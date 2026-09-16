Расчеты «Гиацинт-Б» уничтожили пу дронами ВСУ в Харьковской области

Tекст: Дмитрий Зубарев

Боевые задачи успешно выполнили военнослужащие 6-й гвардейской общевойсковой армии, передает ТАСС. Об этом агентству сообщил командир гаубичной батареи с позывным Белый.

«Более десяти пунктов управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ уничтожили расчеты 152-мм буксируемых пушек «Гиацинт-Б» 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Север» в Харьковской области за неделю. Во время работы по пунктам управления БПЛА нам указывают не только координаты укрытия, откуда осуществляется управление, но и места хранения боеприпасов, дронов. Поразив эти точки, мы не только уничтожаем расчет, но и не даем противнику воспользоваться оставшимися беспилотниками», – рассказал он.

Командир добавил, что ликвидация точек запуска дронов позволяет мотострелковым подразделениям безопаснее освобождать населенные пункты региона. В настоящее время российские войска продолжают сжимать кольцо окружения и уничтожать формирования противника на данном участке фронта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, с начала августа российские военные ликвидировали более 70 пунктов управления беспилотниками ВСУ в Харьковской области. Несколькими днями ранее бойцы группировки «Север» поразили 13 пунктов управления дронами в Сумской и Харьковской областях. В июле артиллеристы этой группировки за одну ночь уничтожили 11 украинских пунктов управления БПЛА.