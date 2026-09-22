Tекст: Мария Иванова

В кольце окружения за минувшие сутки было нанесено поражение живой силе и технике противника около Красного Яра, Потихоново, Бузово, Резниково, Хрипунов, Варваровки и Грачовки. Все попытки прорыва из кольца окружения пресечены, говорится в канале Max Минобороны.

Потери блокированных формирований ВСУ при этом составили до 40 военнослужащих.

Ведутся активные боевые действия по расширению внешней зоны контроля в районах Подсреднего, Новоселовки, Петропавловки и Приколотного.

В Харьковской области нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной бригад, двух штурмовых полков, полка беспилотных систем ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии возле Сосновки, Светличного, Избицкого, Липцов, Михайловки, Кирилловки и Великого Бурлука.

А в Сумской области нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ рядом с Хотенью, Стецковкой и городом Сумы.

Всего в зоне ответственности группировки за прошедшие сутки противник потерял свыше 215 военнослужащих, бронемашину, орудие полевой артиллерии и станцию РЭБ, перечислили в Минобороны.

В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны у Червоного Оскола, Путниково, Благодатовки, Осиново Харьковской области, Лозового и Волчьего Ярв Донецкой Народной Республики (ДНР).

Потери ВСУ при этом составили до 200 военнослужащих, танк, два орудия полевой артиллерии и две станции РЭБ.

Подразделения группировки «Центр» завершили окружение крупного узла обороны ВСУ в городе Доброполье. В окружение попали подразделения двух бригад нацгвардии и штурмового полка «Скала». За сутки потери блокированных формирований составили до 50 военнослужащих. Все попытки прорыва противника из окружения пресечены. Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад, полка беспилотных систем ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии поблизости от Белозерского, Старорайского, Андреевки, Горняка, Яковлевки, Нововодяного, Первомайского, Святогоровки и Новогригоровки ДНР.

Всего в зоне ответственности группировки за последние сутки потери украинских вооруженных формирований составили свыше 420 военнослужащих, бронетранспортер, пять бронемашин, орудие полевой артиллерии и пять станций РЭБ.

Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны в районах Былбасовки, Высокоивановки, Краматорска, Славянска, Дружковки, Василевской Пустоши, Николаевки и Клинового ДНР, отчитались в Минобороны.

При этом противник потерял до 170 военнослужащих, немецкую боевую машину пехоты Marder, две американские бронемашины HMMWV и три орудия полевой артиллерии.

Напомним, накануне ВС России пресекли три попытки заброски групп усиления ВСУ из Великого Бурлука.

В понедельник российские войска освободили харьковские Польную и Новоалександровку.

А в минувшие выходные группировка «Север» взяла под контроль Лошаково и Комиссарово в Харьковской области.