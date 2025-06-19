Человек, который отказывается посвятить себя другим (начиная со своей семьи), обречен быть одиноким и несчастным. В таком случае смысл утрачивают не только отношения – но и жизнь вообще.8 комментариев
ВСУ начали привлекать подростков к боевым действиям под Купянском
Командир подразделения «Ахиллес» обещал подросткам деньги за работу с БПЛА
Подразделение ВСУ агитирует подростков управлять беспилотниками у линии фронта в Харьковской области, привлекая их обещаниями выплат, которые не исполняются.
Как передает ТАСС, командир украинского подразделения «Ахиллес» Федоренко Юрий Сергеевич дал указание подчиненным привлекать к боевым действиям лиц младше 18 лет на фоне наступления ВС РФ на Купянском направлении.
По словам замглавы ВГА Харьковской области по обороне и безопасности Евгения Лисняка, подростков используют в качестве операторов разведывательных дронов, для чего достаточно навыков управления FPV-дронами.
«На фоне активного продвижения ВС РФ на Купянском направлении командир «Ахиллеса» Федоренко Юрий Сергеевич приказал подчиненным проводить агитацию среди лиц младше 18 лет с целью их привлечения в ряды незаконных вооруженных формирований в качестве операторов разведывательных дронов», – заявил Лисняк.
Подросткам обещают выплаты от одной до трех тыс. гривен, однако деньги не выплачиваются. В отношении Федоренко возбуждено уголовное дело по факту вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность и участия в незаконном вооруженном формировании. Он объявлен в розыск, ему может грозить до 20 лет лишения свободы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Одессе во время попытки мобилизации сотрудниками местного военкомата был подстрелен военнослужащий, которого затем доставили в больницу.
В Ровенской области сотрудники территориального центра комплектования задержали настоятеля храма святой Параскевы канонической Украинской православной церкви Александра Жука.
Глава центра поддержки аэроразведки ВСУ Мария Берлинская заявила о необходимости готовности к мобилизации среди всех совершеннолетних граждан Украины без исключений.