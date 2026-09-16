На что рассчитывал Зеленский, начиная эскалацию? Логика майданных политиков проста. Россия воюет на свои деньги, а Украина на деньги европейцев. Значит, Украина более устойчива к ударам со стороны России, чем Россия со стороны Украины. Бред? Конечно, бред. Но на нём строится вся украинская политика.0 комментариев
Автомат спас жизнь российскому офицеру во время минометного обстрела
Российский военный избежал ранений благодаря остановившему осколок автомату
Младший лейтенант Максим Ченцов из группировки «Центр» рассказал, как остался невредим после минометного обстрела благодаря автомату, который принял на себя осколок.
Младший лейтенант Максим Ченцов из группировки войск «Центр» избежал ранений во время минометного обстрела благодаря своему автомату, передает РИА «Новости». Офицер 27-й гвардейской мотострелковой дивизии находился в укрытии на Днепропетровском направлении. Он лег на землю, прикрыв голову каской, а оружие положил перед собой.
После завершения атаки военнослужащий остался цел, однако автомат принял на себя удар и получил повреждения. Оружие перестало нормально перезаряжаться.
«Засыпало всякой этой землей, палками. Потом обнаружил, что автомат заклинило и не передергивается. Обнаружил в нем осколок. В дальнейшем заменил автомат», – рассказал Максим Ченцов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне младший лейтенант Максим Ченцов рассказал о ночных призывах иностранных наемников к сдаче в плен. В июле боец с позывным Черный спас сослуживцев из-под минометного обстрела в Днепропетровской области. Зимой стальной нагрудный жетон уберег другого российского военнослужащего от смертельного пулевого ранения.