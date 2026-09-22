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Танкисты «Севера» уничтожили пять пунктов управления дронами ВСУ
Экипажи танков группировки «Север» уничтожили пять пунктов хранения дронов и опорный пункт ВСУ в Харьковской области, используя тактику поочередной стрельбы, рассказал командир танкового взвода с позывным Караван.
«После получения задачи экипажи двух танков выезжают на закрытые огневые позиции и начинают поочередную работу. После нескольких выстрелов одна машина маскируется, и, пока противник пытается найти ее, работает второй экипаж», – рассказал собеседник РИА «Новости».
Командир уточнил, что расчет разведывательного беспилотника обнаружил солдат ВСУ, которые доставляли дроны к пунктам управления. После проведения доразведки были выявлены сами пункты и опорный пункт, через который осуществлялась переброска БПЛА.
Экипаж танка Т-80БВМ мотострелкового полка 6-й гвардейской общевойсковой армии уничтожил пять пунктов хранения и управления беспилотниками, а также опорный пункт противника в Харьковской области.
Караван добавил, что цели поражались осколочно-фугасными снарядами. Подразделения группировки «Север» продолжают выполнять боевые задачи в регионе, уничтожая формирования ВСУ.
Ранее экипажи танков Т-80БВМ группировки «Север» поразили позиции украинских формирований на харьковском направлении.
Расчеты пушек «Гиацинт-Б» уничтожили более десяти пунктов управления беспилотниками ВСУ за неделю.
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