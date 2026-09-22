Tекст: Алексей Дегтярёв

«После получения задачи экипажи двух танков выезжают на закрытые огневые позиции и начинают поочередную работу. После нескольких выстрелов одна машина маскируется, и, пока противник пытается найти ее, работает второй экипаж», – рассказал собеседник РИА «Новости».

Командир уточнил, что расчет разведывательного беспилотника обнаружил солдат ВСУ, которые доставляли дроны к пунктам управления. После проведения доразведки были выявлены сами пункты и опорный пункт, через который осуществлялась переброска БПЛА.

Экипаж танка Т-80БВМ мотострелкового полка 6-й гвардейской общевойсковой армии уничтожил пять пунктов хранения и управления беспилотниками, а также опорный пункт противника в Харьковской области.

Караван добавил, что цели поражались осколочно-фугасными снарядами. Подразделения группировки «Север» продолжают выполнять боевые задачи в регионе, уничтожая формирования ВСУ.

Ранее экипажи танков Т-80БВМ группировки «Север» поразили позиции украинских формирований на харьковском направлении.

Расчеты пушек «Гиацинт-Б» уничтожили более десяти пунктов управления беспилотниками ВСУ за неделю.

Российские подразделения продолжили сжимать кольцо окружения противника в Харьковской области.