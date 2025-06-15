В Одессе сотрудники военкомата подстрелили мужчину при мобилизации

Tекст: Дарья Григоренко

Сотрудники военкомата попытались насильно мобилизовать мужчину, который, по словам Гончаренко, уже был военным. В ходе конфликта работники военкомата подстрелили его, после чего пострадавший был госпитализирован, передает РИА «Новости».

Полиция прибыла на место происшествия для разбирательств с сотрудниками военкомата. Гончаренко заявил: «Говорил раньше, говорю еще раз – нам нужно реформировать ТЦК. Все должно быть в соответствии с законами. Нужна ответственность за противоправные действия. То, что происходит сейчас на улицах – полный позор».

Гончаренко ранее отмечал, что военкоматы на Украине полностью себя дискредитировали. Он предлагал распустить их и создать на их базе несколько новых бригад ВСУ.

Накануне в Киеве мобилизованный мужчина, которого везли на сборный пункт, погиб после неудавшейся попытки побега из автобуса, когда выпрыгнул через разбитое окно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудник военкомата в Харькове ударил военнообязанного при проверке документов. Депутаты Верховной рады назвали стоимость откупа от призыва в Киеве – около 300 тыс. гривен. Украинские военнопленные пообещали мстить за принудительную мобилизацию.