся в очень выгодном положении на переговорах, но последняя ракета выпущена, у них мало сил, но мы находимся в наилучшей позиции для переговоров. Мы на пути к победе», – добавил он.

    Напомним, глава Белого дома накануне поручил Пентагону отложить удары по энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней. До этого американский лидер пригрозил Тегерану уничтожением электростанций из-за ситуации в Ормузском проливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, портал Axios назвал способных заключить мир с президентом США лидеров Ирана. Администрация США изучает кандидатуру спикера иранского парламента Мохаммада Багера Галибафа как возможного партнера для переговоров.

    24 марта 2026, 09:11 • Новости дня
    Мощный пожар вспыхнул в Тель-Авиве после падения ракеты

    Tекст: Мария Иванова

    В густонаселенном районе израильского Тель-Авива началось возгорание после падения осколков снаряда, повредивших несколько жилых построек.

    Осколки ракеты обрушились на густонаселённый район Тель-Авива после того, как в городе прозвучала воздушная тревога и начался пожар, передает РИА «Новости». Повреждения получили несколько зданий.

    На место происшествия прибыли израильские спасатели и бригады скорой помощи. Местные СМИ информируют о нескольких пострадавших.

    Израильские военные ранее сообщили о запуске ракет с территории Ирана. Сигналы тревоги были слышны не только в Тель-Авиве, но и по всему центральному региону страны.

    Ранее во вторник армия Израиля зафиксировала пуск ракет со стороны Ирана.

    Полиция оцепила квартал на востоке Тель-Авива после падения кассетного боеприпаса.

    Баллистическая ракета в начале марта попала в жилую многоэтажку в центре города.

    24 марта 2026, 18:43 • Новости дня
    Кедми объяснил смысл удара Израиля по инфраструктуре Ливана
    Tекст: Олег Исайченко

    Удар Израиля по мосту через реку Литани в Ливане был направлен на подрыв логистики «Хезболлы» и создание буферной зоны у границы, сказал газете ВЗГЛЯД Яков Кедми, экс-глава спецслужбы «Натив». По его словам, операция носит временный характер и не связана с планами аннексии территории Ливана Израилем, несмотря на резонансные заявления израильских политиков.

    «Удар Израиля по мосту через реку Летани служил простой цели: данный объект служил маршрутом для переброски вооружения движением «Хезболла». Соответственно, Тель-Авив попытался осложнить логистику противника. Это чисто военная операция, конечная цель которой заключается в создании буферной зоны у границы, чтобы не дать обстреливать израильскую территорию из минометов или противотанковых ракет», – сказал Яков Кедми, экс-глава спецслужбы «Натив».

    «Стоит отметить: занятие данного региона станет временной мерой. Территория будет возвращена Ливану, как только армия страны займет эту территорию и будет в состоянии ее контролировать, войска Израиля отсюда уйдут. Что касается идеи расширить еврейское государство за счет данных земель, то к ней стоит относиться настороженно», – детализировал собеседник.

    «Важно понимать, кто именно ее озвучил. В настоящий момент речь идет лишь о личном мнении министра финансов Бецалеля Смотрича, который не входит в число рукопожатных политиков в Израиле и вообще прослыл популистом. Премьер Биньямин Нетаньяху из личных соображений взял его в правительство, чтобы оно получило поддержку правых слоев населения», – пояснил он.

    «В реальной политике Тель-Авива данное заявление не найдет какого-либо отражения. Никто в стране не относится серьезно к словам Смотрича. Ранее министр хотел, чтобы Израиль аннексировал Газу, и озвучивал другие инициативы, мягко говоря, далекие от реальности. Социология показывает, что он со своей партией «Религиозный сионизм» не пройдет электоральный барьер в случае участия в выборах», – отметил собеседник.

    «Нынешние действия Израиля в отношении Ливана имеют косвенное отношение к противостоянию с Ираном. «Хезболла» была создана, вооружена и по-прежнему поддерживается Тегераном. В стране, кроме того, есть шиитское население и соответствующие религиозные организации. Таким образом, поражение, ослабление Ливана, или соглашение с Бейрутом о прекращении поддержки объединения способно снизить степень давления Ирана на Израиль», – заключил Кедми.

