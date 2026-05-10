Tекст: Дмитрий Зубарев

Украинские спецслужбы привлекают военнослужащих ВСУ для вербовки несовершеннолетних, передает РИА «Новости». По данным источников агентства, на Украине, особенно в прифронтовых районах, действуют пункты обследования социально-психологической обстановки, которые работают совместно с военными и местным населением. Военнослужащие выявляют лидеров мнений и устанавливают с ними контакт.

Собеседник агентства рассказала, что одной из главных задач ВСУ является выявление лояльных и нелояльных к военным граждан, включая школьников и студентов. Военнослужащие участвуют в лекциях для школьников и организуют различные мероприятия для молодежи.

По ее словам, помимо пропагандистской деятельности, украинские военные привлекают школьников и студентов к участию в информационных войнах и сбору данных о передвижениях российских военных. Несовершеннолетних призывают вести Telegram-каналы, вступать в диалог с жителями освобожденных территорий и выманивать у них важную информацию.

Собеседник уточнила, что агитация чаще ведется на русском языке, так как в прифронтовых районах много русскоязычной молодежи. Она отметила, что молодежь сейчас считается самой уязвимой частью украинского общества.

Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об обманной вербовке украинскими войсками местной молодежи в подразделения беспилотных систем. В Харьковской области боевики ВСУ агитируют подростков управлять дронами у линии фронта. ФСБ России зафиксировала рост числа попыток вовлечения несовершеннолетних в диверсионную деятельность через популярные мессенджеры.