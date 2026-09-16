На что рассчитывал Зеленский, начиная эскалацию? Логика майданных политиков проста. Россия воюет на свои деньги, а Украина на деньги европейцев. Значит, Украина более устойчива к ударам со стороны России, чем Россия со стороны Украины. Бред? Конечно, бред. Но на нём строится вся украинская политика.0 комментариев
ВС России уничтожили пункты управления украинскими дронами под Харьковом
Расчеты «Гиацинт-Б» уничтожили пу дронами ВСУ в Харьковской области
Расчеты 152-мм буксируемых пушек «Гиацинт-Б» 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Север» уничтожили более 10 пунктов управления БПЛА ВСУ в Харьковской области за неделю, сообщил командир гаубичной батареи с позывным Белый.
Боевые задачи успешно выполнили военнослужащие 6-й гвардейской общевойсковой армии, передает ТАСС. Об этом агентству сообщил командир гаубичной батареи с позывным Белый.
«Более десяти пунктов управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ уничтожили расчеты 152-мм буксируемых пушек «Гиацинт-Б» 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Север» в Харьковской области за неделю. Во время работы по пунктам управления БПЛА нам указывают не только координаты укрытия, откуда осуществляется управление, но и места хранения боеприпасов, дронов. Поразив эти точки, мы не только уничтожаем расчет, но и не даем противнику воспользоваться оставшимися беспилотниками», – рассказал он.
Командир добавил, что ликвидация точек запуска дронов позволяет мотострелковым подразделениям безопаснее освобождать населенные пункты региона. В настоящее время российские войска продолжают сжимать кольцо окружения и уничтожать формирования противника на данном участке фронта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, с начала августа российские военные ликвидировали более 70 пунктов управления беспилотниками ВСУ в Харьковской области. Несколькими днями ранее бойцы группировки «Север» поразили 13 пунктов управления дронами в Сумской и Харьковской областях. В июле артиллеристы этой группировки за одну ночь уничтожили 11 украинских пунктов управления БПЛА.