    Ранее министр финансов Израиля Бецалель Смотрич заявил, что израильское государство должно расширить границы вплоть до реки Литани в Южном Ливане, сообщает «Интерфакс». По его словам, военная кампания «должна завершиться совершенно иной реальностью – как решением проблемы «Хезболлы», так и изменением границ Израиля».

    Также военные еврейского государства нанесли удар по мосту через реку Литани, который служил маршрутом для переброски вооружения движением «Хезболла» в Ливане. В официальном заявлении отмечается, что мост активно применялся радикалами для транспортировки оружия, ракет и пусковых установок.

    Министр обороны Израиля Исраэль Кац на совещании по ситуации на северной границе заявил, что ЦАХАЛ продолжит контролировать зону безопасности на юге Ливана до самой реки Литани. По словам Каца, пять из имеющихся мостов уже были взорваны израильской армией.

    24 марта 2026, 09:06 • Новости дня
    США и Израиль нанесли удар по газовой инфраструктуре Ирана

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Соединенные Штаты и Израиль атаковали газопровод и газораспределительную станцию в Иране, сообщает агентство Fars.

    США и Израиль нанесли удар по иранской газовой инфраструктуре, передают «Вести».

    По данным агентства Fars, атака была направлена на газопровод и газораспределительную станцию в Иране. В результате нанесенного удара повреждения получили оба объекта, а также жилые дома, расположенные рядом с инфраструктурой.

    Агентство Fars отмечает, что целью атаки был газопровод электростанции, находящейся в городе Хорремшехр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, объекты нефтяной промышленности иранского месторождения «Южный Парс» подверглись атаке США и Израиля.

    Корпус стражей исламской революции заявил о нанесении ответных ударов по связанным с Вашингтоном энергетическим целям.

    Портал Axios сообщил о координации действий израильских ВВС с американской администрацией.

    На Украине заявили о приближении российских войск к городу Запорожью
    Трамп заявил о близости соглашения между Россией и Украиной
    На Урале выявили десять потенциальных диверсантов за три часа
    Полиция и военные прибыли в центр Киева из-за кризиса в Раде
    Дацик пообещал отомстить за погибшего на СВО сына
    Суд в Петербурге оштрафовал провайдера за доступ к YouTube
    Умер заслуженный артист России Псарев

    Миру грозит крупнейшая ядерная катастрофа современности

    Потенциальный удар по иранской АЭС «Бушер» опасен не просто экономической, но экологической и гуманитарной катастрофой, предупреждает Россия. И речь идет не только об Иране. Пострадают десятки стран региона вне зависимости от их политических пристрастий, в том числе партнеры США. Страх вызывает не только точечный удар по ядерному реактору, но и по площадке в целом. Какие самые жуткие последствия можно представить? Подробности

    Америка пришла к Лукашенко с протянутой рукой

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности к «большой сделке» с США. Это сразу вызвало вопрос: не готовит ли Минск внешнеполитический разворот на Запад. Но Лукашенко подчеркнул: Вашингтон не ставил целью на переговорах вмешаться в отношения между Россией и Белоруссией. Речь шла о поставках за океан калийных удобрений, чтобы обеспечить ими в посевную американских фермеров. И заработать на этом сможет не только Минск, но и Москва. Подробности

    Как избавить экспорт российской нефти от пиратских нападений ЕС

    Запад верит, что с помощью нападений на перевозящие российскую нефть суда третьих стран может лишить нашу страну доходов от внешней торговли. Логика в этом есть: судам под российским флагом в порты покупателей вовсе запрещен доступ. Однако даже в такой ситуации имеется схема, позволяющая и продавать нефть, и сделать цену таких нападений для Запада крайне высокой. Подробности

    ВКС получили в небе над Украиной приоритетную цель

    Украина впервые начала использовать западный самолет, куда более ценный, чем истребители F-16. Речь идет о летающем радаре Saab 340 AEW&C. Каковы особенности данной машины, как она может угрожать действиям российских войск в зоне спецоперации – и каким образом можно ее уничтожить? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

