Автомат спас жизнь российскому офицеру во время минометного обстрела

Российский военный избежал ранений благодаря остановившему осколок автомату

Tекст: Дмитрий Зубарев

Младший лейтенант Максим Ченцов из группировки войск «Центр» избежал ранений во время минометного обстрела благодаря своему автомату, передает РИА «Новости». Офицер 27-й гвардейской мотострелковой дивизии находился в укрытии на Днепропетровском направлении. Он лег на землю, прикрыв голову каской, а оружие положил перед собой.

После завершения атаки военнослужащий остался цел, однако автомат принял на себя удар и получил повреждения. Оружие перестало нормально перезаряжаться.

«Засыпало всякой этой землей, палками. Потом обнаружил, что автомат заклинило и не передергивается. Обнаружил в нем осколок. В дальнейшем заменил автомат», – рассказал Максим Ченцов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне младший лейтенант Максим Ченцов рассказал о ночных призывах иностранных наемников к сдаче в плен. В июле боец с позывным Черный спас сослуживцев из-под минометного обстрела в Днепропетровской области. Зимой стальной нагрудный жетон уберег другого российского военнослужащего от смертельного пулевого ранения.